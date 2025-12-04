মতের জটে আইএসএল দিশাহীন, ক্রীড়ামন্ত্রকের সঙ্গে নিষ্ফলা বৈঠক
ক্রীড়ামন্ত্রকের সঙ্গে ভারতীয় ফুটবলের স্টেকহোল্ডারদের মেগা বৈঠক ব্যর্থ আইএসএল নিয়ে দিশা খুঁজতে ৷
Published : December 4, 2025 at 5:57 PM IST
কলকাতা, 4 ডিসেম্বর: অনেক মত কিন্তু পথের সন্ধান নেই ৷ তাই আগামী 7 ডিসেম্বর সুপার কাপ ফাইনালের পরে ভারতীয় ফুটবল কোন পথে, অধরাই রয়ে গেল দিশা ৷ অথচ বুধবার কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে দেশীয় ফুটবলের সঙ্গে জড়িত সকল অংশীদারদের বৈঠকের দিকে তাকিয়ে ছিলেন দেশের তামাম ফুটবলপ্রেমীরা ৷ সারাদিন ব্যাপী নির্ঘণ্ট মেনে বিভিন্ন পর্যায়ের অংশীদার, আই লিগ ক্লাবগুলোর সঙ্গে বৈঠক হয় ৷ সবশেষে আইএসএল অংশগ্রহণকারী ক্লাবেগুলোর সঙ্গে বৈঠকে বসেছিল ক্রীড়ামন্ত্রক ৷ সেখানে নানা মতের এর গোলকধাঁধায় ভারতীয় ফুটবল দিশেহারা ৷
অথচ দিনকয়েক আগে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে দেশের শীর্ষ আদালতে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আইএসএল আয়োজনে সবরকম সাহায্যের ৷ বিশ্ব ফুটবলের গ্ভর্নিং বডি'র (ফিফা) নিয়মের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে ভারতীয় ফুটবল লিগ চালু রাখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল সেখানে ৷ আগামী 8 ডিসেম্বর এফএসডিএল-এর সঙ্গে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের চুক্তি শেষ হচ্ছে ৷ এমতাবস্থায় বুধবারের বৈঠকে অংশগ্রহণকারী সব পক্ষ নিজেদের মত জানালেন, তবে পথ দেখাতে পারলেন না ৷
ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিনিধি যেমন জানিয়েছেন, আইএসএল চলুক ফেডারেশনের তত্ত্বাবধানে। দেশের ফুটবল দেশেরই ফুটবল নিয়ামক সংস্থা চালাবে, সেটাই তো দস্তুর ৷ কিন্তু অর্থের জোগান প্রশ্নের উত্তর অবশ্য তাঁরা দিতে পারেননি ৷ পক্ষান্তরে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের প্রতিনিধি এফএসডিএলের হাতে আইএসএল আয়োজনের দায়িত্ব পুনরায় সঁপে দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন ৷ এফসি গোয়া এবং বেঙ্গালুরু এফসির মতে আবার, অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলোর জোট হোক আইএসএলের আয়োজক ৷ যার বিরোধিতায় ইস্টবেঙ্গল ৷ এদিকে আই লিগের কয়েকটি ক্লাব আবার আই লিগ এবং আইএসএলকে মিশিয়ে দেশের সর্বোচ্চ লিগ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছে ৷
বৈঠকে উপস্থিত কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য বোধহয় ভাবতে পারেননি মতের এত জটিল মারপ্যাঁচ দেখা দেবে ৷ তাই দিনের শেষে সুপ্রিম কোর্টকে তাঁদের মতামত জানানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে বৈঠক শেষ করেছেন তিনি ৷ সূত্রের খবর, ক্রীড়ামন্ত্রী না কি ফেডারেশনকেই বিষয়টি দেখার কথা বলেছেন ৷ তবে কীভাবে? তার কোনও দিশা দেখাতে পারেননি ৷
আগামী সোমবার ফেডারেশন এবং এফএসডিএলের সম্পর্কের শেষ দিন ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে দু'সপ্তাহ সময় চাওয়া হয়েছিল সমস্যা সমাধানের। স্বভাবতই বুধের বৈঠক ঘিরে ছিল চরম আশা ৷ কিন্তু আইএসএল সম্ভাবনার আশা যেন ধোঁয়াশায় ঢেকে যাওয়ার উপক্রম হল ৷