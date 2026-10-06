দিল্লি ক্যাপিটালসের নয়া হেডস্যর সৌরভ, আইপিএলে ফের 'দাদাগিরি'

দিল্লি ক্যাপিটালসের নয়া হেডস্যর সৌরভ, আইপিএলে ফের 'দাদাগিরি'
চলতি বছর SA20 লিগে কোচিংয়ের হাতেখড়িতে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসকে রানার্স করেছিলেন সৌরভ ৷
Published : October 6, 2026 at 2:13 PM IST
নয়াদিল্লি, 6 অক্টোবর: বছরদু'য়েক আগে তাঁকে ডিরেক্টর অব ক্রিকেট পদে নিয়োগ করেছিল জেএসডব্লু স্পোর্টস ৷ গতবছর সংস্থার মালিকানাধীন SA20 লিগের ফ্র্যাঞ্চাইজি প্রিটোরিয়া ক্যাপিটলসের কোচের পদে বসেছিলেন তিনি ৷ আর 2027 আইপিএলের আগে বিশ্বের সেরা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ আইপিএলে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রত্য়াবর্তন হল ৷ প্রিটোরিয়ার পর জেএসডব্লু স্পোর্টসের অধীনস্ত আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি দিল্লি ক্যাপিটালসেরও নয়া হেডস্যর হয়ে গেলেন 'প্রিন্স অব ক্যালকাটা' ৷
2019 সাল থেকে দিল্লি ক্যাপিটালস ফ্র্যাঞ্চাইজির মেন্টর হিসেবে যুক্ত ছিলেন সৌরভ ৷ মাঝে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হওয়ার কারণে সেই সম্পর্কে ছেদ পড়লেও পরবর্তীতে ফের তাঁকে গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয় দিল্লি ক্যাপিটালসের মালিক সংস্থার তরফে ৷ জেএসডব্লু স্পোর্টসের ডিরেক্টর অব ক্রিকেটার পদে বসার সঙ্গে সঙ্গেই চলতি বছরের শুরুতে SA20 লিগে কোচিংয়ে হাতেখড়ি হয়েছিল প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের ৷ আত্মপ্রকাশে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসকে রানার্স করে চমকে দিয়েছিলেন বেঙ্গল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ৷ আর এবার দায়িত্ব আরও বাড়ল মহারাজের ৷ একদা সতীর্থ হেমাঙ্গ বাদানিকে সরিয়ে দিল্লির হটসিটে বসলেন সৌরভ ৷
এদিন দিল্লি ক্যাপিটালসের তরফে সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়কে কোচ ঘোষণা করে অনুরাগীদের একপ্রকার চমকে দেওয়া হয় ৷ ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে লেখা হয়, "দিল্লি এবার সময় হয়েছে দাদাগিরি করার ৷ টাইগারদের কোচের পদে বসলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷" এদিকে ক্যাপিটালসের কোচের পদে বসে উচ্ছ্বসিত সৌরভও ৷ তিনি প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, "আইপিএলের মতো টুর্নামেন্টে হেড কোচের পদে কাজ করতে আমি মুখিয়ে রয়েছি ৷ দিল্লি ক্যাপিটালস আমার হৃদয়ের খুব কাছের ৷ এই ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে আমার সখ্য়তা বহুবছরের ৷ এই মালিকপক্ষ, ম্য়ানেজমেন্ট, সাপোর্ট স্টাফ এবং ক্রিকেটারদের সঙ্গে অতীতে কাজ করেছি আমি ৷ ফলত নতুন দায়িত্বটা আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় ৷ পাশাপাশি আমাদের কাছে একগুচ্ছ প্রতিভাবান সব ক্রিকেটাররা রয়েছে, যাঁরা সাম্প্রতিক অতীতে দারুণ ক্রিকেটের নমুনা রেখেছে ৷ নয়া সিজনে একটা শক্তিশালী এবং নির্ভীক দল বানিয়ে আমি এই স্কোয়াডের সঙ্গে কাজ করার জন্য উদগ্রীব ৷"
Dilli, it's time for Dadagiri 🐅 Sourav Ganguly, Head Coach of the Tigers 🔥 https://t.co/EMTPQ9TB64— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 6, 2026
2026 আইপিএলে লিগ টেবলে ষষ্ঠস্থানে শেষ করা দিল্লি ক্যাপিটালস এখনও প্রথম আইপিএল খেতাবের অপেক্ষায় ৷ 2021 আইপিএল পরবর্তী সময় তারা প্লে-অফের যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে ৷ সৌরভের প্রশিক্ষণে কি কাটবে তাদের খেতাব খরা ? উত্তর দেবে সময় ৷ তার আগে অবশ্য সাপোর্ট স্টাফ নির্বাচন এবং কোন কোন ক্রিকেটারদের ধরে রাখা হবে, সেই তালিকা প্রস্তুত করা হবে মহারাজের প্রাথমিক কাজ ৷ 2027 আইপিএলে কোচ সৌরভ দিল্লি ফ্র্য়াঞ্চাইজিতে পেয়ে যাবেন তাঁর অন্যতম প্রিয় ক্রিকেটার ঋষভ পন্তকে ৷ দু'টি মরশুম লখনউ সুপার জায়ান্টসে কাটিয়ে ট্রেড উইন্ডোয় কুলদীপ যাদবের সঙ্গে সোয়্যাপ ডিলে দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করেছেন তারকা স্টাম্পার-ব্যাটার ৷