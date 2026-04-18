'গ্রিন' সিগন্যালেও আঁধারে কেকেআর, অধিনায়কের ব্যাটে জয়ের হ্যাটট্রিক টাইটান্সের

'গ্রিন' সিগন্যালেও আঁধারে কেকেআর, অধিনায়কের ব্যাটে জয়ের হ্যাটট্রিক টাইটান্সের
ছ'ম্যাচ কেটে গেলেও আইপিএলে জয়হীন কেকেআর ৷ গ্রিন ছন্দ ফিরে পেলেও নাইটরা সেই তিমিরেই ৷
Published : April 18, 2026 at 12:56 AM IST
আমেদাবাদ, 18 এপ্রিল: টানা পাঁচ ম্যাচ জয়হীন থেকে আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ সূচনার নজির আগেই গড়ে ফেলেছিল তারা ৷ শুক্রবার আমেদাবাদে লজ্জার সেই নজির আরেকটু বাড়িয়ে নিল কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ এদিন গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে পাঁচ রানে হেরে চলতি আইপিএলে প্রথম ছ'ম্যাচ জয়হীন রইল নাইটরা ৷ 2022 সালে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের প্রথম আট ম্যাচ জয়হীন থাকার নজির এবার তারা ছুঁয়ে ফেললেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না ৷
কলকাতা নাইট রাইডার্সের দেওয়া 181 রানের টার্গেট তাড়া করে সহজ ম্যাচ খানিকটা কঠিন করে জিতল গুজরাত টাইটান্স ৷ 86 রান করে যে জয়ে নেতৃত্ব দিলেন অধিনায়ক শুভমন গিল ৷ সেইসঙ্গে জয়ের হ্যাটট্রিক সেরে চারে উঠে এলে 2022-এর চ্যাম্পিয়নরা ৷ দু'বল বাকি থাকতে ম্যাচ জিতল টাইটান্স ৷
তবে হাজার খারাপেও এদিন নাইটদের আশার আলো ক্যামেরন গ্রিন ৷ টস জিতে প্রথম ব্যাটিং নেওয়া নাইটদের ব্যাট হাতে যেটুকু জারিজুরি তা 25.20 কোটির অলরাউন্ডের জন্যই ৷ মহম্মদ সিরাজ, কাগিসো রাবাদা, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণাদের নিয়ন্ত্রিত বোলিং সামলে একাই লড়লেন অজি ক্রিকেটার ৷ 55 বলে 79 রান এল গ্রিনের ব্যাটে ৷ মারলেন সাতটি চার ও চারটি ছক্কা ৷ এছাড়া 20 বলে 27 করলেন রোভমান পাওয়েল ৷ 20 ওভারে 180 রানে অলআউট হয়ে যায় পার্পল ব্রিগেডের ইনিংস ৷ শেষ পাঁচ ওভারে 32 রানে পাঁচ উইকেট হারায় নাইটরা ৷ 29 রানে তিন উইকেট রাবাদার ৷ 23 রানে জোড়া উইকেট নিলেন সিরাজ ৷ কৃষ্ণা 32 রানে পেলেন একটি ৷ জোড়া উইকেট নিলেও চার ওভারে 45 রান দিলেন অশোক শর্মা ৷
জবাবে সাই সুদর্শন ও শুভমন গিলের ওপেনিং জুটি পাঁচ ওভারে 57 তুলে দলের জয়ের রাস্তা প্রশস্ত করে ৷ 16 বলে 22 রানে ফেরেন সুদর্শন ৷ এরপর শুরুটা ভালো করেও জস বাটলার আউট হন 15 বলে 22 করে ৷ ওয়াশিংটন সুন্দর করেন 13 রান ৷ তবে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে সেঞ্চুরির দিকে ভালোই এগোচ্ছিলেন গিল ৷ কিন্তু 14 রান দূরে বৈভব অরোরার ডেলিভারিতে গ্রিনের তালুবন্দি হন টাইটান্স অধিনায়ক ৷ তাঁর ম্যাচ সেরা 50 বলে 86 রানের ইনিংসে রয়েছে আটটি চার ও চারটি ছক্কা ৷
বিরাট কোহলিকে টপকে এখন অরেঞ্জ ক্যাপও (251 রান) টাইটান্স দলনায়কের মাথায় ৷ গিল যখন আউট হন তখন তিন ওভারে জিততে 23 রান চাই দলের ৷ অন্তিম ওভারের টাইটান্সের জয়ের জন্য দরকার ছিল পাঁচ রান ৷ প্রথম বলে গ্লেন ফিলিপ্স 19 রানে আউট হয়ে চাপ বাড়ান ৷ তবে নাইটদের প্রথম জয় আসেনি ৷ দু'বল বাকি থাকতে হোম টিমকে জয়ের স্বাদ এনে দেন শাহরুখ খান (3*) ও রাহুল তেওয়াটিয়া (7*) ৷ চার ওভারে 24 রানে দুই উইকেট নিয়ে ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিলেন নাইটদের মিস্ট্রি স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী ৷ কিন্তু দল না-জিতলে সেসবের আর মূল্য থাকে কই ?