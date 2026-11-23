'কুলদীপ-সুতার কোথায় ?' ওয়েলিংটন টেস্ট ড্র হতেই বোর্ডকে 'গম্ভীর' সওয়াল সৌরভের
ব্য়াটারদের ভূয়সী প্রশংসা করলেও ভারতের দল নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন 'মহারাজ' ৷
Published : November 23, 2026 at 5:27 PM IST
কলকাতা, 23 নভেম্বর: কিউয়িভূমে প্রথম টেস্টে ভারত জেতা ম্যাচ হাতছাড়া করতেই বোর্ডকে কড়া প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ চায়নাম্যান কুলদীপ যাদব কিংবা শ্রীলঙ্কা সফরে দুর্দান্ত পারফরম্য়ান্স করা মানব সুতার কেন নেই দলে ? সোশাল মিডিয়ায় প্রশ্ন তুলে দিলেন প্রাক্তন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট ৷ একইসঙ্গে ভারতীয় ব্যাটারদের ভূয়সী প্রশংসা করলেন 'মহারাজ' ৷
টেস্ট ম্য়াচে সময়ের সঙ্গে নিষ্প্রাণ হওয়া পিচে একসময় জোরে বোলারদের হাত থেকে নিয়ন্ত্রণ চলে যায় ৷ তখন ম্য়াচ ঘোরানোর ক্ষমতা থাকে স্পিনারদের হাতে ৷ ওয়েলিংটনে পঞ্চমদিন ভারতীয় দলের পরিস্থিতিও ছিল খানিকটা তেমনই ৷ পেসারদের হাত থেকে নিয়ন্ত্রণ বেরিয়ে গিয়েছিল ৷ সেই সময় ভারতীয় দল যোগ্য স্পিনারের অভাবে ভুগেছে ৷ সোশাল মিডিয়ায় সৌরভ যা লিখেছেন, তার সারমর্ম এটাই ৷ আর সেই কারণেই কুলদীপ এবং সুতারের খোঁজ করেছেন দেশের অন্যতম সফল অধিনায়ক ৷
উল্লেখ্য, চায়নাম্যান কুলদীপ যাদব প্রাথমিকভাবে নিউজিল্যান্ড সফরের স্কোয়াডে থাকলেও তাঁকে পরবর্তীতে ছেঁটে ফেলেন নির্বাচকরা ৷ পরিবর্তে পেসার গুর্নুর ব্রারকে জুড়ে নেওয়া হয়েছে স্কোয়াডে ৷ এ বিষয়ে প্রশ্ন তুলে সৌরভ সোশাল মিডিয়ায় এদিন লেখেন, "চলতি সিরিজে দারুণ খেলছে টিম ইন্ডিয়া ৷ প্রথমে সাদা-বল এবং পরে লাল-বল ৷ দলের ব্যাটিংকে তো দারুণ দেখাচ্ছে ৷ কিন্তু দলকে বুঝতে হবে বিদেশের মাটিতে নিষ্প্রাণ হয়ে যাওয়া পিচে ম্য়াচ জিততে একজন বিশেষজ্ঞ স্পিনারের প্রয়োজন ৷ ওয়াশিংটন অলরাউন্ডার হিসেবে ঠিক আছে ৷ কিন্তু বিসিসিআইয়ের কাছে প্রশ্ন কোথায় কুলদীপ এবং মানব সুতার ?"
India has been brilliant this series .. white ball and now red ball .. the batting application looked super .. but they must understand to win test matches away a genuine spinner is a must on pitches which get flat with time ..u have to play one in test cricket .. Washington can play as an allrounder ..@bcci where is Kuldeep or Manav sutar ?— Sourav Ganguly (@SGanguly99) November 23, 2026
এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো স্কোয়াডে রবীন্দ্র জাদেজার মতো অভিজ্ঞ স্পিনার থাকলেও তাঁকে ওয়েলিংটনের একাদশে রাখা হয়নি ৷ এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে প্রথমদিন খেলার শেষে ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক জানিয়েছিলেন, বিপক্ষের টপ-অর্ডারে বাঁ-হাতি ব্য়াটারের আধিক্যের কথা মাথায় রেখে সুন্দরকে একাদশে রাখা হয়েছে ৷ এমনকী ওয়েলিংটনে যে ভারতের সেরা একাদশ খেলছে, তাও জানিয়েছিলেন কোটাক ৷ কিন্তু সৌরভ কড়া প্রশ্ন তুলে বুঝিয়ে দিলেন ভারতের দল নির্বাচনে গলদ ছিল ৷
ওয়েলিংটন টেস্ট জিততে শেষদিন আট উইকেট প্রয়োজন ছিল ভারতীয় বোলারদের ৷ কিন্তু তিন উইকেটের বেশি তুলতে পারেননি তারা ৷ প্রথম ইনিংসে 352 রানে পিছিয়ে থাকা নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসে পাঁচ উইকেটে 239 রান তোলার পর হাত মিলিয়ে নেন দু'দলের ক্রিকেটাররা ৷ 43 ওভার ব্য়াটিং করে ভারতের জয়ের আশায় জল ঢেলে দেয় ডারিল মিচেল ও গ্লেন ফিলিপ্সের জুটি ৷ 186 বল খেলে 49 রানে অপরাজিত থাকেন মিচেল ৷ 126 বল খেলে 26 রানে নটআউট রয়ে য়ান ফিলিপ্স ৷