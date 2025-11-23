মিটল হলদি-সঙ্গীত, আজই চারহাত এক হচ্ছে স্মৃতি-পলাশের
মাত্র কয়েকদিন আগে বিশ্বজয় করেছেন। এবার আরও একটি উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ জয়। তবে ঠিক ক্রিকেট মাঠে নয়, জীবনের ইনিংসে ৷ দীর্ঘদিনের সম্পর্ক আজ পরিণতিতে ৷
Published : November 23, 2025 at 2:56 PM IST
মুম্বই, 23 নভেম্বর: মহারাষ্ট্রের সাংলিতে আজ চাঁদের হাট ৷ যদিও গত দিন ক'য়েক ধরেই মুচ্ছল ও মন্ধনা পরিবারের বিয়ের আসরে আত্মীয়, পরিজন ও তারকাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ সদ্য বিশ্বকাপজয়ী তথা 'ন্যাশনাল ক্রাশে'র বিয়ে বলে কথা ৷ চাঁদের হাট বসবে না, তাই কখনও হয় ? বহুদিন ধরে যা ছিল জল্পনাস্তরে, তা আজ বাস্তব রূপ পেতে চলেছে ৷
রবিবার সঙ্গীত পরিচালক পলাশ মুচ্ছল ও তারকা ক্রিকেটার স্মৃতি মন্ধনা বসতে চলেছেন বিয়ের পিঁড়িতে ৷ দুপুর গড়িয়ে বিকেলের মধ্যেই সম্পন্ন হওয়ার কথা মূল অনুষ্ঠান ৷ অধিকাংশ তারকা-দম্পতিরা সাধারণত যা করে থাকেন, সেই ট্রেন্ড থেকে খানিক আলাদা পথে হাঁটছেন স্মৃতি ও পলাশ। কয়েকদিন আগেই হবু বর-কনের প্রি-ওয়েডিং অনুষ্ঠান মিটেছে ৷ বিয়ের পুরো অনুষ্ঠানেই কেবল পরিবার ও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাই যোগ দিয়েছেন। গতকাল সন্ধেয় সাংলিতে মিটেছে সঙ্গীতানুষ্ঠান ৷ সঙ্গীত জগত ও বাইশ গজের দুনিয়ার এই মেলবন্ধনের অনুষ্ঠানে হবু বর-কনে জমিয়ে নেচেছেন ৷
কালো ব্লেজার-প্যান্টে পলাশ ও জমকালো সাদা গাউনে স্মৃতি সঙ্গীত অনুষ্ঠানের মঞ্চ মাতিয়েছেন ৷ সঙ্গে বলিউডের একের পর এক গান ব্যাকগ্রাউন্ডে বেজে চলেছে ৷ সোশাল মিডিয়ায় সেই দৃশ্য সামনে এসেছে ৷ তার আগে বিয়ের নানান অনুষ্ঠানের ছবি ও ভিডিয়ো সোশালে ছড়িয়ে পড়েছে ৷ সতীর্থদের সঙ্গে নাচের ভিডিয়ো থেকে শুরু করে, ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে আংটি বদল এবং পরবর্তীতে গায়ে-হলুদের ছবি ৷ হবু-বর কনেকে আলাদা-আলাদা লুকে মানাচ্ছেও বেশ ৷
নাচের তালে কোমর দোলাতে দেখা গিয়েছে স্মৃতি ও তাঁর সতীর্থ জেমিমা রড্রিগেজ, শেফালি বর্মা, শ্রেয়াঙ্কা পাতিলদের ৷ খুশিতে ডগমগ স্মৃতিও। বিয়ের আগের অনুষ্ঠানগুলিতে দেখা গিয়েছে গায়ক পলক মুচ্ছল এবং সুরকার মিঠুন-সহ পরিবারের সদস্যদেরও ৷
মন্ধনা এবং মুচ্ছলের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক শুরু হয়েছিল 2019 সালে। মুম্বইয়ের পারিবারিক অনুষ্ঠানে কমন বন্ধুদের মাধ্যমে তাঁদের পরিচয় হয়েছিল ৷ দ্রুত হয়ে যায় মন দেওয়া-নেওয়া ৷ দু'জনে নিজ নিজ কেরিয়ারের প্রতিষ্ঠিত ও হাই প্রোফাইল ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের সম্পর্ককে কখনই লাইমলাইটে আসতে দিতে চাননি দু'জনে ৷ গতবছর 9 জুলাই প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্কের পঞ্চম বর্ষপূর্তি সেলিব্রেট করেন তারকা ব্যাটার স্মৃতি মন্ধনা ৷ স্মৃতির বয়ফ্রেন্ড সোশাল মিডিয়ায় নিজেদের ভালোবাসার বর্ষপূর্তির সেই ছবি পোস্ট করেছিলেন ৷ তারপরই তাঁদের সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে আসে ৷