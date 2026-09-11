'বাদ আমাকেও পড়তে হয়েছিল', শামির লড়াইয়ে মুগ্ধ মহারাজ

'বাদ আমাকেও পড়তে হয়েছিল', শামির লড়াইয়ে মুগ্ধ মহারাজ
শামির পাশাপাশি ঈশানেও মুগ্ধ মহারাজ ৷ পূর্বাঞ্চল অধিনায়ককে বড় ম্য়াচের প্লেয়ার আখ্যা দিলেন সৌরভ ৷
Published : September 11, 2026 at 4:46 PM IST
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: একবছরেরও বেশি সময় ধরে জাতীয় দলের সেট-আপে নেই মহম্মদ শামি ৷ অথচ ঘরোয়া ক্রিকেটে মুগ্ধ করে চলেছেন তিনি ৷ গত মরশুমে রঞ্জি ট্রফির দ্বিতীয় সর্বাধিক উইকেটশিকারি পেসার হওয়ার পর বৃহস্পতিবার পূর্বাঞ্চলের হয়ে দলীপ ট্রফি চ্য়াম্পিয়ন হলেন বঙ্গ পেসার ৷ ঘটনাচক্রে যেটি ছিল ডানহাতি পেসারের শততম প্রথম শ্রেণির ম্য়াচ ৷ আর 14 বছর বাদে পূর্বাঞ্চলকে রঞ্জি জয়ের জন্য যেমন অভিনন্দন জানিয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ঠিক তেমনই সিএবি প্রেসিডেন্ট বিস্মিত শামির পারফরম্যান্সে ৷
বৃহস্পতিবার ফাইনাল জয়ের পর প্রতিক্রিয়া এসেছে শামির তরফেও ৷ জাতীয় দলের প্রাক্তন তারকা পেসার জানিয়েছেন লক্ষ্যটা এখনও উঁচু তারে বেঁধে রেখেছেন তিনি ৷ অর্থাৎ, ছত্রিশে এসেও জাতীয় দলে ফেরার লড়াই যে তাঁর জারি রয়েছে, সেটা পরোক্ষে বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি ৷ আর সৌরভ বঙ্গ পেসারকে নিয়ে বলেন, "আমাকে যে বিষয়টা সবচেয়ে খুশি করেছে সেটা হল ঘরোয়া ক্রিকেটে দিনের পর দিন ওর ধারাবাহিক পারফর্ম করে যাওয়া ৷ এককথায় দুর্ধর্ষ ৷ ও অনেককিছু অর্জন করেছে ৷"
শামিকে কি তার মানে জাতীয় দলে স্রেফ উপেক্ষা করা হচ্ছে ? বঙ্গ পেসারের প্রশংসা করলেও এহেন তত্ত্বে অবশ্য সিলমোহর দিতে নারাজ সৌরভ ৷ মহারাজ বলেন, "না না শামি উপেক্ষিত হয়েছে এমনটা বলব না ৷ ও প্রচুর ক্রিকেট খেলেছে ৷ ও একজন চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটার ৷ ক্রিকেটারদের বয়স বাড়লে এরকমটা হয়ে থাকে ৷ সকলের সঙ্গেই এমনটা হয়েছে ৷ দশ হাজার রান করার পরেও আমি একবছর ওয়ান-ডে ক্রিকেট থেকে বাদ পড়েছি ৷ পরে অবশ্য ফিরে এসেছিলাম ৷ সুতরাং এটা সকলের সঙ্গে হতে পারে ৷" একইসঙ্গে পূর্বাঞ্চল অধিনায়ক ঈশান কিষাণের ভূয়সী প্রশংসাও শোনা যায় সৌরভের গলায় ৷ ঝাড়খণ্ড ক্রিকেটারকে বড় ম্যাচের প্লেয়ার আখ্যা দিয়ে তাঁকে টেস্ট দলে দেখারও ইচ্ছেপ্রকাশ করেন তিনি ৷
পাশাপাশি মহালয়া উপলক্ষে রাজ্য সরকারের অনুষ্ঠানের চিঠি পওয়ার কথা জানিয়েছেন সিএবি প্রেসিডেন্ট ৷ প্রয়োজনীয় সবরকম সহযোগিতা করার আশ্বাসও দিয়েছেন সৌরভ ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইডেন গার্ডেন্সে আসবেন জেনে সিএবি সম্মানিত বোধ করছে বলে জানান সংস্থার প্রেসিডেন্ট ৷