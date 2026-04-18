'হিটম্যান'কে টপকে আন্তর্জাতিক টি-20'তে দেশের সর্বাধিক রানস্কোরার মন্ধনা
দঃ আফ্রিকা সফরে প্রথম ম্যাচে মাত্র 13 রানে ফিরলেও নজিরে নাম তুলে ফেললেন মন্ধনা ৷ সার্বিকভাবে সর্বাধিক টি-20 রানস্কোরারের তালিকায় উঠে এলেন তিনে ৷
Published : April 18, 2026 at 4:20 PM IST
ডারবান, 18 এপ্রিল: বিলেতের মাটিতে টি-20 বিশ্বকাপের ঢাকে কাঠি পড়তে হাতে সময় দু'মাসেরও কম ৷ তার ড্রেস রিহার্সাল হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে পাঁচ ম্য়াচের সিরিজের শুরুটা ভালো হল না ভারতের মহিলা দলের জন্য ৷ ডারবানে শুক্রবার প্রথম ম্য়াচে ছয় উইকেটে হারল হরমনপ্রীত কৌর অ্যান্ড কোম্পানি ৷ তবে সেই ম্য়াচে অনন্য নজির গড়লেন ভারতীয় ওপেনার স্মৃতি মন্ধনা ৷
সিরিজ ওপেনারে এদিন মাত্র 13 রানে আউট হন ভারতীয় ওপেনার ৷ কিন্তু সেটাই যথেষ্ট ছিল মন্ধনার রেকর্ডবুকে নাম তোলার জন্য ৷ পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে সর্বাধিক টি-20 রানসংগ্রাহক হলেন বাঁ-হাতি ওপেনার ৷ এক্ষেত্রে তিনি পিছনে ফেললেন পুরুষ দলের প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে ৷
ডারবানে শুক্রবার ম্য়াচের আগে 'হিটম্যান'-এর সঙ্গে একই মেরুতে দাঁড়িয়ে ছিলেন মন্ধনা ৷ সুন লুসের বলে প্রথম রান সংগ্রহ করতেই এদিন বিরাট কীর্তি স্থাপন করেন মন্ধনা ৷ এদিনের ম্য়াচের পর 161 ম্য়াচে ভারতীয় ওপেনারের ঝুলিতে একটি শতরান ও 33টি অর্ধশতরান-সহ 4,244 রান ৷ অন্যদিকে 159 ম্য়াচে 4,231 রান সংগ্রহ করে টি-20 কেরিয়ারে ইতি টেনেছিলেন রোহিত ৷
মন্ধনা এবং রোহিত ছাড়া ভারতীয় ব্য়াটার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-20'তে 4,000 রানের ক্লাবে রয়েছেন বিরাট কোহলি ৷ এদিন সার্বিকভাবে সর্বাধিক টি-20 রানের তালিকায় তৃতীয়স্থানে উঠে এলেন মন্ধনা ৷ তাঁর সামনে রয়েছেন পাকিস্তানের বাবর আজম (4,596 রান) ও নিউজিল্যান্ডের মহিলা ব্য়াটার সুজি বেটস (4,717 রান) ৷
A 𝗺𝗲𝗴𝗮 𝗺𝗶𝗹𝗲𝘀𝘁𝗼𝗻𝗲 🔓#TeamIndia vice-captain Smriti Mandhana now has the most runs by any Indian batter in T20Is 🫡— BCCI Women (@BCCIWomen) April 17, 2026
Take a bow! 🙇♀️
Updates ▶️ https://t.co/gQymmRhJci#SAvIND | @mandhana_smriti pic.twitter.com/pNjgxtkYyw
যদিও মন্ধনার মাইলস্টোন ম্য়াচে হারতে হল দলকে ৷ ডারবানে এদিন প্রথম ব্য়াট করে সাত উইকেটে 157 রান তোলে 'উইমেন ইন ব্লু' ৷ সর্বাধিক 33 বলে 47 রান আসে অধিনায়িকা হরমনপ্রীত কৌরের ব্যাটে ৷ জবাবে ওপেনার লরা উলভার্ডটের হাফসেঞ্চুরি (39 বলে 51) ও আনেরি ডের্কসেনের অপরাজিত 44 রানে ম্য়াচ জিতে নেয় প্রোটিয়ারা ৷ 19.1 ওভারে চার উইকেটে 158 রান তুলে সিরিজে 1-0 লিড নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা ৷
- সর্বাধিক আন্তর্জাতিক টি-20 রান সংগ্রহকারী প্রথম পাঁচ:
- সুজি বেটস- 4,717 রান
- বাবর আজম- 4,596 রান
- স্মৃতি মন্ধনা- 4,244 রান
- রোহিত শর্মা- 4,231 রান
- বিরাট কোহলি- 4,188 রান