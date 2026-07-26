বৈভব-রিঙ্কুর সাহসী ব্যাটিংয়ে জিম্বাবোয়েকে হোয়াইটওয়াশ ভারতের

বৈভব-রিঙ্কুর সাহসী ব্যাটিংয়ে জিম্বাবোয়েকে হোয়াইটওয়াশ ভারতের
ভারতের সহজ জয় আসে বৈভব সূর্যবংশী ও রিঙ্কু সিংয়ের চমৎকার ব্যাটিং এবং ময়াঙ্ক যাদবের দুরন্ত বোলিংয়ে সুবাদে ৷
Published : July 26, 2026 at 10:14 PM IST
হারারে, 26 জুলাই: আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের ব্যর্থতা ভুলে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে নিজেদের সেরাটা উজার করে দিলেন শ্রেয়স-রিঙ্কুরা ৷ ভিভিএস লক্ষ্মণের কোচিংয়ে বিশ্বের নম্বর ওয়ান টি-20 দলের মতোই খেলল ভারত ৷ ম্যাচ ও সিরিজের সেরা বৈভব সূর্যবংশী ৷
রবিবার হারারে স্পোর্টস ক্লাবে তৃতীয় তথা শেষ টি-20 ম্যাচে জিম্বাবোয়কে 35 রানে হারিয়ে সিরিজ 3-0 জিতে নিল টিম ইন্ডিয়া ৷ ভারতের সহজ জয় আসে বৈভব সূর্যবংশী ও রিঙ্কু সিংয়ের সাহসী ব্যাটিং এবং ময়াঙ্ক যাদবের দুরন্ত বোলিংয়ে সুবাদে ৷
পরিস্থিতির সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নিয়ে 81 রানের চমৎকার ইনিংস খেলেন বৈভব ৷ 49 বলের ইনিংসে 4টি ছয় ও 8টি বাউন্ডারি হাঁকান বছর পনেরোর এই তরুণ ৷ ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই তাঁর ওপেনিং পার্টনার অভিষেক শর্মা ডাগ-আউটে ফিরে গেলেও জিম্বাবোয়ের বোলারদের বিরুদ্ধে তাণ্ডবলীলা চালান বৈভব ৷
প্রথম ব্যাটিং করে নির্ধারিত 20 ওভারে 5 উইকেট হারিয়ে 192 রান তোলে ভারত ৷ বৈভবের দুরুন্ত হাফ-সেঞ্চুরি ছাড়াও ঈশান কিষাণ 26 বলে 29 এবং রিঙ্কু সিংয়ের 14 বলে 25 রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন ৷ ক্যাপ্টেন শ্রেয়স আইয়ারের ব্যাট থেকে আসে 18 বলে 27 রান ৷
রান তাড়া করতে নেমে 7 উইকেট হারিয়ে 157 রান থেমে যায় জিম্বাবোয়ের ইনিংস ৷ ভারতীয় বোলিংকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন তরুণ পেসার ময়াঙ্ক যাদব ৷ 4 ওভারে 29 রান খরচ করে 3টি উইকেট তুলে নেন ময়াঙ্ক ৷ এছাড়া যশ ঠাকুর 2টি, অশোক শর্মা এবং রবি বিষ্ণুই একটি করে উইকেট নেন ৷
এর আগে ইংল্যান্ড (0-4) ও আয়ারল্যান্ডের (0-2) কাছে আগের দু'টি সিরিজ হারে ভারত ৷ স্বাভাবিকভাবেই জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই ছিল শ্রেয়সদের সামনে ৷ গৌতম গম্ভীরের বদলে এই সিরিজে শ্রেয়সদের কোচিংয়ের দায়িত্ব পান ভিভিএস লক্ষ্মণ ৷