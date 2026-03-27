ভরা মরশুমে ইডেনে টিম ইন্ডিয়ার মাত্র একটি ম্য়াচ, হতাশ নন সৌরভ

ভরা মরশুমে ইডেনে টিম ইন্ডিয়ার মাত্র একটি ম্য়াচ, হতাশ নন সৌরভ
আসন্ন হোম সিরিজগুলোর যে সূচি গতকাল বোর্ড প্রকাশ করেছে, সেখানে ইডেনকে নামমাত্র একটি ওয়ান-ডে দেওয়া হয়েছে ৷ যা নিয়ে উল্লেখযোগ্য মন্তব্য সিএবি প্রেসিডেন্টের ৷
Published : March 27, 2026 at 3:13 PM IST
কলকাতা, 27 মার্চ: চলতি বছর সেপ্টেম্বর থেকে আগামী বছর মার্চের শুরু পর্যন্ত দেশের মাটিতে ঠাসা সূচি ভারতীয় ক্রিকেট দলের ৷ এই সময়কালে ভারত সফরে আসছে চারটি দেশ ৷ খেলা হবে 17টি শহরে ৷ যে সিরিজগুলির সূচি বৃহস্পতিবার ঘোষণা হয়েছে বোর্ডের তরফে ৷ কিন্তু সেখানে কলকাতাকে মাত্র একটি ম্য়াচ দেওয়া নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা ৷ কেউ কেউ বলছেন ইডেনের প্রতি বৈমাত্রেয় সুলভ আচরণ করেছে বিসিসিআই ৷ কিন্তু সেসব কথায় অবশ্য আমল দিচ্ছেন না সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷ জানালেন রোটেশন করে দেশের বিভিন্ন জায়গা খেলা হলে সেখানে আপত্তির জায়গা নেই ৷
সাম্প্রতিক অতীতে টি-20 বিশ্বকাপের একাধিক ম্য়াচ আয়োজিত হয়েছে ক্রিকেটের নন্দনকাননে ৷ যার মধ্যে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভার্চুয়াল কোয়ার্টার ফাইনাল দেখেছে ইডেন গার্ডেন্স ৷ আপাতত আইপিএলের জন্য প্রস্তুত কলকাতা নাইট রাইডার্সের হোম গ্রাউন্ড ৷ বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার প্রেসিডেন্ট সৌরভ তাই বলছেন, "রোটেশন করে নানা কেন্দ্রে খেলা হলে কোনও অসুবিধা তো নেই ৷ ইডেন তো টি-20 বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল, গতবছর ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্ট পেয়েছে ৷ আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সও ইডেনে খেলবে ৷"
কলকাতা সুযোগ না-পেলেও মহেন্দ্র সিং ধোনির শহরে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির একটি টেস্ট আয়োজিত হবে আগামী বছর ৷ যা নিয়ে মহারাজ বলেন, "রাঁচিতে টেস্ট হচ্ছে এটা তো খুবই ভালো ব্যাপার ৷ আশা করি আগামী সিরিজগুলোতে ইডেন আরও ম্যাচ পাবে ৷"
আসন্ন হোম সিরিজগুলোর যে সূচি গতকাল বোর্ড প্রকাশ করেছে সেখানে ইডেনকে নামমাত্র একটি ওয়ান-ডে (জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে) দেওয়া নিয়ে সিএবি'র অন্দরমহলে অখুশির হাওয়া ৷ কিন্তু সৌরভ জানালেন, ম্যাচ আয়োজনের ভার বণ্টনের সময় রোটেশন নীতি প্রয়োগ হয় ৷ সেকথা মাথায় রেখে বোর্ড সিএবি'র সঙ্গে বৈমাত্রেয় সুলভ আচরণ করেছে বলে মনে করেন না সিএবি প্রেসিডেন্ট । বরং, তিনি আশাবাদী ভবিষ্যতে আরও ভালো ম্যাচ আয়োজনের সুযোগ ইডেন পাবে ৷
The iconic Eden Gardens is all set to host the Indian Premier League 2026! 🏏🏟️— CABCricket (@CabCricket) March 26, 2026
আসন্ন আইপিএল মরশুমে আগামী 2 এপ্রিল প্রথম ম্য়াচ অনুষ্ঠিত হবে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ৷ প্রতিপক্ষ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে সন্ধে সাড়ে 7টায় ম্য়াচ খেলবে নাইটরা ৷ এরপর যথাক্রমে 6 ও 9 এপ্রিল টানা আরও দু'টি হোম ম্য়াচ খেলবে পার্পল ব্রিগেড ৷ আগামী 16, 20 ও 24 মে ফের টানা তিনটি ম্য়াচ দিয়ে আইপিএলের গ্রুপ পর্ব শেষ করবে তিনবারের চ্য়াম্পিয়নরা ৷ মাঝে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে নাইটদের একটি ম্যাচ রয়েছে ইডেনে ৷ যা শুরু হবে বিকেল সাড়ে তিনটেয় ৷