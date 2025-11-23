ETV Bharat / sports

মিটল হলদি-সঙ্গীত, আজই চারহাত এক হচ্ছে স্মৃতি-পলাশের

মাত্র কয়েকদিন আগে বিশ্বজয় করেছেন। এবার আরও একটি উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ জয়। তবে ঠিক ক্রিকেট মাঠে নয়, জীবনের ইনিংসে ৷ দীর্ঘদিনের সম্পর্ক আজ পরিণতিতে ৷

SMRITI PALAASH MARRIAGE
স্মৃতি মন্ধানা (এক্স)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 23, 2025 at 2:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মুম্বই, 23 নভেম্বর: মহারাষ্ট্রের সাংলিতে আজ চাঁদের হাট ৷ যদিও গত দিন ক'য়েক ধরেই মুচ্ছল ও মন্ধনা পরিবারের বিয়ের আসরে আত্মীয়, পরিজন ও তারকাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ সদ্য বিশ্বকাপজয়ী তথা 'ন্যাশনাল ক্রাশে'র বিয়ে বলে কথা ৷ চাঁদের হাট বসবে না, তাই কখনও হয় ? বহুদিন ধরে যা ছিল জল্পনাস্তরে, তা আজ বাস্তব রূপ পেতে চলেছে ৷

রবিবার সঙ্গীত পরিচালক পলাশ মুচ্ছল ও তারকা ক্রিকেটার স্মৃতি মন্ধনা বসতে চলেছেন বিয়ের পিঁড়িতে ৷ দুপুর গড়িয়ে বিকেলের মধ্যেই সম্পন্ন হওয়ার কথা মূল অনুষ্ঠান ৷ অধিকাংশ তারকা-দম্পতিরা সাধারণত যা করে থাকেন, সেই ট্রেন্ড থেকে খানিক আলাদা পথে হাঁটছেন স্মৃতি ও পলাশ। কয়েকদিন আগেই হবু বর-কনের প্রি-ওয়েডিং অনুষ্ঠান মিটেছে ৷ বিয়ের পুরো অনুষ্ঠানেই কেবল পরিবার ও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাই যোগ দিয়েছেন। গতকাল সন্ধেয় সাংলিতে মিটেছে সঙ্গীতানুষ্ঠান ৷ সঙ্গীত জগত ও বাইশ গজের দুনিয়ার এই মেলবন্ধনের অনুষ্ঠানে হবু বর-কনে জমিয়ে নেচেছেন ৷

কালো ব্লেজার-প্যান্টে পলাশ ও জমকালো সাদা গাউনে স্মৃতি সঙ্গীত অনুষ্ঠানের মঞ্চ মাতিয়েছেন ৷ সঙ্গে বলিউডের একের পর এক গান ব্যাকগ্রাউন্ডে বেজে চলেছে ৷ সোশাল মিডিয়ায় সেই দৃশ্য সামনে এসেছে ৷ তার আগে বিয়ের নানান অনুষ্ঠানের ছবি ও ভিডিয়ো সোশালে ছড়িয়ে পড়েছে ৷ সতীর্থদের সঙ্গে নাচের ভিডিয়ো থেকে শুরু করে, ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে আংটি বদল এবং পরবর্তীতে গায়ে-হলুদের ছবি ৷ হবু-বর কনেকে আলাদা-আলাদা লুকে মানাচ্ছেও বেশ ৷

নাচের তালে কোমর দোলাতে দেখা গিয়েছে স্মৃতি ও তাঁর সতীর্থ জেমিমা রড্রিগেজ, শেফালি বর্মা, শ্রেয়াঙ্কা পাতিলদের ৷ খুশিতে ডগমগ স্মৃতিও। বিয়ের আগের অনুষ্ঠানগুলিতে দেখা গিয়েছে গায়ক পলক মুচ্ছল এবং সুরকার মিঠুন-সহ পরিবারের সদস্যদেরও ৷

মন্ধনা এবং মুচ্ছলের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক শুরু হয়েছিল 2019 সালে। মুম্বইয়ের পারিবারিক অনুষ্ঠানে কমন বন্ধুদের মাধ্যমে তাঁদের পরিচয় হয়েছিল ৷ দ্রুত হয়ে যায় মন দেওয়া-নেওয়া ৷ দু'জনে নিজ নিজ কেরিয়ারের প্রতিষ্ঠিত ও হাই প্রোফাইল ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের সম্পর্ককে কখনই লাইমলাইটে আসতে দিতে চাননি দু'জনে ৷ গতবছর 9 জুলাই প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্কের পঞ্চম বর্ষপূর্তি সেলিব্রেট করেন তারকা ব্যাটার স্মৃতি মন্ধনা ৷ স্মৃতির বয়ফ্রেন্ড সোশাল মিডিয়ায় নিজেদের ভালোবাসার বর্ষপূর্তির সেই ছবি পোস্ট করেছিলেন ৷ তারপরই তাঁদের সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে আসে ৷

আরও পড়ুন:

TAGGED:

স্মৃতি মন্ধনা
পলাশ মুচ্ছল
SMRITI MANDHANA PALAASH MUCHHAL
SMRITI MANDHANA MARRIAGE
SMRITI PALAASH WEDDING

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.