তিন আয়োজক সত্ত্বেও 2030 বিশ্বকাপে নিশ্চিত ছ'টি দেশের অংশগ্রহণ, কিন্তু কেন ?

তিন আয়োজক সত্ত্বেও 2030 বিশ্বকাপে নিশ্চিত ছ'টি দেশের অংশগ্রহণ, কিন্তু কেন ?
আয়োজক না-হয়েও আগামী বিশ্বকাপের জন্য যোগ্যতা অর্জন পর্বের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে না আর্জেন্তিনাকে ৷ বিশেষ ছাড়া আরও দু'টি দেশকে ৷ জেনে নিন বিস্তারিত ৷
Published : July 20, 2026 at 11:48 AM IST
হায়দরাবাদ, 20 জুলাই: যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা-মেক্সিকোর মাটিতে বিশ্বকাপের দশমীর সঙ্গেই আবাহন শুরু আগামীর ৷ অর্থাৎ, 2030 বিশ্বকাপ ফুটবল ৷ চারবছর বাদে 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে'র আয়োজক এবারের মতোই তিনটি দেশ ৷ নয়া চ্য়াম্পিয়ন স্পেনের সঙ্গে আফ্রিকার মরক্কো ও ইউরোপের আরেকটি দেশ পর্তুগালে বসছে 24তম বিশ্বকাপের আসর ৷ কিন্তু সেই বিশ্বকাপের জন্য ছ'টি দেশ যোগ্যতা অর্জন করেছে ইতিমধ্যেই ৷
ফিফা'র রীতি মেনে তিন আয়োজক মরক্কো, পর্তুগাল এবং স্পেনের যোগ্যতা নিশ্চিত হওয়ার বিষয়টি না-হয় বোধগম্য হল ৷ কিন্তু এর বাইরে গিয়ে লাতিন আমেরিকার তিন দেশ উরুগুয়ে, আর্জেন্তিনা ও প্যারাগুয়েও আগামী বিশ্বকাপে প্রবেশ করছে সরাসরি ৷
- কীভাবে ছাড়পত্র পেল বাকি তিন দেশ: আসলে 2030 সাল বিশ্বকাপের শততম বর্ষ ৷ ঠিক একশো বছর আগে অর্থাৎ, 1930 সালে উরুগুয়েতে বসেছিল ফিফা বিশ্বকাপের প্রথম আসর ৷ তাছাড়া উরুগুয়ে প্রথম বিশ্বকাপের চ্য়াম্পিয়নও বটে ৷ স্বাভাবিকভাবেই বিশ্ব ফুটবলের মানচিত্রে লাতিন আমেরিকার দেশটির একটা স্বতন্ত্র জায়গা রয়েছে ৷ অন্যদিকে 1930 প্রথম ফুটবল বিশ্বকাপের রানার্স দল ছিল আর্জেন্তিনা ৷ আর লাতিন আমেরিকা ফুটবলের গভর্নিং বডি CONMEBOL-এর সদর দফতর যেহেতু প্য়ারাগুয়েতে অবস্থিত তাই উপরোক্ত তিনটি দেশকে বিশেষ ছাড়পত্র দিচ্ছে ফিফা ৷
এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো বিশ্বকাপের শতবর্ষের উদযাপন স্বরূপ উপরের তিনটি দেশে আগামী বিশ্বকাপের প্রথম তিন ম্য়াচের একটি করে অনুষ্ঠিত হবে ৷ বিশ্বকাপের ইতিহাসে লাতিন আমেরিকার গুরুত্ব বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ৷ প্রথম তিন ম্য়াচের পর 2030 বিশ্বকাপ আয়োজক তিন দেশের মাটিতে পা রাখবে ৷ কিন্তু সহ-আয়োজক হিসেবে যেহেতু লাতিন আমেরিকার তিন দেশের নাম জুড়ে যাচ্ছে তাই যোগ্যতা অর্জন পর্বের আওতায় রাখা হচ্ছে না উরুগুয়ে, আর্জেন্তিনা এবং প্যারাগুয়ে'কে ৷
Spain lift the @FIFAWorldCup trophy for the second time in their history! 🏆🇪🇸 pic.twitter.com/2r7nIJGRsE— FIFA (@FIFAcom) July 19, 2026
- কী বলছে ফিফা: এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে ফিফা তাদের ওয়েবসাইটে লিখেছে, "2030 বিশ্বকাপ সংস্করণ ফিফা'র কাছে মাইলস্টোন ৷ কারণ 100 বছর আগে দক্ষিণ আমেরিকার তিন স্টেডিয়ামে প্রথম বিশ্বকাপ খেলা হয়েছিল ৷ তাই সকল ফুটবল কনফেডারেশনগুলোর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পরেই লাতিন আমেরিকার মাটিতে বিশেষ করে উরুগুয়ে, আর্জেন্তিনা ও প্যারাগুয়ের মাটিতে শতবর্ষ উদযাপনের বিশেষ সম্মতি দিয়েছে ফিফা কাউন্সিল ৷"