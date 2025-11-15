ETV Bharat / sports

ইডেন থেকে সোজা হাসপাতালে ভারত অধিনায়ক গিল

ইডেন টেস্টের দ্বিতীয় দিনের অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে অ্য়াম্বুলেন্সে নিয়ে যাওয়া হয় শুভমন গিলকে ৷ কতটা গুরুতর ভারত অধিনায়কর চোট ?

IND VS SA
ঘাড়ে চোট শুভমন গিলের (পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 15, 2025 at 6:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 15 নভেম্বর: শুভমন গিলের ঘাড়ের চোট কি গুরুতর ? শনিবার ঘাড়ে চোট লাগতেই ভারত অধিনায়ক ফিরে যান সাজঘরে ৷ তখন গিলের চোট দর্শকদের গুরুতর মনে না-হলেও দিনের শেষে দেখা গেল অন্য ছবি ৷ দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়ার পর অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে ভারতীয় অধিনায়ককে অ্যাম্বুলেন্স করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । চোট পাওয়া ঘাড়ের পেশিতে যাতে বাড়তি চোট না-লাগে সেইজন্য আগে থেকে সতর্কতা দলের ফিজিও । তবে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্টৈ গিল সম্ভবত অনিশ্চিত ৷

শুক্রবার ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দুই টেস্টের সিরিজের প্রথমটি শুরু হয় ইডেনে। আর দ্বিতীয় দিনের শুরুতেই ধাক্কা ভারতের । প্রথমবার ইডেনে অধিনায়ক হিসেবে খেলতে নামেন গিল ৷ কলকাতার এই মাঠের সঙ্গে শুভমনের পুরানো সখ্যতা। আইপিএলে খেলর সময় কলকাতা নাইট রাইডার্সে 4 বছর ছিলেন । ফলে অধিনায়ক গিল ফের জ্বলে উঠতে চাইবেন, সেটাই স্বাভাবিক। ইংল্যান্ড সফরে অসাধারণ ব্যাট করেছেন । ফলে বড় ইনিংসের প্রত্যাশায় ছিল ইডেনও। আশা জাগিয়ে শুরুও করেছিলেন গিল। কিন্তু মাত্র তিন বলেই প্রত্যাশায় ধাক্কা।

IND VS SA
ইডেন থেকে সোজা হাসপাতালে ভারত অধিনায়ক (ইটিভি ভারত)

আজ ওয়াশিংটন সুন্দর আউট হওয়ার পর চার নম্বরে ব্যাট করতে নেমেছিলেন ভারত অধিনায়ক। মাত্র তিন বলে খেলে চোট পান গিল ৷ সাইমন হারমারকে সুইপ করে বাউন্ডারিতে পাঠানোর পরেই ঘাড়ের যন্ত্রণায় মুখ কুচকে যায় শুভমনের ৷ গ্যালারি তখন ভারত অধিনায়কের দুরন্ত সুইপের বন্দনায় ব্যস্ত। ফিজিও এসে প্রাথমিক পরীক্ষার পরে অধিনায়ককে নিয়ে সাজঘরে ফিরে যান । মাঠে নামেন ঋষভ পন্থ । মনে হয়েছিল পরে প্রয়োজনে ফের ব্যাট করতে নামবেন গিল। কিন্তু ভারতীয় দল মাত্র 189 রানে 9 উইকেট হারিয়ে ফেললেও অধিনায়ক গিল আর নামেননি।

এমনকী দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে বিপর্যস্ত হলেও মাঠে গিল অনুপস্থিত । বোঝা গেল ভারত অধিনায়কের চোটটা ছোটখাটো নয়। মাঠ যখন ফাঁকা। পিচ ঢাকা সম্পূর্ণ তখন স্ট্রেচারে শুইয়ে অ্যাম্বুল্যান্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় টিম ইন্ডিয়া ক্যাপ্টেনকে ৷ তাতে দেখা গিয়েছে গিলের ঘাড়ে কলার ব্যান লাগানো। যদিও ভারত দলের সহকারী কোচ মর্নি মরকেল জানিয়েছেন, শুভমন গিলের ঘাড়ে যেভাবে ব্যথা হয়েছে, সেটা সম্ভবত বাড়তি চাপের কারণে নয়। হয়তো রাতে ঘুম ঠিকমতো হয়নি। গিল খুব ফিট খেলোয়াড়, নিজের শরীরকে ভালোভাবে ম্যানেজ করেন। দুর্ভাগ্য, ম্যাচের সকালে ঘাড় শক্ত নিয়ে উঠেছিল এবং সেটা ব্যাটিংয়েও প্রভাব ফেলেছে ।"

এদিকে, দ্বিতীয় দিনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা 63 রানে এগিয়ে ৷ হাতে রয়েছে 3 উইকেট ৷ এই দু'দিনের ব্যাট বোলারদের লড়াই ছাপিয়ে আলোচনার কেন্দ্রে এখন শুভমন গিলের ঘাড়ের চোটের গভীরতা।

TAGGED:

EDEN TEST
IND VS SA DAY 2
ভারত অধিনায়ক শুভমন গিল
হাসপাতালে গিল
IND VS SA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.