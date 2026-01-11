আগামী সপ্তাহে শুরু বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম, রইল অস্ট্রেলিয়ান ওপেন নিয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু তথ্য

আগামী সপ্তাহে শুরু বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম, রইল অস্ট্রেলিয়ান ওপেন নিয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু তথ্য
একনজরে রইল অস্ট্রেলিয়ান ওপেন নিয়ে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা অবাক করতে পারে অনুরাগীদের ৷
Published : January 11, 2026 at 7:51 PM IST
হায়দরাবাদ, 11 জানুয়ারি: সম্প্রতি টুর্নামেন্টের জন্য ঘোষিত হয়েছে রেকর্ড আর্থিক পুরস্কার ৷ বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে এবার আর্থিক পুরস্কার হিসেবে 111 মিলিয়ন (অস্ট্রেলিয়ান) ডলার খরচ করার কথা ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ ৷ যা গতবছরের তুলনায় 16 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ৷
গত অক্টোবরে গ্র্যান্ড স্ল্যামে অংশগ্রহণ করা প্রথমসারির প্লেয়ারদের আবেদনের ভিত্তিতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে বাড়ানো হয়েছে আর্থিক পুরস্কারের মূল্য ৷ তবে তাতেও খুশি নন প্লেয়ারদের একাংশ ৷ তাঁদের দাবি, অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের যা রেভিনিউ তার তুলনায় এই আর্থিক পুরস্কারমূল্য নিছকই কম ৷ সে যাইহোক, আগামী 18 জানুয়ারি বোধন বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামের ৷ মূলপর্বের খেলা শুরু ওইদিনই ৷ 1 ফেব্রুয়ারি পুরুষ সিঙ্গলস ফাইনাল দিয়ে যা শেষ হবে ৷
সবমিলিয়ে হাতে সময় আর এক সপ্তাহ ৷ বছরের প্রথম মেজরে ভালো ফলাফল করতে মরিয়া বিশ্বের তাবড় প্লেয়াররা ৷ তবে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন শুরুর আগে দেখে নেওয়া যাক টুর্নামেন্টের সঙ্গে জুড়ে থাকা পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ৷ যে কারণে এই গ্র্যান্ড স্ল্যাম বাকিগুলোর থেকে আলাদা ৷
- ঘাসের কোর্ট থেকে হার্ড কোর্টে: অস্ট্রেলিয়ান ওপেন আগে অনুষ্ঠিত হত উইম্বলডনের মতো ঘাসের কোর্টে ৷ 1988 সালে ঘাসের কোর্টের বদলে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন শুরু হয় হার্ড কোর্টে ৷ এর ফলে খেলার গতি যে শুধু বেড়েছে তা নয়, আধুনিক টেনিসের গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে টুর্নামেন্টের এহেন বিবর্তন টেনিসের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য হয়ে রয়েছে ৷
- চর্চায় অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের গরম: ভরা গ্রীষ্মে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ৷ ফলত দাবদাহের কারণে চর্চায় থাকে রড লেভার এরিনা ৷ কখনও কখনও তাপমাত্রা 40 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মাত্রা ছাড়িয়ে যায় সেখানে ৷ যা অন্য কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামে দেখা যায় না ৷ ফলত প্লেয়ার এবং ম্য়াচ আধিকারিকদের সুরক্ষায় অস্ট্রেলিয়ান ওপেন কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু নীতিও চালু করেছে ৷ যেমন প্রয়োজনে এরিনার ছাদ বন্ধ রেখে তাপমাত্রা কমিয়ে আনা হয়ে থাকে ৷ এমনকী তাপামাত্রা অতিরিক্ত হলে প্রয়োজনে ম্য়াচ বন্ধও রাখা হয় অস্ট্রেলিয়ান ওপেন কর্তৃপক্ষের তরফে ৷
- রেকর্ড দর্শক উপস্থিতি: একটি গ্র্যান্ড স্ল্য়ামজুড়ে সর্বাধিক দর্শক উপস্থিতির রেকর্ড রয়েছে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ঝুলিতেই ৷ 2020 সালে 8 লক্ষ 12 হাজারেরও বেশি দর্শক এসেছিলেন মেলবোর্ন পার্কে ম্য়াচ দেখতে ৷ যে কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত যা সর্বাধিক ৷
- গ্র্যান্ড স্ল্যামের কনিষ্ঠ এবং জৈষ্ঠ্য চ্য়াম্পিয়ন: অস্ট্রেলিয়ান ওপেন নিয়ে বহু উল্লেখযোগ্য তথ্যের মধ্যে অন্যতম এটি ৷ কনিষ্ঠ এবং জৈষ্ঠ্য হিসেবে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের নজির ঝুলিতে রেখেছেন যথাক্রমে মার্টিনা হিঙ্গিস এবং কেন রোজওয়াল ৷ সবচেয়ে বড় কথা দু'জনেই এই রেকর্ড গড়েছেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ৷ 1997 সালে মেলবোর্ন পার্কে গ্র্যান্ড স্ল্যামের ইতিহাসে কনিষ্ঠ চ্য়াম্পিয়ন হয়েছিলেন প্রাক্তন মার্কিন টেনিস সুন্দরী মার্টিনা হিঙ্গিস ৷ তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র 16 ৷ তার অনেক আগে 1972 সালে 37 বছর দু'মাস বয়সে সবচেয়ে বয়স্ক হিসেবে খেতাব জিতেছিলেন অস্ট্রেলিয়ারই কেন রোজওয়াল ৷
- হ্যাপি স্ল্যাম: বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ, অনবদ্য ব্যবস্থাপনা এবং উষ্ণ আতিথেয়তা ৷ সবমিলিয়ে অন্য়ান্য় গ্র্যান্ড স্ল্যামের থেকে অনেকটা আলাদা অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ৷ এইসব দেখেশুনে টেনিসের কিংবদন্তি রজার ফেডেরার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনকে একসময় বলেছিলেন 'হ্য়াপি স্ল্যাম' ৷