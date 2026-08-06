অনুশীলন ম্য়াচের আগেরদিন ভারতীয় শিবিরে উদ্বেগ ! নেট সেশনে বুড়ো আঙুলে চোট গিলের

অনুশীলন ম্য়াচের আগেরদিন ভারতীয় শিবিরে উদ্বেগ ! নেট সেশনে বুড়ো আঙুলে চোট গিলের
একবার নয়, দু-দুবার ডান হাতে চোট পেলেন শুভমন গিল ৷ কেমন আছেন শুভমন গিল ?
Published : August 6, 2026 at 9:05 PM IST
কলম্বো, 6 অগস্ট: জোড়া টেস্ট ম্যাচের সিরিজ শুরুর আগে শ্রীলঙ্কা একাদশের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তুতি ম্য়াচে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া ৷ শ্রীলঙ্কা সফরে ভারতীয় দলের সেই প্রস্তুতি ম্যাচ শুরু হচ্ছে আগামিকাল অর্থাৎ শুক্রবার ৷ কিন্তু সেই ম্য়াচের ঠিক আগেরদিন ভারতীয় শিবিরে চোট উদ্বেগ ৷ বৃহস্পতিবার অনুশীলনের সময় চোট পেলেন অধিনায়ক শুভমন গিল ৷ তাও একবার নয়, দু'বার ৷
এদিন অনুশীলনে গিল প্রথম চোটটি পান ডান হাতের বুড়ো আঙুলে ৷ নেটে সেশনে সে সময় গুর্নুর ব্রার'কে সামলাচ্ছিলেন তিনি ৷ সতীর্থ জোরে বোলারের লাফিয়ে ওঠা বলে চোট পেয়ে প্রাথমিকভাবে যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন পঞ্জাব ব্য়াটার ৷ মেডিক্যাল টিম ছুটে আসে ৷ ফিজিয়োর প্রাথমিক শুশ্রূষার পর আঙুলে ব্যান্ডেজ জড়িয়ে কিছুক্ষণ বাদে অবশ্য পুনরায় ব্য়াটিং অনুশীলনে ফেরেন ভারত অধিনায়ক ৷ তবে পেস নয়, স্পিন বোলিং'য়ের বিরুদ্ধে বাকি সময়টা সাবলীল ব্য়াটিং করেন তিনি ৷ ব্য়াট হাতে বাকি সময়টা নির্বিঘ্নে কাটলেও বিপত্তি বাঁধে পরবর্তীতে ফিল্ডিং অনুশীলনের সময় ৷
বিকেলের দিকে রুটিন স্লিপ ক্য়াচিং'য়ের অনুশীলন করছিলেন গিল ও অন্য়ান্যরা ৷ সে সময় একটি ক্য়াচ ধরতে গিয়ে ডান হাতেই ফের চোট পান ভারত অধিনায়ক ৷ ফলত মাঠ ছাড়তে হয় গিল'কে এবং যন্ত্রণা থেকে মুক্রি পেতে হাতে আইস প্য়াকও ব্যবহার করতে হয় ৷ তবে স্বস্তির বিষয় এই যে বড় কোনও চোট কিংবা চিড় ধরার মতো কোনও ঘটনা এক্ষেত্রে গিলের সঙ্গে ঘটেনি ৷ ফলত আগামিকাল থেকে শুরু হতে চলা প্রস্তুতি ম্য়াচে তাঁকে পেতে কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয় ৷
🚨 Big Setback for Team India 🚨— Central Cricket (@arshdeep3444) August 6, 2026
Team India captain Shubman Gill suffered an injury during a practice session. While attempting a catch, the ball struck his thumb, leaving him in considerable pain. The team physio rushed in and provided immediate treatment as Gill looked… pic.twitter.com/On2ihguKCe
উল্লেখ্য, শ্রীলঙ্কায় পা রাখার আগে বড়সড় ধাক্কা খেয়েছে ভারতীয় দল ৷ প্রাথমিকভাবে স্কোয়াডে নাম থাকলেও হাঁটুর চোটে দ্বীপরাষ্ট্র সফরে জোড়া টেস্ট ম্য়াচ থেকে ছিটকে গিয়েছেন স্পিডস্টার জসপ্রীত বুমরা ৷ পরিবর্তে প্রথমবার ভারতীয় টেস্ট দলে ডাক পেয়েছেন জম্মু-কাশ্মীর পেসার আকিব নবি ৷ শ্রীলঙ্কা সফরে ভারতীয় দল প্রথম টেস্ট ম্য়াচটি খেলবে আগামী 15 থেকে 19 অগস্ট গলে ৷ এরপর দ্বিতীয় টেস্ট ম্য়াচটি অনুষ্ঠিত হবে কলম্বোয় আগামী 23 থেকে 27 অগস্ট ৷ তার আগে তিনদিনের প্রস্তুতি ম্য়াচে শক্তি যাচাই করে নেওয়ার পালা টিম ইন্ডিয়ার কাছে ৷