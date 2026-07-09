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'হল অব ফেমে' সৌরভ, মহারাজকে বার্থডে-গিফট আইসিসি'র

দ্বাদশ ভারতীয় হিসেবে বিশ্ব ক্রিকেটের গভর্নিং বডি'র এই বিরাট সম্মান পেলেন সৌরভ ৷ 11 জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে আইসিসি'র তরফে সম্মান দেওয়া হবে মহারাজ'কে ৷

SOURAV GANGULY
আইসিসি হল অব ফেমে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 9, 2026 at 10:02 AM IST

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কলকাতা, 9 জুলাই: সেরা গিফটটা পেয়ে গিয়েছিলেন সকালেই ৷ জন্মদিনে সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়ের বায়োপিকের ফার্স্ট লুক পোস্টার এবং শুভমুক্তির দিন ঘোষণা করে চমক দিয়েছিল ছবির নির্মাতা সংস্থা ৷ আর বুধবার জন্মদিনের সন্ধেয় আরও একটি অনন্য উপহার পেলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক তথা বর্তমান সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷ দ্বাদশ ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে 'আইসিসি হল অফ ফেমে' জায়গা করে নিলেন 'মহারাজ' ৷

আগামী 11 জুলাই শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে আইসিসি'র তরফে স্মারক তুলে দেওয়া হবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে ৷ তার আগে 54তম জন্মদিনের সন্ধ্য়ায় 'হল অব ফেম' ভূষিত হয়ে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ'কে কৃতজ্ঞতা জানালেন প্রাক্তন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট ৷ এক্স হ্য়ান্ডলে সৌরভ লেখেন, "হল অব ফেমে আমাকে জায়গা দেওয়ার জন্য আইসিসি এবং চেয়ারম্য়ান জয় শাহ'কে ধন্যবাদ ৷ এটা বিরাট সম্মান ৷ দশম ভারতীয় হিসেবে হল অব ফেমে জায়গা করে নেওয়া, মহান কয়েকজনের সঙ্গে হল অব ফেম ভাগ করে নেওয়া অনন্য প্রাপ্তি ৷"

এর আগে ভারতীয় হিসেবে 'হল অব ফেমে' জায়গা করে নিয়েছেন সুনীল গাভাসকর, সচিন তেন্ডুলকর, রাহুল দ্রাবিড়, বীরেন্দ্র সেহওয়াগ, বিষেণ সিং বেদী, কপিল দেব, অনিল কুম্বলে, ভিনু মানকড়, ডায়না এডুলজি, নীতু ডেভিড এবং মহেন্দ্র সিং ধোনি ৷

ভারতীয় ক্রিকেট দলের অন্যতম সফল অধিনায়ক হিসেবে বিবেচিত হন সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷ গড়াপেটার আঁধার থেকে বের করে শতাব্দীর গোড়ার দিকে অধিনায়ক হিসেবে ভারতীয় ক্রিকেটে নবজোয়ার এনেছিলেন 'প্রিন্স অব ক্য়ালকাটা' ৷ দেশে এবং বিদেশে সৌরভের নেতৃত্বে অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছিল ভারতীয় দল ৷ 2002 আইসিসি চ্য়াম্পিয়ন্স ট্রফি, ওই বছরেই ন্য়াটওয়েস্ট ট্রফি জিতে অধিনায়ক হিসেবে পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছিলেন অধিনায়ক সৌরভ ৷ 2003 বিশ্বকাপ সৌরভের নেতৃত্বেই রানার্স হয়েছিল টিম ইন্ডিয়া ৷ টেস্ট ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার অশ্বমেধের দৌড় থেমেছিল সৌরভ নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলের কাছেই ৷

ব্যাটার হিসেবেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সৌরভের পরিসংখ্যানও ঈর্ষণীয় ৷ টেস্ট ও ওয়ান-ডে ফরম্য়াটে 38টি সেঞ্চুরি সহযোগে 18,575 রান রয়েছে সৌরভের নামের পাশে ৷ যুবরাজ সিং, হরভজন সিং, বীরেন্দ্র সোহওয়াগ, এমএস ধোনি'র মতো তারকাদের তুলে এনে ভারতীয় ক্রিকেটকে বিশ্বব্যাপী পাওয়ার-হাউজ গড়ে তোলার নেপথ্যেও বিরাট অবদান রয়েছে সৌরভের ৷ এসবেরই পুরস্কার হিসেবে আইসিসি'র বিশেষ সম্মান 'মহারাজ'কে ৷

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