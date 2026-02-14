ETV Bharat / sports

রবিবার বিশ্বকাপে ভারত-পাক মহারণ, কলম্বোয় সূর্যোদয়ের সম্ভাবনা দেখছেন সৌরভ

বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে 'অনিচ্ছুক' পাকিস্তান শেষ মুহূর্তে রাজি হওয়ায় বাইশগজের যুদ্ধে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লড়াইয়ে উত্তেজনার পারদ চড়ছে ৷ কী বলছেন সৌরভ ?

Sourav Ganguly prediction about India vs Pakistan
কলম্বোয় সূর্যোদয়ের সম্ভাবনা দেখছেন সৌরভ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 14, 2026 at 8:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 14 ফেব্রুয়ারি: কলম্বোতে টি-20 বিশ্বকাপের মঞ্চে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে পারদ চড়তে শুরু করেছে । আইসিসি'র টুর্নামেন্টে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের দাপট অব্যাহত ৷ 7-1 ব্যবধানে এগিয়ে থেকে রবিবার আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে নামছে সূর্য কুমার যাদবের টিম ইন্ডিয়া ৷ গত বছর সংযুক্ত আরব আমিরাতে ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারিয়ে এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সূর্য কুমারের ভারত ৷

বাংলাদেশের পর বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে 'অনিচ্ছুক' পাকিস্তান শেষ মুহূর্তে রাজি হওয়ায় বাইশগজের যুদ্ধে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লড়াইয়ে উত্তেজনার পারদ চড়ছে ৷ ফলে ম্যাচের ফল নিয়ে প্রাক্তনরা তাঁদের মতামত জানিয়েছেন ৷ টি-20 বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের এই ম্যাচ নিয়ে হওয়া নাটক আরও উত্তেজক করে দিয়েছে ৷ খাতায়-কলমে তো বটেই, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে, এগিয়ে থেকেই মাঠে নামবে ভারত ৷ পাক অফ-স্পিনার উস্মান তারিককে নিয়ে কথা হলেও, ভারতের বিরুদ্ধে তিনি ফ্যাক্টর নন, বলে মত সৌরভের।

ভারত-পাক মহারণ নিয়ে কী বলছেন সৌরভ (ইটিভি ভারত)

শনিবার ইডেনে ইংল্যান্ড-স্কটল্যান্ড ম্যাচের মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে সিএবি টি-20 বিশ্বকাপ উপলক্ষে একটি বিশেষ ম্যাগাজিন প্রকাশ করে ৷ এক অনুষ্ঠানে ম্যাগাজিন উদ্বোধনের পরে সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় রবিবারের ভারত-পাক হাইভোল্টেজ ম্যাচে সূর্যকুমারদের এগিয়ে রাখলেন ৷ তাঁর মতে টি-20 ক্রিকেটে অঘটনের সম্ভাবনা থাকে । তবুও সূর্যকুমার যাদবদের জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক । সৌরভ বলেন, ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন হলেও ভারত শক্তিশালী দল ৷ হারানো সহজ হবে না।

পাকিস্তানের স্পিনার উসমান তারিককে ঘিরে সাম্প্রতিক আলোচনা। তাঁর বোলিং অ্যাকশন আলোচনার কেন্দ্রে ৷ বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন নন সৌরভ। তাঁর মতে, তিনি মূলত একজন সাধারণ অফ-স্পিনার, বিশেষ কোনও রহস্য নেই । ভারতীয় ব্যাটাররা সামলে নিতে পারবে বলেই বিশ্বাস তাঁর । ভারত টুর্নামেন্টে ভালো শুরু করলেও ব্যাটিং এখনও পুরোপুরি ধারাবাহিক নয়—কখনও সূর্যকুমার, কখনও ঈশান কিষাণ বা হার্দিক পান্ডিয়া দায়িত্ব নিচ্ছেন । কলম্বোর মন্থর পিচে চ্যালেঞ্জ বাড়তে পারে কি না, প্রশ্নের উত্তরে সৌরভ বলেন, "টি-20 ক্রিকেটে এক-দু’জনের পারফরম্যান্সই ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারে ৷ ভারত সেটাই করতে সক্ষম ।" সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানও দলের পক্ষে বলছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

অভিষেক শর্মার সম্ভাব্য অনুপস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ থাকলেও সৌরভ মনে করেন, দলগত খেলা—একজনের উপর ফল নির্ভর করে না। পুরো দল ভালো খেললেই সাফল্য আসবে। কলম্বোর পিচে অতিরিক্ত স্পিনার খেলানো উচিত কি না, সে বিষয়ে সৌরভ উইনিং কম্বিনেশন ধরে রাখার পক্ষে । সৌরভ বলেন, "অক্ষর, বরুণ, বুমরা, অর্শদীপ এই চারজনই । মনে হয় না, রিঙ্কুর জায়গায় কুলদীপ সুযোগ পাবে।" টপ-অর্ডারে ভারতের স্পিন অপশন নেই, সে কথা স্বীকার করলেও দলে বদল হবে না বলেই মনে করেন সৌরভ । তাঁর মতে, জয়ের ধারা বজায় রাখতে একই কম্বিনেশন রাখা ভালো ৷ কারণ ব্যাটিং ভারসাম্য গুরুত্বপূর্ণ ৷

Sourav Ganguly
শনিবার ইডেনে ইংল্যান্ড-স্কটল্যান্ড ম্যাচের বিরতিতে টি-20 বিশ্বকাপ বিশেষ ম্যাগাজিন প্রকাশ অনুষ্ঠানে সৌরভ ৷ (ইটিভি ভারত)

ভারতের ব্যাটিং নিয়ে সমস্যার কথা উঠে এসেছে আমেরিকা ও নামিবিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচের পর ৷ যদিও তাকেও পাত্তা দিতে নারাজ সৌরভ। তিনি বলেন, "টি-20 ক্রিকেটে এক দুইজনই যথেষ্ট দলকে জেতানোর জন্য। ভারত ভালো খেলবে শেষ 26টা টি-20 ম্যাচের মধ্যে 25টিতে জিতেছে ।" দলে অভিষেক শর্মা নাও থাকলেও ভারতের জিততে সমস্যা হওয়ার কথা নয় বলে মত মহারাজের ৷ তিনি বলেন, "ভারতের প্রচুর ম্যাচ-উইনার আছে । অভিষেক না-থাকলেও সমস্যা নেই ।"

বর্তমান পাকিস্তান দলকে অতীতের শক্তিশালী দলের সঙ্গে তুলনা করতে চান না সৌরভ । তাঁর মতে, আগে ইনজামাম, সৈয়দ আনোয়ার বা ওয়াসিম-ওয়াকারের মতো তারকা থাকলেও পাকিস্তান দলে এখন সেই ধার নেই । বাবর আজম অবশ্য ভালো ব্যাটার, কিন্তু সামগ্রিকভাবে দল আগের মতো শক্তিশালী নয় । সব মিলিয়ে, হাইভোল্টেজ ম্যাচের আগে ভারতের দিকেই আস্থা সৌরভের ।

TAGGED:

SOURAV GANGULY
T20 WORLD CUP 2026
রবিবার বিশ্বকাপে ভারত পাক মহারণ
INDIA VS PAKISTAN T20 WORLD CUP
T20 WORLD CUP IND VS PAK

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.