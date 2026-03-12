বিশ্বকাপের দল থেকে বাদ পড়া তারকাকে বর্ষসেরার সম্মান দিচ্ছে বোর্ড
ভারতীয় ক্রিকেটে সারাজীবনের স্বীকৃতি হিসেবে কর্নেল সিকে নাইড়ু লাইফটাইম অ্য়াচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন রাহুল দ্রাবিড় ৷
Published : March 12, 2026 at 3:41 PM IST
মুম্বই, 12 মার্চ: টিম ইন্ডিয়ার সদ্য টি-20 বিশ্বকাপ জয়ের স্কোয়াডে ছিলেন না তিনি ৷ তবে বাকি দুই ফরম্য়াটে বছরভর উল্লেখযোগ্য পারফরম্য়ান্সের কারণে ভারতীয় দলের টেস্ট এবং ওয়ান-ডে অধিনায়ক শুভমন গিলকে বর্ষসেরা ক্রিকেটারের সম্মান দিচ্ছে বিসিসিআই ৷ আগামী রবিবার, 15 মার্চ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে ৷
গিলের পাশাপাশি 15 মার্চের অনুষ্ঠানে কর্নেল সিকে নাইড়ু লাইফটাইম অ্য়াচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত হবেন প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং কোচ রাহুল দ্রাবিড় ৷ ভারতীয় ক্রিকেটে সারাজীবনের স্বীকৃতিস্বরূপ 'দ্য ওয়াল'কে লাইফটাইম অ্য়াচিভমেন্ট সম্মান প্রদান করা হবে দেশের ক্রিকেট বোর্ডের তরফে ৷ কোচ হয়ে ভারতীয় ক্রিকেটকে সর্বশেষ অবদান হিসেবে 17 বছর বাদে 2024 সালে টি-20 বিশ্বকাপ দিয়েছিলেন এই কিংবদন্তি ৷ উল্লেখ্য, গতবছর সিকে নাইড়ু লাইফটাইম অ্য়াচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছিলেন সচিন তেন্ডুলকর ৷
গিলকে বর্ষসেরা ক্রিকেটার হিসেবে বেছে নেওয়ার মূল কারণ লাল-বলের ক্রিকেটে গত মরশুমে পঞ্জাব ব্য়াটারের দুর্ধর্ষ পারফরম্য়ান্স ৷ গত ক্যালেন্ডার বর্ষে টেস্ট ক্রিকেটে 953 রান এসেছে ভারতীয় অধিনায়কের ব্যাটে ৷ যার মধ্যে অন্যতম নেতা হিসেবে বিলেতের মাটিতে আত্মপ্রকাশে পাঁচ ম্য়াচের সিরিজে তাঁর 754 রান ৷ যা গিলকে সিরিজ সেরা ক্রিকেটারের তকমা দিয়েছিল ৷ গতবছর ক্রিকেটের শাশ্বত ঘরানায় সত্তরেরও বেশি গড়ে ব্য়াটিং করেছেন গিল ৷
🚨 BCCI CRICKETER OF THE YEAR 🚨— lndian Sports Netwrk (@IS_Netwrk29) March 12, 2026
•🇮🇳 Shubman Gill has been awarded the Cricketer of the Year at the BCCI annual awards for the 2025–26 season. pic.twitter.com/xLmX0SrB9J
ওয়ান-ডে ক্রিকেটে গত ক্য়ালেন্ডার বর্ষে 490 রান এসেছে শুভমন গিলের ব্যাটে ৷ যার মধ্যে রয়েছে চ্য়াম্পিয়ন্স ট্রফিতে 188 রানের উল্লেখযোগ্য অবদান ৷ সব ফরম্য়াট মিলিয়ে জাতীয় দলের জার্সিতে 2025 সালে সাতটি সেঞ্চুরি-সহ 1764 রান করেছেন বছর ছাব্বিশের ক্রিকেটার ৷ যা তাঁকে বর্ষসেরার সম্মান এনে দিল ৷ নীল জার্সিতে সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে পারফরম্যান্স আহামরি ছিল না ঠিকই ৷ কিন্তু 2025 আইপিএলে 650 রান করে টুর্নামেন্টের চতুর্থ সর্বাধিক রানস্কোরার ছিলেন গুজরাত টাইটান্স অধিনায়ক শুভমন গিল ৷
উল্লেখ্য, বর্ষসেরা ক্রিকেটারদের পলি উমরিগড় ট্রফিতে সম্মান জানানো হয় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে ৷ গিলের আগে গতবছর এই সম্মান পেয়েছিলেন জসপ্রীত বুমরা ৷ রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাগুলোর মধ্যে এবার সেরার তকমা পাচ্ছে মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ৷