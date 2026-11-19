সিরাজকে না-খেলানোয় ক্ষুব্ধ শাস্ত্রী-গাভাসকর, কোটাক বললেন; 'সেরা একাদশই খেলছে'
প্রথমদিনের খেলা শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে সিরাজকে বাইরে রাখার সিদ্ধান্তের সমর্থনে সুর চড়ালেন সীতাংশু কোটাক ৷
Published : November 19, 2026 at 2:59 PM IST
ওয়েলিংটন, 19 নভেম্বর: 70 রানে পাঁচ উইকেট তুলে নেওয়ার পরেও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথমদিনের শেষে পিছনের সারিতে টিম ইন্ডিয়া ৷ ফলত স্ক্রুটিনি চলছে ভারতীয় পেসারদের হতশ্রী পারফরম্য়ান্স নিয়ে ৷ কারণ জসপ্রীত বুমরা ছাড়া কিউয়ি ব্যাটিং লাইন-আপের সামনে সেই অর্থে মাথাব্যথার কারণ হতে পারেননি বাকিরা ৷ আর এমন সময় সমালোচিত হচ্ছে মহম্মদ সিরাজকে একাদশে না-রাখার সিদ্ধান্ত ৷ তবে প্রথমদিনের খেলা শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে সিরাজকে বাইরে রাখার সিদ্ধান্তের সমর্থনে সুর চড়ালেন সীতাংশু কোটাক ৷ জানালেন বেসিন রিজার্ভে ভারতের সেরা একাদশই খেলছে ৷
বিপর্যয় সামলে হেনরি নিকোলস এবং গ্লেন ফিলিপ্সের অবিভক্ত 173 রানের জুটিতে জোরালো প্রত্যাবর্তন করেছে নিউজিল্যান্ড ৷ দিনের শেষে পাঁচ উইকেট হারিয়ে আয়োজকদের রান 243 ৷ সেঞ্চুরি পূর্ণ করে 113 রানে অপরাজিত নিকোলস ৷ 94 রানে ব্য়াটিং করছেন ফিলিপ্স ৷ এমন সময় সিরাজকে প্রথম একাদশে না-দেখে ভারতের দল নির্বাচন নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন রবি শাস্ত্রী ৷ প্রাক্তন কোচ বলেন, "ভয়ঙ্কর দল নির্বাচন ৷ মহম্মদ সিরাজ ভারতের অন্যতম সেরা বোলার ৷ বিলেতের মাটিতে দুর্ধর্ষ পারফরম্যান্সের পর এবং দেশের অন্যতম সেরা বোলার হিসেবে চরম ওয়ার্কলোড নেওয়ার পরেও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওকে বসানোটা মূর্খামি ৷" পাশাপাশি রবীন্দ্র জাদেজার পরিবর্তে ওয়াশিংটন সুন্দরকে খেলানোরও সমালোচনা করেছেন তিনি ৷
একইভাবে সিরাজকে ওয়েলিংটনের একাদশে না-দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন সুনীল গাভাসকরও ৷ তিনি বলেছেন, "সিরাজ কখনও দলকে নিরাশ করেনি ৷" প্রাক্তন ক্রিকেটারদের সমালোচনা সত্ত্বেও সাংবাদিক সম্মেলনে এসে জানালেন, আবহাওয়া এবং বিপক্ষকে বিবেচনা করে সেরা একাদশই বেছে নেওয়া হয়েছে ৷ সিরাজকে একাদশে না-রাখার সিদ্ধান্তে কোনও ভুল নেই জানিয়ে স্বপক্ষে কারণও উল্লেখ করেন তিনি ৷
News Alert! There is nothing wrong with (Mohammed) Siraj. We thought this was the best 11 when we picked the side. I don't think dropping Siraj was a wrong decision: India batting coach Sitanshu Kotak #INDvsNZ #BCCI https://t.co/QRV0ii608T— Press Trust of India (@PTI_News) November 19, 2026
কোটাক বলেন, "সিরাজকে নিয়ে কোনও সমস্য়া নেই ৷ তবে ম্য়ানেজমেন্ট সম্ভাব্য সেরা একাদশই বেছে নিয়েছে ৷ শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতি অন্যরকম ছিল ৷" পাশাপাশি জোড়া সিম বোলার এবং জোড়া স্যুইং বোলারের কম্বিনেশন বেছে নেওয়ার কারণেই একাদশে জায়গা হয়নি সিরাজের ৷ সাংবাদিকদের এমনটাই জানান কোটাক ৷ পাশাপাশি জাদেজার বদলে একাদশে সুন্দরকে রাখার নেপথ্য কারণও ব্যাখ্যা করেন তিনি ৷ কোটাক বলেন, "আমরা ওয়াশিকে (সুন্দর) বেছে নিয়েছি বিপক্ষের টপ-অর্ডারে চারজন বাঁ-হাতি ব্যাটারের কথা মাথায় রেখে ৷ এই ম্য়াচের জন্য এটাই সেরা বোলিং আক্রমণ ৷"