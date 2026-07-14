রোহিত-কোহলি এখনও ভারতীয় ব্য়াটিংয়ের শিরদাঁড়া: গিল

রোহিত-কোহলি এখনও ভারতীয় ব্য়াটিংয়ের শিরদাঁড়া: গিল
আগামী বছর ভারতের বিশ্বকাপ পরিকল্পনাকে শাণিত করছেন কোহলি ৷ ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে নামার আগে জানালেন ভারত অধিনায়ক গিল ৷
Published : July 14, 2026 at 11:45 AM IST
বার্মিংহ্যাম, 14 জুলাই: টি-20 সিরিজে চুনকামের হতাশা কাটিয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার তিন ম্যাচের ওয়ান-ডে সিরিজে অভিযান শুরু করছে ভারত ৷ সাত মাস বাদে নীল জার্সিতে ফের একসঙ্গে দেখা যাবে রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলি জুটিকে ৷ জসপ্রীত বুমরা'র কথা ধরা হয় তাহলে বিরাট, রোহিত এবং বুমরাকে একসঙ্গে ভারতীয় দলের হয়ে খেলতে দেখা যাবে 900 দিনেরও বেশি সময় বাদে ৷ হ্য়ারি ব্রুক অ্যান্ড কোম্পানির বিরুদ্ধে 50 ওভারের ফরম্যাটে নামার আগে ভারত অধিনায়ক শুভমন গিল জানালেন বিরাট কোহলি দলের বিশ্বকাপ পরিকল্পনাকে শাণিত করছেন ৷
টি-20 সিরিজে ল্যাজেগোবরে হওয়ার পর তিন সিনিয়র প্লেয়ারের শরণাপন্ন হয়ে ওয়ান-ডে সিরিজে ঘুরে দাঁড়ানোর অপেক্ষায় ভারতীয় দল ৷ এমন সময় সোমবার প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে গিল নিশ্চিত করলেন সিনিয়র ডুয়ো রোহিত এবং বিরাটের অবসরের কোনও ভাবনা এই মুহূর্তে নেই ৷ এমনকী তাঁরা দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে এবং নামিবিয়ায় আগামী বছর অনুষ্ঠিত হতে চলা বিশ্বকাপ ভাবনায় ভালোরকম রয়েছেন ৷
বার্মিংহ্য়ামে প্রথম ওয়ান-ডে'র আগে ভারত অধিয়ানক বলেন, "দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে আগামী বছর বিশ্বকাপে দলের কম্বিনেশন নিয়ে যদি কথা বলা হয়, তাহলে বলব এই মুহূর্তে যাঁরা দলে নেই তাঁদেরও পরখ করে নেওয়া হতে পারে ৷" গিলের সংযোজন, "রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি গত এক দশক ধরে ভারতীয় ব্যাটিং লাইন-আপের মেরুদণ্ড ৷ এখনও দু'জনে দলের অবিচ্ছেদ্য অংশ ৷ ওদের অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা নিঃসন্দেহে দলের মূল্যবান সম্পদ ৷ আমরা জানি যে গত এক দশক ধরে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ধারাবাহিকভাবে কীভাবে তাঁরা পারফরম্যান্স করে এসেছেন ৷"
Terrific trio all set for a new challenge 🤩— BCCI (@BCCI) July 14, 2026
🎥 #TeamIndia Captain Shubman Gill speaks about the importance of Virat Kohli, Rohit Sharma, and Jasprit Bumrah ahead of the #ENGvIND ODIs 🙌@ShubmanGill | @imVkohli | @ImRo45 | @Jaspritbumrah93 pic.twitter.com/ZUvZykDB1X
কুড়ি-বিশের সিরিজে হতাশাজনক পারফরম্য়ান্স কি কোনওভাবে ওডিআই সিরিজে প্রভাব ফেলবে ? গিল তেমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দিলেন ৷ ভারত অধিনায়কের কথায়, "আমার মনে হয় না টি-20 সিরিজের কোনও প্রভাব এখানে পড়বে বলে ৷ এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ফরম্য়াট, ভিন্ন দল এবং লক্ষ্যটাও ভিন্ন ৷ সবমিলিয়ে এখানে পরিবেশটাই ভিন্ন ৷"
ভারতীয় সময় মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে তিনটেয় শুরু ভারত বনাম ইংল্যান্ড প্রথম ওডিআই ৷ টি-20 সিরিজের হতাশা ভুলে বিলেতভূমে প্রথম জয়ের লক্ষ্যে টিম ইন্ডিয়া ৷ পক্ষান্তরে ইংল্যান্ড গত জানুয়ারির পর এই প্রথম ওয়ান-ডে সিরিজ খেলছে ৷ মাসছ'য়েক আগে শ্রীলঙ্কাকে তাদের মাটিতে ওয়ান-ডে সিরিজে 2-1 ব্যবধানে হারিয়েছিল 'থ্রি-লায়ন্স' ৷