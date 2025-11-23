গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে বাবা, বিয়ে স্থগিত রাখলেন মন্ধনা

গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে বাবা, বিয়ে স্থগিত রাখলেন মন্ধনা
বাবা সুস্থ না-হওয়া পর্যন্ত বিয়ে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘনিষ্ঠমহলে জানিয়েছেন বিশ্বজয়ী স্মৃতি মন্ধনা ৷
Published : November 23, 2025 at 4:33 PM IST
হায়দরাবাদ, 23 নভেম্বর: মেহেন্দি, হলদি অনুষ্ঠানের ছবি এবং ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ আর রবিবার দুপুরেই সাংলিতে সুরকার পলাশ মুচ্ছলের সঙ্গে চার হাত এক হওয়ার কথা ছিল স্মৃতি মন্ধনার ৷ কিন্তু বিয়ের দিন সকালে বয়ে এল দুঃসংবাদ ৷ হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন বিশ্বজয়ী ক্রিকেটারের বাবা ৷ আর সে কারণে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিয়ে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন মন্ধনা ৷
স্মৃতি মন্ধনার ম্যানেজার সূত্রে খবর, বিয়ের দিন অর্থাৎ রবিবার সকালে প্রাতঃরাশের সময় আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন স্মৃতি মন্ধনার বাবা শ্রীনিবাস মন্ধনা ৷ তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ পরবর্তীতে বাবা সুস্থ না-হওয়া পর্যন্ত স্মৃতি মন্ধনা বিবাহ অনুষ্ঠান পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন ক্রিকেটারের ম্য়ানেজার তুহিন মিশ্র ৷
তিনি সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "আজ সকালে প্রাতঃরাশের সময় আচমকাই অসুস্থ বোধ করেন স্মৃতি মন্ধনার বাবা শ্রীনিবাস নিবাসন ৷ প্রাথমিকভাবে সকলে মনে করেছিল সময়ের সঙ্গে তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন ৷ কিন্তু সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শরীর আরও খারাপ হতে শুরু করে ৷ ঝুঁকি না-নিয়ে তড়িঘড়ি তাঁকে অ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে পাঠানো হয় ৷ আপাতত চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছেন তিনি ৷"
ক্রিকেটারের ম্য়ানেজার আরও বলেন, "মন্ধনা যেহেতু তাঁর বাবার ভীষণই আদরের তাই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাবা সুস্থ না-হয়ে ওঠা পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য বিবাহ অনুষ্ঠান স্থগিত রাখার ৷" আপাতত কয়েকটাদিন শ্রীনিবাসন মন্ধনাকে হাসপাতালেই থাকতে হবে বলে জানিয়েছেন তুহিন মিশ্র ৷ পুরো ঘটনায় বিয়ের সঙ্গে জুড়ে থাকা দুই পরিবারই কমবেশি স্তম্ভিত বলে জানান তিনি ৷
VIDEO | Tuhin Mishra, manager of Indian cricketer Smriti Mandhana, confirms that her father is not well and the wedding has been indefinitely postponed.— Press Trust of India (@PTI_News) November 23, 2025
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/K5EVJwyR4h
সম্প্রতি বিশ্বজয়ের মাঠ নভি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে স্মৃতি মন্ধনাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন সুরকার পলাশ মুচ্ছল ৷ যিনি জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী পলক মুচ্ছলের ভাইও বটে ৷ সোশাল মিডিয়ায় সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছিল ৷ পাশাপাশি সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ক্রিকেটারের হলদি এবং সঙ্গীত অনুষ্ঠানের একাধিক ভিডিয়োও ৷ যেখানে জেমিমা রড্রিগেজ-সহ ভারতীয় দলের অন্যান্য ক্রিকেটারদেরও অংশ নিতে দেখা গিয়েছে ৷
টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সর্বাধিক রান (434) করে ভারতের প্রথম বিশ্বজয়ে মহার্ঘ্য ভূমিকা পালন করেছেন স্মৃতি মন্ধনা ৷ তাঁকে প্রাক-বিবাহের অভিনন্দন জানিয়ে সম্প্রতি খোলা চিঠি লিখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ যেখানে তিনি লেখেন, "এই আনন্দের মুহুর্তে মন্ধনা এবং মুচ্ছল পরিবারকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ৷" এখানেই শেষ নয় ৷ চিঠিতে প্রধানমন্ত্রীর সংযোজন, "দু'জনের দুর্ধর্ষ পার্টনারশিপে স্মৃতির সুচারু কভার ড্রাইভ মিশে যাক পলাশের সুরের মূর্ছনায় ৷"