মহিলা হকি দলের দায়িত্বে ফিরলেন সোয়ের্দ মারিনে

মহিলা হকি দলের দায়িত্বে ফিরলেন সোয়ের্দ মারিনে
মারিনের অধীনেই 2021 অলিম্পিক্সে ঐতিহাসিক চতুর্থস্থানে শেষ করেছিল ভারতীয় দল ৷
Published : January 2, 2026 at 1:40 PM IST
হায়দরাবাদ, 2 জানুয়ারি: গতমাসের শুরুতে হরেন্দ্র সিং'য়ের সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন হয়েছিল ৷ তারপর থেকেই মহিলা হকি দলের কোচের পদে তাঁর প্রত্যাবর্তন নিয়ে জল্পনা চলছিল ৷ জল্পনায় সিলমোহর দিয়ে ভারতীয় মহিলা দলের কোচ হিসেবে পুনরায় সোয়ের্দ মারিনেকে ডেকে নেওয়া হল ৷
সাড়ে চার বছর মহিলা হকি দলের দায়িত্বে ফিরলেন মারিনে ৷ শুক্রবার ডাচ কোচের সঙ্গে তাঁর সহকারিদেরও স্বাগত জানানো হয়েছে হকি ইন্ডিয়ার তরফে ৷ দ্বিতীয় জমানায় মারিনেকে সাহায্য করবেন আর্জেন্তিনার মাতিয়াস ভিয়া ৷ 2000 সিডনি অলিম্পিক্স এবং 2004 এথেন্স অলিম্পিক্সে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি ৷ অ্য়ানালিটিকাল কোচ হিসেবে ভারতীয় দলের সঙ্গে নিযুক্ত হলেন তিনি ৷
2017 থেকে 2021, প্রথম দফায় মারিনের অধীনে ভারতীয় দলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য় সাফল্য অবশ্যই অলিম্পিক্সে চতুর্থস্থানে শেষ করা ৷ 2021 টোকিয়ো অলিম্পিক্সের সেমিফাইনালে আর্জেন্তিনার কাছে হারতে হলেও ভারতের কাছে তা ঐতিহাসিক হয়ে রয়ে গিয়েছে ৷ কারণ, মারিনের প্রশিক্ষণেই প্রথমবার অলিম্পিক্সের শেষ চারে পৌঁছেছিল মহিলা দল ৷ শুধু তাই নয়, ভারতীয় দলকে ব়্য়াংকিংয়ে প্রথম দশেও নিয়ে এসেছিলেন ডাচ ভদ্রলোক ৷
ভারতীয় দলের কোচের পদে ফিরতে পেরে খুশি মারিনে নিজেও ৷ সোশাল মিডিয়ায় ডাচ কোচ লেখেন, "সাড়ে চার বছর পর ফিরে এসে ভালোলাগছে ৷ দলের উন্নতির লক্ষ্যে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে প্লেয়ারদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে তরতাজা হয়ে ও নয়া লক্ষ্য নিয়ে ফিরছি আমি ৷" অর্থাৎ মারিনে, ফেরায় আগামী বছর অলিম্পিক্সে ভারতীয় দলের থেকে ভালো ফলাফলের প্রত্যাশা রাখতেই পারেন অনুরাগীরা ৷
It’s great to be back. After 4.5 years, I return with fresh energy and a clear vision to support the team’s growth and help the players achieve their full potential on the world stage. @TheHockeyIndia @sports_odisha pic.twitter.com/S2DQrsUIkj— Sjoerd Marijne (@SjoerdMarijne) January 2, 2026
তবে এদেশে এসে মারিনে প্রথম যে বড় চ্যালেঞ্জটি সামলাবেন, তা হল বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব ৷ যা 8 মার্চ থেকে শুরু হবে হায়দরাবাদে ৷ সেই লক্ষ্যে আগামী 14 জানুয়ারি ভারতে পা রেখে 19 জানুয়ারি থেকে বেঙ্গালুরু সাইতে জাতীয় শিবিরে যোগ দেবেন মারিনে ৷ সায়েন্টিফিক অ্য়াডভাইসর হিসেবে মারিনের সাপোর্ট স্টাফে থাকছেন ডঃ ওয়েন লোম্বার্ড ৷ যিনি অতীতেও মহিলা দলের ফিটনেসের দায়িত্ব সামলিয়েছেন ৷
সোয়ের্দ মারিনে ও তাঁর সহকারিদের স্বাগত জানিয়ে হকি ইন্ডিয়া প্রেসিডেন্ট দিলীপ তিরকে বলেন, "টোকিয়োয় ভারতের ঐতিহাসিক পারফরম্য়ান্সের বড় কারণ ছিল ফিটনেস ৷ সে বিষয়টাতে খেয়াল রেখেই মারিনের থেকে আরও একটা ফলপ্রসূ মেয়াদ আশা রাখছি আমরা ৷"