দিনুশা-কাঁটায় হাতছাড়া ক্লিনস্যুইপ, দ্বীপরাষ্ট্রে সিরিজ জিতেও বাংলাদেশের নীচে ভারত

দিনুশা-কাঁটায় হাতছাড়া ক্লিনস্যুইপ, দ্বীপরাষ্ট্রে সিরিজ জিতেও বাংলাদেশের নীচে ভারত
পড়শি দেশে সিরিজ জিতেও ডব্লিউটিসি'তে অবস্থানের কোনও উন্নতি হল না ভারতীয় দলের ৷ বরং দ্বিতীয় টেস্ট ড্র করায় আরও কমল পিসিটি ৷
Published : August 27, 2026 at 6:02 PM IST
কলম্বো, 27 অগস্ট: পুরো সিরিজজুড়েই তিনি ব্য়াট হাতে ভারতীয় বোলারদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ৷ কিন্তু শেষ বেলায় যেভাবে প্রতিরোধ গড়লেন, তা ছাপিয়ে গেল অতীতের সবকিছু ৷ সোনাল দিনুশা নামক প্রাচীরে ধাক্কা খেল টিম ইন্ডিয়ার ক্লিনস্যুইপের স্বপ্ন ৷ পঞ্চমদিনে খেলা গড়ানোর পরেও নিষ্ফলা কলম্বো টেস্ট ৷ তবে গল টেস্টে জয়ের সুবাদে শ্রীলঙ্কায় দু'ম্যাচের সিরিজ জিতে নিল শুভমন গিল অ্যান্ড কোম্পানি ৷ প্রথম ইনিংসের পর অন্তিমদিন দ্বিতীয় ইনিংসেও অপরাজিত সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ম্য়াচের সেরা সোনাল দিনুশা ৷ গড়লেন নজিরও ৷
ফলো-অন করতে নেমে 16 রানে লিড নিয়ে কলম্বো টেস্টের চতুর্থদিনের খেলা শেষ করেছিল শ্রীলঙ্কা ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে বুধবার ছয় উইকেটে 229 রান তুলেছিল তারা ৷ কিন্তু অন্তিমদিন শেষ চার উইকেটে দ্বীপরাষ্ট্রের প্রতিরোধ যে এত তীব্র হবে, তা আঁচ করতে পারেনি ভারতীয় দল ৷ গতকাল শেষে সাত রানে ক্রিজে ছিলেন দিনুশা, সঙ্গে তিন রানে অপরাজিত ছিলেন কেশারা নুয়ান্থা ৷ সেই জুটিই পঞ্চমদিন বিপদসীমা পার করে দেয় শ্রীলঙ্কার ৷ সপ্তম উইকেটে দু'জনে যোগ করেন 112 রান ৷ এরপর দ্বিতীয় সেশনে নুয়ান্থাকে মানব সুতার ফেরালেও ক্রিজ আঁকড়ে পড়ে থাকেন দিনুশা ৷
পরবর্তীতে প্রবথ জয়সূর্যকে (2 রান) জাদেজা দ্রুত ফেরালেও নবম উইকেটে লাহিরু কুমারা'র সঙ্গে জুটি বেঁধে 47 রান যোগ করেন বাঁ-হাতি দিনুশা ৷ চা-বিরতির প্রথম বলেই চলতি সিরিজের তৃতীয় শতরানটি পূর্ণ করেন সিংহলি ব্য়াটার ৷ যাঁর ব্য়াট থেকে প্রথম ইনিংসেও এসেছিল মূল্যবান 103 রানের ইনিংস ৷ 1997 সালে অরবিন্দ ডি'সিলভার পর দ্বিতীয় শ্রীলঙ্কান ব্য়াটার হিসেবে ভারতের বিরুদ্ধে দু'ম্য়াচের টেস্ট সিরিজে তিন-তিনটি সেঞ্চুরির নজির গড়লেন দিনুশা ৷ সবমিলিয়ে শ্রীলঙ্কার তৃতীয় ব্য়াটার (অরবিন্দ ডি'সিলভা ও কুমার সাঙ্গাকারা'র পর) হিসেবে দু'ম্যাচের সিরিজে এই নজির নিজের নামে করলেন চতুর্থ টেস্ট খেলতে নামা ব্য়াটার ৷
Sonal Dinusha anchored the innings time and time again this series. That is true lion-hearted determination! 🦁🇱🇰 #SLvIND #SriLankaCricket pic.twitter.com/kkhqgH2PEZ— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) August 27, 2026
196 বলে কেরিয়ারের তৃতীয় সেঞ্চুরিটি পূর্ণ করা দিনুশা 264 বলে 133 রানে অপরাজিত থেকে যান তিনি ৷ মারেন আটটি চার, দু'টি ছক্কা ৷ তাঁর সেঞ্চুরির সৌজন্যে দ্বিতীয় ইনিংস চারশোর গণ্ডি পার করে আয়োজকরা ৷ যা চলতি সিরিজে প্রথমবার ৷ অন্যদিকে 90 বলে 12 রান করে আউট হন কুমারা ৷ 154 ওভারে শ্রীলঙ্কা যখন নয় উইকেটে 429 রানের মাথায় ইনিংস ডিক্লেয়ার করে তখন দলের 11 নম্বর ব্য়াটার আসিথা ফার্নান্ডো 24 বল খেলে শূন্য রানে দাঁড়িয়ে ৷ শ্রীলঙ্কাকে অলআউট করতে শেষপর্যন্ত হাত ঘোরান অধিনায়ক গিল, যশস্বী জয়সওয়াল, ধ্রুব জুরেল'রাও ৷ কিন্তু দিনুশা'র প্রতিরোধ অটুট ছিল ৷
A victory in the first Test at Galle and a closely contested second Test ending in a draw at Colombo.— BCCI (@BCCI) August 27, 2026
India win the Series 1–0. #SLvIND pic.twitter.com/SjCwxmZtIS
ড্র-ই যে ম্য়াচের ভবিষ্যৎ, সেটা অনেক আগেই লিখে দিয়েছিলেন দিনুশা নেতৃত্বাধীন শ্রীলঙ্কা ব্যাটাররা ৷ 216 রানে এগিয়ে থেকে আয়োজকরা দ্বিতীয় ইনিংস তাই ডিক্লেয়ার করতেই বিপক্ষের সঙ্গে করমর্দন সেরে নেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা ৷ ড্র হয় কলম্বো টেস্ট ৷ কিন্তু প্রথম টেস্ট জয়ের সুবাদে সিরিজও জিতে নেয় টিম ইন্ডিয়া ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে তিনটি করে উইকেট তুলে নেন দুই ভারতীয় স্পিনার মানব সুতার ও রবীন্দ্র জাদেজা ৷ কিন্তু তাতে লাভ কিছু হল না ৷ বরং জোড়া সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ভারতের মুখের গ্রাস কেড়ে ম্য়াচের সেরা দিনুশা ৷ সিরিজের সেরা ভারতের দেবদূত পারিক্কল ৷
Sri Lanka's fight ensures that they hold onto their place in the #WTC27 standings 👊— ICC (@ICC) August 27, 2026
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পাশাপাশি সিরিজ জিতলেও ডব্লিউটিসি'তে অবস্থানের কোনও উন্নতি হল না ভারতের ৷ বরং দ্বিতীয় টেস্ট ড্র করে পয়েন্টস পার্সেন্টেজ কমল গিল অ্যান্ড কোম্পানির ৷ 51.52 পয়েন্টস পার্সেন্টেজ নিয়ে বাংলাদেশেরও পরে পঞ্চমস্থানে তারা ৷