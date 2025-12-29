মিতালি-বেটসদের সঙ্গে সমকক্ষে, ভারতের ফের জয়ের দিনে এলিট ক্লাবে মন্ধনা

মিতালি-বেটসদের সঙ্গে সমকক্ষে, ভারতের ফের জয়ের দিনে এলিট ক্লাবে মন্ধনা
সার্বিকভাবে চতুর্থ ব্য়াটার হলেও দ্রুততম হিসেবে 10 হাজার রানের ক্লাবে পা রাখলেন ভারতীয় ওপেনার ৷
Published : December 29, 2025 at 1:36 PM IST
তিরুঅনন্তপুরম, 29 ডিসেম্বর: সিরিজ জেতা আগেই হয়ে গিয়েছিল ৷ রবিবাসরীয় তিরুঅনন্তপুরমে শ্রীলঙ্কাকে সিরিজে চুনকাম করার পথে আরও একধাপ এগোল 'উইমেন ইন ব্লু' ৷ ব্যাটারদের দাপটে চতুর্থ টি-20 ম্য়াচে শ্রীলঙ্কাকে 30 রানে হারিয়ে ব্যবধান 4-0 করল টিম ইন্ডিয়া ৷ সেই জয়ে নেতৃত্ব দিলেন দুই ওপেনার স্মৃতি মন্ধনা ও শেফালি বর্মা ৷ ওপেনিং জুটিতে 162 রান তুললেন দু'জনে ৷ যার মধ্যে ঝোড়ো ইনিংস খেলে প্রথমজন গড়লেন বড়সড় মাইলস্টোন ৷
সার্বিকভাবে চতুর্থ এবং ভারতের দ্বিতীয় মহিলা ব্যাটার হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে 10,000 রানের মালকিন হলেন মন্ধনা ৷ মিতালি রাজ, সুজি বেটসদের সঙ্গে একই পংক্তিতে জায়গা করে নিতে তিরুঅনন্তপুরমে এদিন মাত্র 27 রান প্রয়োজন ছিল তারকা ওপেনারের ৷ ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে এদিন সহজেই মাইলস্টোনে পৌঁছে যান তিনি ৷ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, দ্রুততম হিসেবে এদিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পাঁচ অঙ্কের রান ছুঁলেন মহারাষ্ট্র ক্রিকেটার ৷ 10,000 রানের মাইলস্টোনে পৌঁছতে 281 ইনিংস খরচ করলেন মন্ধনা ৷
প্রাক্তন অধিনায়ক মিতালি রাজ 10 হাজার রানের এলিট ক্লাবে পৌঁছেছিলেন 291 ইনিংসে ৷ অর্থাৎ, মন্ধনার থেকে দশটি ইনিংস বেশি খেলে ৷ অন্যদিকে ইংল্য়ান্ড প্রাক্তনী শার্লট এডওয়ার্ডস এবং কিউয়ি কিংবদন্তি সুজি বেটস এই নজির গড়েছিলেন যথাক্রমে 308 ও 314 ইনিংস খেলে ৷ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এদিন চতুর্থ টি-20 ম্য়াচে মাত্র 48 বল খেলে মন্ধনা করেন 80 রান ৷ শতরান হাতছাড়া হলেও মাইলস্টোন গড়ে এদিন মাঠ ছাড়েন বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলের অন্যতম কান্ডারী ৷
Mt. 1⃣0⃣,0⃣0⃣0⃣🏔️— BCCI Women (@BCCIWomen) December 28, 2025
Congratulations to #TeamIndia vice-captain Smriti Mandhana on a landmark milestone 👏👏
Updates ▶️ https://t.co/9lrjb3dMqU #INDvSL | @mandhana_smriti | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/bkqF2HwuDO
মন্ধনার ঝোড়ো ইনিংসে এদিন 11টি বাউন্ডারির সঙ্গে ছিল তিনটি ওভার বাউন্ডারি ৷ আন্তর্জাতিক রানের নিরিখে মাইলস্টোনের সঙ্গেই ভারতীয় ব্য়াটার হিসেবে কুড়ি-বিশের ক্রিকেটে এদিন সর্বাধিক ছক্কা হাঁকানোর নজিরও গড়ে ফেলেন টিম ইন্ডিয়ার সহঅধিনায়িকা ৷ এই নজিরে তিনি পিছনে ফেলেন দলনায়িকা হরমনপ্রীত কৌরকে ৷
A night to remember 🔥— BCCI Women (@BCCIWomen) December 28, 2025
Comment your reaction to that stellar #TeamIndia batting show 👇
Watch the highlights ▶️ https://t.co/DT5GbW15UD#INDvSL | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/Sy3oTOozBh
রবিবাসরীয় ইনিংসের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আপাতত মন্ধনার সংগ্রহে 10,053 রান ৷ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বাধিক 10,868 রান রয়েছে মিতালি রাজের ঝুলিতে ৷ অর্থাৎ, প্রাক্তনীকে ছাপিয়ে মহিলা ক্রিকেটে সর্বাধিক রানসংগ্রাহক হতে আটশোর সামান্য বেশি রান প্রয়োজন স্মৃতি মন্ধনার ৷ ব্যাট হাতে যাঁর দুর্দান্ত একটা বছর কাটল 2025-এ ৷ ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ চলাকালীন প্রথম মহিলা ব্যাটার হিসেবে ওডিআই ক্রিকেটে হাজার রানের মাইলস্টোন গড়েছিলেন মন্ধনা ৷ পাঁচটি সেঞ্চুরি-সহ চলতি ক্যালেন্ডার বর্ষে ওয়ান-ডে'তে সর্বাধিক 1,362 রান এসেছে বাঁ-হাতি ওপেনারের ব্যাটে ৷ সেঞ্চুরির নিরিখেও শীর্ষে তিনি ৷ তবে মন্ধনার পাশাপাশি চলতি ক্য়ালেন্ডার বর্ষে পাঁচটি করে শতরান হাঁকিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার তানজিম ব্রিটস ও লরা উলভার্ডটও ৷
𝗠𝘁. 𝟭𝟬,𝟬𝟬𝟬 𝗳𝘁. 𝗦𝗺𝗿𝗶𝘁𝗶 𝗠𝗮𝗻𝗱𝗵𝗮𝗻𝗮 🏔️— BCCI Women (@BCCIWomen) December 29, 2025
Perseverance never stops for the #TeamIndia vice-captain ❤️
And she is ready to scale greater heights 🙌 - By @mihirlee_58 #INDvSL | @mandhana_smriti | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/N3tedFIeLH
চতুর্থ ম্য়াচে এদিন 46 বলে 79 রান করেন শেফালি ৷ 16 বলে 40 রানে ক্যামিয়ো খেলেন রিচা ঘোষ ৷ প্রথম ব্য়াট করে স্কোরবোর্ডে দুই উইকেট হারিয়ে 221 রান তোলে ভারত ৷ যা টি-20'তে তাঁদের সর্বাধিক স্কোর ৷ জবাবে ছয় উইকেট হারিয়ে 191 রানের বেশি তুলতে পারেনি দ্বীপরাষ্ট্র ৷
- আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে (মহিলা) 10 হাজার রানের এলিট ক্লাবে যাঁরা:
- মিতালি রাজ (ভারত)- 10, 868 রান
- সুজি বেটস (নিউজিল্যান্ড)- 10,652 রান*
- শার্লট এডওয়ার্ডস (ইংল্যান্ড)- 10,273 রান
- স্মৃতি মন্ধনা (ভারত)- 10,053 রান*