প্রেসিডেন্ট-সহ গণইস্তফা ক্রিকেট বোর্ডের, বাইশ গজে ফের আঁধার শ্রীলঙ্কায়

প্রেসিডেন্ট-সহ গণইস্তফা ক্রিকেট বোর্ডের, বাইশ গজে ফের আঁধার শ্রীলঙ্কায়
পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটে সাত বছরের মেয়াদ শেষ হল শাম্মি সিলভার ৷ 2019 সালে থিলঙ্গা সুমাতিপালার পরবর্তী বোর্ড প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন তিনি ৷
Published : April 29, 2026 at 4:19 PM IST
কলম্বো, 29 এপ্রিল: দেশের ক্রিকেট বোর্ডে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে বছর তিনেক আগে শ্রীলঙ্কার সদস্যপদ খারিজ করেছিল আইসিসি ৷ পরে সদস্যপদ ফিরলেও মঙ্গলবার ফের আঁধার নামল দ্বীপরাষ্ট্রের ক্রিকেটে ৷ কারণ প্রেসিডেন্ট অনুরা কুমার দিশানায়েকের সঙ্গে আলোচনার পর মঙ্গলবার গণইস্তফার ঘটনা ঘটল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডে ৷ বোর্ডের প্রেসিডেন্ট শাম্মি সিলভা ও কার্যকরী সমিতির সকলেই সরে দাঁড়ালেন পদ থেকে ৷
গত মাসে শেষ হওয়া টি-20 বিশ্বকাপে হতাশাজনক পারফরম্য়ান্স তো রয়েছেই ৷ পাশাপাশি শাম্মি সিলভা নেতৃত্বাধীন ক্রিকেট বোর্ডের বিরুদ্ধে ছিল আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ ৷ ফলত চাপ বাড়ছিল ৷ পরিস্থিতি বেগতিক দেখে দেশের প্রেসিডেন্টের তরফে পদত্যাগের অনুরোধ করা হয়েছিল ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্টকে ৷ তারই ফলশ্রুতি হিসেবে মেয়াদ শেষ হওয়ার 11 মাস আগেই ইস্তফা দিল কার্যকরী সমিতি ৷
সব ঠিক থাকলে শ্রীলঙ্কা সরকার দেশের ক্রিকেট প্রশাসনে অন্তর্বর্তী একটি কমিটি নিয়োগ করতে চলেছে ৷ যে কমিটিতে থাকছেন প্রাক্তন সাংসদ এরান বিক্রমারত্নে, প্রাক্তন ক্রিকেটার সিদাথ বেত্তিমুনি, রোশন মাহানামা ৷ এমনটাই রিপোর্ট ইএসপিএন ক্রিকইনফো সূত্রে ৷
মঙ্গলবার শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের তরফে এক মিডিয়া বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, "বোর্ডের প্রেসিডেন্ট শাম্মি সিলভা পদত্য়াগ করেছেন ৷ যা আজ থেকেই কার্যকর হচ্ছে ৷" সঙ্গে বোর্ডের অন্যান্য সকল সদস্য এবং কার্যকরী সমিতির সরে দাঁড়ানোর বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে ৷ দেশের ক্রীড়ামন্ত্রী সুনীল কুমার গামাগে সকলের পদত্য়াগ গ্রহণ করেছেন ৷
The Sri Lankan government is now likely to appoint an interim committee, which is expected to have former cricketers Sidath Wettimuny and Roshan Mahanama in it— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) April 29, 2026
পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটে সাত বছরের মেয়াদ শেষ হল শাম্মি সিলভার ৷ 2019 সালে থিলঙ্গা সুমাতিপালার জুতোয় পা গলিয়ে দ্বীপরাষ্ট্রের ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন তিনি ৷ পরবর্তীতে 2021, 2023 ও 2025 সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুনর্নির্বাচিত হয়েছিলেন সিলভা ৷ অর্থাৎ, এটি ছিল তাঁর চতুর্থ মেয়াদ ৷
বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা 2024 সালের জানুয়ারিতে সাসপেনশন তুলে নেওয়ায় ফের কার্যক্রম শুরু করেছিলেন শাম্মি সিলভা ও তাঁর নেতৃত্বাধীন কমিটি ৷ কিন্তু মাঠে শ্রীলঙ্কার পারফরম্য়ান্সে ভাটা পেরিয়ে জোয়ার আসছিল না সেইভাবে ৷ সম্প্রতি সহ-আয়োজক হিসেবে টি-20 বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কা সুপার-এইটের যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় সিস্টেমে বদল আনার বিষয়টি গতি পায় ৷ তারই ফলশ্রুতি ক্রিকেট বোর্ডে এই গণইস্তফা ৷