একই মায়ের দুই সন্তান খেলছেন ভিন্ন দেশের হয়ে, বিশ্বকাপে চর্চায় 'দুয়ে ব্রাদার্স'

একই মায়ের দুই সন্তান খেলছেন ভিন্ন দেশের হয়ে, বিশ্বকাপে চর্চায় 'দুয়ে ব্রাদার্স'
চলতি বিশ্বকাপে দেজিরে দুয়ে যখন ফ্রান্স আক্রমণভাগের বিশ্বস্ত নাম, তখন দ্রোগবার দেশের রক্ষণ সামলাচ্ছেন দাদা গুয়েলা ৷
Published : June 27, 2026 at 8:17 PM IST
হায়দরাবাদ, 27 জুন: লিয়ান্দ্রো বাকুনা ও জুনিনহো বাকুনা এবং লারোস ডুয়ার্টে ও ডেরয় ডুয়ার্টে ৷ নামগুলো কি চেনা লাগছে ? আসলে এই বাকুনা ব্রাদার্স এবং ডুয়ার্টে ব্রাদার্স চলতি বিশ্বকাপে সাড়া ফেলেছেন দাদা-ভাই জুটি হিসেবে অংশ নিয়ে ৷ এর মধ্যে প্রথম জুটি খেলছে নবাগত কুরাসাও'য়ের হয়ে ৷ আর দ্বিতীয় জুটিকে আরেক নবাগত দেশ কেপ ভের্দের হয়ে দেখা গিয়েছে 2026 বিশ্বকাপে ৷ যদিও বিশ্বকাপে দাদা-ভাইয়ের জুটির উদাহরণ রয়েছে বেশ কিছু ৷
অতীতে ডেনমার্কের হয়ে ফ্র্যাঙ্ক লাউড্রাপ ও ব্রায়ান লাউড্রাপ কিংবা নেদারল্যান্ডসের হয়ে ফ্র্য়াঙ্ক ডি বোয়ের ও রোনাল্ড ডি বোয়ের জুটি একইসঙ্গে একাধিক বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছেন ৷ সুতরাং, বাকুনা ব্রাদার্স কিংবা ডুয়ার্টে ব্রাদার্সের গল্প পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল ৷ কিন্তু একই মায়ের দুই সন্তান যদি একই দেশের বদলে দু'টি ভিন্ন দেশের হয়ে বিশ্বকাপে অংশ নেন, তাহলে তা আশ্চর্যের বৈকি ৷ এমনই আশ্চর্যের ঘটনাটিও ঘটে চলেছে চলতি বিশ্বকাপে ৷
- ভিন্ন দেশের হয়ে খেলছেন দুয়ে ব্রাদার্স: বাকুনা ব্রাদার্স কিংবা ডুয়ার্টে ব্রাদার্সের মতোই চলতি বিশ্বকাপে খেলছে দুয়ে ব্রাদার্স ৷ একই মায়ের সন্তান তাঁরা ৷ অথচ দু'জনে খেলছেন ভিন্ন দেশের হয়ে ৷ কথা হচ্ছে দেজিরে দুয়ে এবং গুয়েলা দুয়ে'র ৷ ক্লাব ফুটবলে প্য়ারিস সাঁজাঁ'র হয়ে খেলা প্রথমজন বর্তমান বিশ্ব ফুটবলে চর্চিত নাম ৷ চলতি বিশ্বকাপে ফ্রান্সের হয়ে কিলিয়ান এমবাপে'দের পাশে দেখা যাচ্ছে ৷ অন্যদিকে তাঁর দাদা গুয়েলা দুয়ে খেলছেন আইভরি কোস্টের হয়ে ৷ যিনি ক্লাব ফুটবলে লিগ-ওয়ানেরই ক্লাব স্ট্রাসবার্গের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন ৷
দেজিরে এবং গুয়েলার জন্ম এক ফরাসি মায়ের গর্ভে ৷ তবে দু'জনের বাবা জন্মসূত্রে আইভরি কোস্টের ৷ ফ্রান্সের অ্যাঙ্গার্স শহরে দুই ফুটবলারের জন্ম এবং বেড়ে ওঠাও একইসঙ্গে ৷ তবে পরবর্তীতে বাবা-মা'য়ের মন রাখতে দু'জনে দুই ভিন্ন দেশকে প্রতিনিধিত্ব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ বছর একুশের দেজিরে আক্রমণভাগের ফুটবলার হলেও 23 বছরের গুয়েলা অবশ্য রক্ষণভাগ সামলে থাকেন ৷ চলতি বিশ্বকাপে নরওয়ের বিরুদ্ধে ম্য়াচে একটি গোল করেছেন দেজিরে ৷ ক্লাব ফুটবলে তাঁর অসাধারণ পারফরম্য়ান্সের কারণে বিশ্বকাপে এমবাপে'র সঙ্গে অনেকে বাজি ধরছেন দেজিরে'র হয়েও ৷
- বিশ্বকাপের নকআউটে পৌঁছেছে দুই দেশই: গ্রুপ-আই থেকে শীর্ষস্থানীয় দল হিসেবে যেমন রাউন্ড অব 32-এ পৌঁছেছে গতবারের রানার্স ফ্রান্স, তেমনই গ্রুপ-ই থেকে দ্বিতীয় হয়ে পরের পর্বে পা রেখেছে আইভরি কোস্টও ৷ রাউন্ড অব 32-এ দুই দেশ মুখোমুখি না-হলেও টুর্নামেন্টের পরবর্তী পর্বে যে ফ্রান্স আইভরি কোস্টের মুখোমুখি হবে না, তা কে বলতে পারে ৷ আর বাস্তবে এমনটা হলে নিঃসন্দেহে ইতিহাস লিখবে সেই ম্য়াচ ৷
যদিও প্রাক-বিশ্বকাপ পর্বে প্রীতি ম্য়াচে দিদিয়ের দ্রোগবার দেশ আইভরি কোস্টের মুখোমুখি হয়েছিল ফ্রান্স ৷ যে ম্য়াচে ফ্রান্সকে 2-1 গোলে হারিয়েছিল আফ্রিকার দেশটি ৷ তবে সেই ম্য়াচে দেজিরে খেললেও খেলা হয়নি গুয়েলা'র ৷ যা নিয়ে আক্ষেপ গোপন করেননি স্ট্রার্সবার্গ ফুটবলার ৷
- বিশ্বকাপে দাদা-ভাইয়ের মুখোমুখি হওয়ার নজির: দুয়ে ব্রাদার্স একে অপরের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপে মুখোমুখি হবেন কি না, জানা নেই ৷ তবে এর আগে ফুটবলের মহামঞ্চে দাদা-ভাইয়ের একে অপরের মুখোমুখি হওয়ার নজির রয়েছে ৷ 2006 এবং 2010 বিশ্বকাপে একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিলেন জার্মান তারকা জেরম বোয়েটাং ও ঘানার কেভিন প্রিন্স ৷ তবে একই মায়ের সন্তান নন, বরং পিতৃসূত্রে দুই ভাই ছিলেন জেরম ও কেভিন ৷