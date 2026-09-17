বাংলার মাটিতে সাব-জুনিয়র জাতীয় ব্যাডমিন্টনে দাপট তেলেঙ্গানার

বাংলার মাটিতে সাব-জুনিয়র জাতীয় ব্যাডমিন্টনে দাপট তেলেঙ্গানার
ভবিষ্যতের ব্য়াডমিন্টন তারকা তুলে আনার অন্যতম পদক্ষেপ হিসেবে সদ্য শেষ হল সাব-জুনিয়র জাতীয় ব়্য়াংকিং টুর্নামেন্ট ৷
Published : September 17, 2026 at 5:10 PM IST
হরিণাভি (দক্ষিণ 24 পরগনা), 17 সেপ্টেম্বর: কেউ হতে চায় পিভি সিন্ধু, কেউ সাইনা নেহওয়াল তো আবার কেউ সাত্ত্বিক-চিরাগ ৷ নিজেদের প্রমাণ করার রসদ রয়েছে, এমন একঝাঁক ভবিষ্যতের ব্য়াডমিন্টন তারকাদের একই ছাদের নীচে পেল কলকাতা ৷ যে ক'টি খেলায় ভারতীয় দল বিশ্বমঞ্চে উজ্জ্বল নাম, তার মধ্যে ব্যাডমিন্টন অন্যতম ৷ প্রতিভার অভাব নেই ৷ প্রতিদ্বন্দ্বিতাও কঠিন ৷ তার মধ্যে থেকেই উঠে আসে ভবিষ্যতের তারকারা ৷ আর সেই ভবিষ্যতের তারা তুলে আনার অন্যতম পদক্ষেপ হিসেবে সদ্য শেষ হল জাতীয় সাব-জুনিয়র (অনূর্ধ্ব-13) ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট।
টানা পাঁচদিনের উত্তেজনাপূর্ণ সব দ্বৈরথ শেষ হল প্রত্যাশিত সাফল্যের সঙ্গেই ৷ হরিণাভি’র স্টার ব্যাডমিন্টন অ্যাকাডেমিতে প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ইভেন্টের ফাইনালে ছিল না বাংলার প্রতিনিধিত্ব ৷ আর বাংলার বুকে ফাইনালে বাংলার প্রতিনিধি না-থাকা স্বাভাবিকভাবেই খুবই বড়সড় আক্ষেপ ৷ তবে যে মানের পারফরম্য়ান্স খুদে শাটলাররা উপহার দিয়েছে অনূর্ধ্ব-13 স্তরের ভিনরাজ্যের প্রতিভারা, তাতে আগামিদিনে আশা রাখাই যায় ৷ বাংলার বুকে প্রতিযোগিতায় দাপট দক্ষিণের রাজ্য তেলেঙ্গানার ৷
মেয়েদের সিঙ্গলসে মুখোমুখি হয়েছিল তেলেঙ্গানারই দুই প্রতিযোগী লিয়োশা কোরুকন্ডা এবং শানভি রেড্ডি নিম্মা ৷ স্ট্রেট গেমে সেখানে শানভি'কে পরাজিত করে খেতাব জিতে নেয় লিয়োশা ৷ ম্য়াচের ফল লিয়োশা'র পক্ষে 15-10, 15-12 ৷ ছেলেদের বিভাগে সিঙ্গলসে উত্তরাখণ্ডের সার্থক জোশি 15-12, 15-12 ব্যবধানে পরাজিত করে অন্ধ্রপ্রদেশের রেহান দুদেকুলা ৷
ছেলে এবং মেয়েদের সিঙ্গলসে ফাইনালে যারা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল তাঁরাই ডাবলসে টিম হিসেবে খেলে। ছেলেদের বিভাগের ডাবলসে রেহান ও সার্থকের জুটি রাজস্থানের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা লোকেশ গুর্জার ও রক্ষিত সিং জুটিকে পরাজিত করে খেতাব জেতে ৷ ফলাফল রেহান-সার্থকের পক্ষে 16-14, 15-12 ৷ অর্থাৎ প্রথম গেমে লড়াই চলে হাড্ডাহাড্ডি ৷
মেয়েদের বিভাগের ডাবলসে মহারাষ্ট্রের হেজেল জোশি ও দিভিশা সিং জুটিকে স্ট্রেট গেমে পরাজিত করে তেলেঙ্গানার লিয়োশা ও শানভি জুটি ৷ খেলার ফল 16-14 এবং 15-6 ৷ দেশের সার্বিক ব্যাডমিন্টনের মান এই টুর্নামেন্টে উন্নত হওয়ার ইঙ্গিত দিলেও বাংলার ব্যাডমিন্টনের আশা জাগানো মুখ সেভাবে উঠে আসছে না ৷ যা উদ্বেগের ৷ এর পিছনে পরিকাঠামোর অভাব অবশ্যই কারণ ৷ তাই জাতীয় স্তরে সাব-জুনিয়র টুর্নামেন্টের ফাইনালে উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য থাকলেও আক্ষেপও গ্রাস করল একইসঙ্গে ৷ অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব জহর দাস ৷ এছাড়াও ছিলেন আইএফএ চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত ৷ টুর্নামেন্টের উদ্বোধনীতে হাজির ছিলেন অলিম্পিয়ান চেতন আনন্দ বুরাদাগুন্তা ৷