'ভারতকে পদলেহন করাতে চেয়েছিলাম', প্রোটিয়া কোচের মন্তব্যে বিতর্কের ঝড়

'ভারতকে পদলেহন করাতে চেয়েছিলাম', প্রোটিয়া কোচের মন্তব্যে বিতর্কের ঝড়
গুয়াহাটি টেস্টে তাঁদের আধিপত্য প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সীমা লঙ্ঘন করলেন অতিথি দলের কোচ শুকরি কনরাড ৷
Published : November 26, 2025 at 10:00 AM IST
গুয়াহাটি, 26 নভেম্বর: দ্বিতীয় টেস্টেও জয় তুলে নিতে অন্তিমদিন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রয়োজন আট উইকেট ৷ সেইসঙ্গে ভারতের মাটিতে ঐতিহাসিক কীর্তিও গড়ে ফেলবে তাঁরা ৷ প্রথম সফরকারী দল হিসেবে এদেশের মাটিতে ভারতীয় দলকে দ্বিতীয়বার হোয়াইট-ওয়াশ করার অনন্য নজির গড়বে প্রোটিয়ারা ৷ এমন ঐতিহাসিক কীর্তির সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে মঙ্গলবার এমন একটি মন্তব্য করলেন দলের কোচ শুকরি কনরাড, যে ঘটনায় নিন্দার ঝড় ৷
চলতি গুয়াহাটি টেস্টের প্রথম চারদিন আধিপত্য আগাগোড়া নিজেদের দখলেই রেখেছে দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ চতুর্থদিন দ্বিতীয় ইনিংস লিড 548 রান পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছে ৷ ফলো-অন না-করিয়ে এককথায় ভারতীয় বোলারদের নাকাল করে ছেড়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকা ব্যাটাররা ৷ এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কনরাড এদিন একটি বিতর্কিত মন্তব্য করে বসেন ৷ চতুর্থদিন খেলার শেষে তিনি জানান, তাঁরা চেয়েছিলেন ভারতীয় দলকে পদলেহন করাতে ৷ বাভুমাদের কোচের কথায় কনফারেন্স রুমে নিজেদের মধ্যে চাওয়া-চায়ি শুরু করেন সাংবাদিকরা ৷ পরবর্তীতে এই মন্তব্যের জেরে সোশাল মিডিয়ায় অনুরাগীদের নিন্দার মুখেও পড়তে হয় সফরকারী দলের কোচকে ৷
এমনিতেই দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে ভারতীয় দলের ৷ লজ্জার রেকর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে গৌতম গম্ভীর প্রশিক্ষণাধীন টিম ইন্ডিয়া ৷ এমন সময় সাংবাদিক সম্মেলনে এহেন মন্তব্য যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে ৷ বিলম্বিত ডিক্লেয়ার প্রসঙ্গে কনরাড এদিন বলেন, "যতটা বেশি সময় সম্ভব ভারতীয় ক্রিকেটারদের মাঠে দাঁড় করিয়ে রাখার পরিকল্পনা ছিল আমাদের ৷ চেয়েছিলাম ওরা আমাদের পদলেহন করুক ৷ ম্য়াচ থেকে সম্পূর্ণ বাইরে বের করে দেওয়ার পর ওদের ব্য়াটিংয়ে ডাকাই উদ্দেশ্য ছিল ৷"
Question - Why did South Africa declare so late?.— Tanuj (@ImTanujSingh) November 25, 2025
South Africa's Coach Shukri Conrad - " the series has been secured. we wanted india to really grovel". pic.twitter.com/Y0LoWvTwZa
অর্থাৎ, চতুর্থদিন অন্তিম সেশন পর্যন্ত ব্য়াট করে যাওয়ার বিষয়টি যে বিপক্ষ দল সুচারুভাবে পরিকল্পনা করে রেখেছিল সেটা হেড কোচের কথায় স্পষ্ট ৷ তিনি আরও জানান, পড়ন্ত বিকেলে গুয়াহাটিতে কমে আসা আলোর সুবিধা নিয়ে বোলাররা যাতে ভারতীয় ব্যাটিং লাইন-আপকে ভাঙতে পারে সে বিষয়টিও পরিকল্পনায় ছিল ৷ তবে পরিকল্পনা যাইহোক, কনরাডের 'পদলেহন' মন্তব্যে কিন্তু নিন্দার ঝড় অনুরাগীমহলে ৷ যা জন্ম দিয়েছে বিতর্কের ৷
It’s Day 5 in Guwahati! 🌤#TheProteas Men are firmly on course for a monumental series victory. 💥🇿🇦— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 26, 2025
India will resume at 27/2 after 15.5 overs, still needing 522 runs to win. 🏏 pic.twitter.com/162CvZJwRN
- টনি গ্রেগের বিতর্কিত মন্তব্য: প্রায় পাঁচ দশক আগে এমনই মন্তব্য করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছিলেন প্রাক্তন ইংরেজ ক্রিকেটার টনি গ্রেগ ৷ 1976 সালে ক্যারিবিয়ান সফরের আগে গ্রেগও প্রতিপক্ষকে হুঙ্কার দিয়ে সদর্পে জানিয়েছিলেন, ওদেরকে আমরা পদলেহন করাব ৷ তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে দক্ষিণ আফ্রিকাজাত ইংরেজ ক্রিকেটারের মন্তব্যকে 'বর্ণবাদমূলক' হিসেবেই দাগানো হয়েছিল ৷ যা ক্রিকেট ইতিহাসে এক কালো অধ্য়ায় হয়ে রয়েছে ৷ তবে 3-0 ব্যবধানে সেই সিরিজ জিতে ইংল্যান্ডকে যোগ্য জবাব দিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ মঙ্গলবার কনরাডের মন্তব্য টনি গ্রেগের স্মৃতিই ফিরিয়ে আনল ৷