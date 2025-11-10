'বিশ্বকাপের আগে টুইট দেখো', সমালোচনা উড়িয়ে নিন্দুকদের প্রচ্ছন্ন বার্তা মহারাজের

'বিশ্বকাপের আগে টুইট দেখো', সমালোচনা উড়িয়ে নিন্দুকদের প্রচ্ছন্ন বার্তা মহারাজের
যুক্তরাজ্যের একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্বলিত কোচিং অ্যাপ তাঁদের বিশ্বজনীন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নিয়োগ করল সৌরভকে ৷
কলকাতা, 10 নভেম্বর: কবে কোন সাক্ষাৎকারে মেয়ে সানাকে ক্রিকেট খেলতে বারণ করার কথা বলেছিলেন ৷ একটি সম্পূর্ণ ইন্টারভিউয়ের পৌনঃপুনিক অংশ তুলে ধরে সম্প্রতি ভারতীয় মহিলা দলের বিশ্বজয়ের পর সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়ের নিন্দায় মুখর হয়েছিল নেটাগরিকদের একাংশ ৷ এ বিষয়ে বেশ কিছুদিন মৌন থাকলেও সোমবার সেই মৌনতা ভাঙলেন মহারাজ ৷ সৌরভ জানিয়ে দিলেন কেউ কেউ কোনও মন্তব্যকে বিতর্কিত করতে চাইলে করবে ৷ কিন্তু তিনি যে তাতে বিশেষ পাত্তা দেন না, সেটা হাবেভাবে বুঝিয়ে দিলেন সিএবি প্রেসিডেন্ট ৷
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্বলিত যুক্তরাজ্যের একটি ক্রিকেট কোচিং অ্যাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সোমবার যোগ দিয়েছিলেন সৌরভ ৷ সেখানে বিতর্ক এবং সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জানান, বিশ্বজয়ী মহিলা ক্রিকেটারদের খুব কাছ থেকে দেখেছেন তিনি ৷ তাই একটা সাক্ষাৎকারের সামান্য একটা অংশ তুলে ধরে তাঁকে বিদ্ধ করার চেষ্টা হলেও তা সারবত্তাহীন বলে জানালেন সৌরভ ৷
সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সৌরভ এদিন বলেন, "আমি খুব খুশি মেয়েদের পারফরম্যান্সে ৷ খুব কাছ থেকে এদেরকে দেখেছি ৷ এরা আরও এগোবে ৷ যারা বিতর্ক তৈরি করতে চাইছে তাঁদের বিশ্বকাপ শুরুর আগে আমার টুইটটা দেখা উচিত ৷ আগা-পিছনটা না দেখিয়ে একটা ইন্টারভিউয়ের সামান্য অংশ তুলে ধরা বাঞ্চনীয় নয় ৷ তবে আমার তাতে কিছু এসে যায় না ৷ পুরুষ হোক বা মহিলা, ভারতীয় ক্রিকেট উল্লেখযোগ্যভাবে ভীষণ শক্তিশালী ৷" উল্লেখ্য, বিশ্বকাপের আগে করা টুইটে হরমন-স্মৃতিদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সৌরভ লিখেছিলেন, "ভারতীয় দল এবার অনেক বেশি শক্তিশালী ৷ দলে প্রতিভার অভাব নেই ৷ সবমিলিয়ে দারুণ একটা টুর্নামেন্ট অপেক্ষা করছে তাঁদের জন্য ৷"
আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ নিয়েও প্রশ্ন এদিন ধেয়ে আসে সৌরভের কাছে ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে শুভমন গিল ব্রিগেড প্রথম টেস্টটি খেলবে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সেই ৷ যা শুরু হবে আগামী 14 নভেম্বর ৷ তাঁর আগে ভারত অধিনায়কের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে মহারাজ বলেন, "গিল একজন দুর্ধর্ষ ব্য়াটার একইসঙ্গে ভীষণ ভালো একজন অধিনায়ক ৷ তরুণ নেতা হিসেবে ইংল্য়ান্ডে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেওয়াটা মুখের কথা নয় ৷ কিন্তু গিল সেটা দারুণভাবে করেছে ৷ তাই আামার বিশ্বাস একজন দক্ষ নেতা হিসেবে আগামীতেও সে তাঁর দায়িত্ব পালন করে যাবে ৷ আমার শুভকামনা তাঁর সঙ্গে রইল ৷"
পাশাপাশি মহম্মদ শামিকে জাতীয় দলে ফেরানোর পক্ষেও সওয়াল করলেন সিএবি প্রেসিডেন্ট ৷ সৌরভ বলে গেলেন, "শামি এখন সম্পূর্ণ ফিট ৷ ওভারের পর ওভার বল করে যাচ্ছে ৷ তাই কেন ভাবা হবে না ওর কথা ?" এদিকে চোট সারিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট স্কোয়াডে ঋষভ পন্ত ফিরলেও ধ্রুব জুরেলকে দলে রাখার পক্ষে সৌরভ ৷ পাশাপাশি ইডেনের পিচ যে যথেষ্ট ভালো হবে, সে ব্যাপারেও আশ্বস্ত করেন তিনি ৷ ভারতীয় দলের তরফে পিচ নিয়ে কোনও অনুরোধ আসেনি বলেই দাবি সিএবি প্রেসিডেন্টের ৷