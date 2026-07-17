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প্রয়াত গ্যারি সোবার্স, ক্রিকেট বিশ্বের নক্ষত্র পতনে শোক প্রকাশ সৌরভের

প্রয়াত হলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি অলরাউন্ডার স্যার গ্যারি সোবার্স। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 89 বছর। কিংবদন্তী সোবার্সের প্রয়াণে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় শোক প্রকাশ করেছেন ৷

Garry Sobers
প্রয়াত গ্যারি সোবার্স (সিএবি ফেসবুক পেজ)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 17, 2026 at 10:32 PM IST

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কলকাতা, 17 জুলাই: আধুনিক ক্রিকেটের নবজাগরন যার হাত ধরে হয়েছিল সেই কিংবদন্তী গ্যারি সোবার্স না ফেরার দেশে। রিক্ত হল ক্রিকেট। শূন্য হল ক্রিকেটের ধনরাশির ভাণ্ডার। ফুটবল বিশ্বকাপ জ্বরে আক্রান্ত সারা বিশ্ব। তারই মধ্যে ক্রিকেট বিশ্বে শোকের ছায়া। প্রয়াত হলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি অলরাউন্ডার স্যার গ্যারি সোবার্স। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 89 বছর।

ক্রিকেট ইতিহাসের সর্বকালের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার হিসেবেই তাঁকে মনে করা হয়। ব্যাট, বল এবং ফিল্ডিং— তিন ক্ষেত্রেই তাঁর অসাধারণ দক্ষতা তাঁকে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেটের সর্বকালীন ব্র্যাণ্ড অ্যাম্বাসাডার ছিলেন স্যার গ্যারি। বাঁহাতি ব্যাটিংয়ের নতুন সংজ্ঞা দেখেছিল ক্রিকেট বিশ্ব তাঁর হাতে। টি টোয়েন্টি ক্রিকেট মার্কা ঝড় সেই সময়ই দেখা যেত সোবার্সের ব্যাটে। সাদা পোশাকের ক্রিকেটের তিনিই ছিলেন প্রথম রঙিন ক্রিকেটার। তিনি ছিলেন ক্রিকেটের 'ট্রু অলরাউন্ডার'।

কিংবদন্তী গ্যারি সোবার্সের প্রয়াণে সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সোশাল পোস্টে লেখেন, "এই শতাব্দীর অন্যতম সেরা একজন ক্রিকেটারের মৃত্যুর খবর শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলাম। ব্যাট ও বল হাতে তাঁর অবদান ছিল এমন, যা অনুসরণ ও মূল্যায়ন করে অনেকেই এই খেলায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পথে এগিয়েছেন।"

ইডেনে সোবার্স:

  • টেস্ট: 2
  • রান: 176
  • সর্বোচ্চ স্কোর: 106*
  • শতক: 1
  • অর্ধশতক: 1
  • উইকেট: 9
  • সেরা বোলিং (ইনিংস): 4/56

1954 সালে মাত্র 17 বছর বয়সে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে টেস্ট অভিষেক হয় সোবার্সের। দীর্ঘ আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে তিনি 93টি টেস্ট ম্যাচে 8,032 রান করেন। তাঁর ব্যাটিং গড় ছিল 57.78, যা পাঁচ হাজারের বেশি রান করা ক্রিকেটারদের মধ্যে অন্যতম সেরা। পাশাপাশি তিনি 235টি টেস্ট উইকেটও শিকার করেন। ব্যাট ও বল হাতে সমান সাফল্যের জন্যই তাঁকে ক্রিকেটের সর্বকালের সেরা অলরাউন্ডার বলা হয়।

Sir Garfield Sobers
প্রয়াত হলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি অলরাউন্ডার স্যার গ্যারি সোবার্স (সিএবি ফেসবুক পেজ)

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তাঁর পরিসংখ্যান আরও বিস্ময়কর। 383টি ম্যাচে 28 হাজারের বেশি রান করার পাশাপাশি এক হাজারেরও বেশি উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। কেরিয়ারের বিভিন্ন সময়ে অস্ট্রেলিয়ার সাউথ অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের নটিংহ্যামশায়ারের হয়েও খেলেছেন।

সোবার্সের নামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ক্রিকেট ইতিহাসের এক স্মরণীয় কীর্তি। 1968 সালে ইংল্যান্ডে গ্ল্যামরগানের বিরুদ্ধে প্রথম শ্রেণির ম্যাচে তিনি এক ওভারে টানা ছয়টি বলে ছয়টি ছক্কা হাঁকিয়ে ইতিহাস গড়েছিলেন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এক ওভারে ছয় ছক্কা মারার নজির গড়া প্রথম ব্যাটার ছিলেন তিনি। সেই রেকর্ড আজও ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

ক্রিকেটে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 1975 সালে ব্রিটিশ সরকারের তরফে ‘নাইট’ উপাধিতে ভূষিত হন তিনি। এরপর থেকেই তিনি পরিচিত হন ‘স্যার গ্যারি সোবার্স’ নামে। তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট, বিভিন্ন ক্রিকেট বোর্ড এবং বিশ্বের অসংখ্য প্রাক্তন ও বর্তমান ক্রিকেটার। সোবার্সের মৃত্যুতে ক্রিকেট হারাল এক স্বর্ণযুগের প্রতিনিধি এবং এমন এক কিংবদন্তিকে, যাঁর কৃতিত্ব ও প্রভাব আগামী প্রজন্মের কাছেও সমানভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

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