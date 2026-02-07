বল গড়াল বিশ্বকাপের, পাকিস্তান-বাংলাদেশের 'না' খেলা নিয়ে মুখ খুললেন সৌরভ

বল গড়াল বিশ্বকাপের, পাকিস্তান-বাংলাদেশের 'না' খেলা নিয়ে মুখ খুললেন সৌরভ
কেন বাংলাদেশ এবারের বিশ্বকাপ বয়কট করল তা বুঝতেই পারছেন না সৌরভ। পাশাপাশি পাকিস্তানের ভারতের বিরুদ্ধে ক্রিকেট না-খেলার সিদ্ধান্তে হতবাক তিনি ৷
Published : February 7, 2026 at 10:40 AM IST|
Updated : February 7, 2026 at 11:29 AM IST
কলকাতা, 7 ফেব্রুয়ারি: টি-20 বিশ্বকাপের বল গড়াতে বাকি আর মাত্র কিছুক্ষণ । এবারের টি-20 বিশ্বকাপ শুরুর আগে থেকেই বিতর্কে জর্জরিত। বাংলাদেশ খেলবে না-বলে সরে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তান বিশ্বকাপে অংশ নিলেও ভারতের বিরুদ্ধে না-খেলার কথা জানিয়েছে। যা নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে। তবে এই দুই বিতর্কে বিস্মিত সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কেন বাংলাদেশ এবারের বিশ্বকাপ বয়কট করল সেটা বুঝতেই পারছেন না তিনি।
একইভাবে পাকিস্তানের অবস্থান নিয়েও বিস্মিত 'দাদা'। পাকিস্তানের-ভারতের সঙ্গে ম্যাচ খেলার পাশাপাশি বিশ্বকাপে বাংলাদেশেরও খেলা উচিত ছিল বলে মনে করেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ৷ "জানি না কেন পাকিস্তান বিশ্বকাপের ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে খেলবে না। এই প্রথম আমি শুনলাম যে পাকিস্তান, ভারতের বিপক্ষে বিশ্বকাপে খেলবে না," এমনটাই বলছেন তিনি ৷
একইসঙ্গে প্রাক্তন বিসিসিআই প্রেসিডেন্টের সংযোজন, "বাংলাদেশেরও বিশ্বকাপ খেলা উচিত ছিল।" দুই প্রতিবেশী দেশের অর্থাৎ বাংলাদেশ বিশ্বকাপ থেকে নাম তোলার সিদ্ধান্ত ও পাকিস্তানের, ভারতের বিরুদ্ধে ক্রিকেট না-খেলার সিদ্ধান্তে হতবাক তিনি ৷ তবে সবদিক থেকে ভারতই এগিয়ে বলে মনে করেন সৌরভ। বলছেন, "এটি ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ। ঘরের মাটিতে ভারতের জেতার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।"
সৌরভ আরও বলেন, "10 বছর পর টি-20 বিশ্বকাপের আয়োজন করছে ভারত। ইডেনেও ভালো ম্যাচ হবে। ভারতের ম্যাচও রয়েছে। সেমিফাইনাল রয়েছে। এছাড়াও ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইংল্যান্ডের মতো দল খেলবে। ইডেন পুরোপুরি তৈরি। ক্রিকেট প্রশাসক হিসেবে 2016 সালের টি-20 বিশ্বকাপে অতিবৃষ্টির মধ্যেও এখানে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার। ইংল্যান্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ফাইনালের ম্যাচের কথা এখনও লোকের মুখে মুখে ফেরে।"
ইডেনে অনুষ্ঠিত ম্যাচ নিয়ে স্পেশাল প্ল্যান আছে সিএবির। আলো জ্বললেই লেজার শো হবে। পাশাপাশি সুপার এইটে ভারতের ম্যাচ বা সেমিফাইনাল নিয়েও কিছু চিন্তাভাবনা রয়েছে। তবে তা এখনও চূড়ান্ত নয়। শুক্রবার ইডেনের প্রস্তুতি ঘুরে দেখেছেন সদ্য কলকাতার নগরপালের দায়িত্ব নেওয়া সুপ্রতিম সরকার। ব্যবস্থাপনায় তিনি খুশি বলেই মনে করছে সিএবি । তবে নিরাপত্তার ঘেরাটোপে কোনও ফাঁক না-রাখার কথা বলেছেন তিনি।
উল্লেখ্য, টি-20 বিশ্বকাপের প্রথম দিনে (সন্ধ্যা 7টা)-ই মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আমেরিকার বিরুদ্ধে নামছে সূর্য অ্যান্ড কোং । আইসিসি টি-20 বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ সকাল 11টা থেকে শুরু হচ্ছে শ্রীলঙ্কায় ৷ সেই ম্যাচে মুখোমুখি নেদারল্যান্ডস ও পাকিস্তান ৷ অন্যদিকে, আজ টুর্নামেন্টের প্রথম দিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সঙ্গে দ্বিতীয় ম্যাচ হতে চলেছে ইডেনে ৷ দুপুর তিনটেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলবে স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে। যার প্রস্তুতি তুঙ্গে। প্রবল ব্যস্ত সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় । পিচ প্রস্তুতির কাজ তদারকি করা থেকে শুরু করে টিকিট বিক্রির হালহকিকত রাখা, ব্যবস্থাপনার যাবতীয় কাজ সামলাচ্ছেন মহারাজ ৷