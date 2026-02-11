পাকিস্তানের সিদ্ধান্ত বদলে খুশি মহারাজ, বাছলেন চার সেমিফাইনালিস্ট
আগামী 15 ফেব্রুয়ারি কলম্বোয় উপভোগ্য ম্য়াচ দেখার অপেক্ষায় সিএবি প্রেসিডেন্ট ৷
কলকাতা, 11 ফেব্রুয়ারি: মধ্যগগনে টি-20 বিশ্বকাপ ৷ ভারত না-খেললেও তিলোত্তমা ইতিমধ্যেই জোড়া ম্যাচের সাক্ষী থেকেছে ৷ ওপেনিং ডে'তে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম স্কটল্যান্ডের পর স্কটল্যান্ড বনাম ইতালি ম্য়াচ অনুষ্ঠিত হয়েছে ক্রিকেটের নন্দকাননে ৷ সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়ের তদারকিতে যা দক্ষ হাতে পরিচালনা করেছে বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা ৷ আগামী 14 ফেব্রুয়ারি কলকাতায় পরবর্তী ম্য়াচ দুই পড়শি ইংল্য়ান্ড-স্কটল্যান্ডের ৷ তার আগে বিশ্বকাপের চার সেমিফাইনালিস্ট বেছে নিলেন সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷
ভারতীয় ক্রিকেটের শীর্ষপদ সামলানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে ৷ ফলত মঙ্গলবার একটি অনুষ্ঠানে তাঁকে পেয়ে চলতি টি-20 বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ভারত ম্য়াচ বয়কটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার নিয়ে প্রশ্ন করার লোভ সামলাতে পারেননি জনৈক সাংবাদিক ৷ তবে বিচক্ষণ সৌরভ অবশ্য পাকিস্তানের ইউ-টার্ন নিয়ে প্রশ্ন সযত্নে এড়িয়ে গেলেন ৷ তবে জানিয়ে গেলেন খেলার মাঠকে রাজনীতি থেকে আলাদা রাখাই উচিত ৷
মহারাজ প্রশ্নের উত্তরে এদিন বলেন, "সরকারি স্তরে কী কথাবার্তা চলে সে সব ব্যাপারে আমার ধারণা নেই ৷ তবে পাকিস্তান যে ম্য়াচটা খেলছে সেটা ভালো খবর ৷ খেলাধুলো এবং রাজনীতি সম্পূর্ণ আলাদা ৷ আশা রাখছি উপভোগ্য ম্য়াচ হবে ৷ ভারত-পাক সবসময়ই উপভোগ্য হয়ে এসেছে ৷ যদিও শেষ কয়েক বছরে প্রতিযোগিতার ধার কমেছে ৷ তবে আশা রাখব এবার ভালো খেলবে পাকিস্তান ৷ কারণ ভারতকে হারাতে গেলে পাকিস্তানকে ভালো খেলতেই হবে ৷"
ভারতীয় দলের কোন কোন জায়গায় উন্নতি প্রয়োজন ? এই প্রশ্নে অবশ্য সৌরভ জানালেন, ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা যেমন খেলছে সেটা চালিয়ে গেলেই হবে ৷ এমনকী সূর্যকুমার যাদব ও তাঁর দলবলকে যে তিনি শেষ চারে দেখছেন, তাও স্পষ্ট করলেন 'প্রিন্স অব ক্যালকাটা' ৷ ভারতের সঙ্গে চার সেমিফাইনালিস্ট হিসেবে সিএবি প্রেসিডেন্ট বেছে নিলেন অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড এবং নিউজিল্যান্ডের মধ্যে একটি দলকে ৷
পাশাপাশি অ্যাসোসিয়েটস দেশগুলোর ভালো পারফরম্যান্সের প্রশংসাও এদিন শোনা গেল সৌরভের গলায় ৷ বিশেষ করে নেপাল যেভাবে ইংল্যান্ডের মতো শক্তিধর প্রতিপক্ষকে বেগ দিয়েছে, তাতে বিস্মিত প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ৷ একইসঙ্গে খুশিও তিনি ৷