ETV Bharat / sports

আশঙ্কা সত্য়ি করে দ্বিতীয় টেস্টে নেই গিল, দেশের 38তম অধিনায়ক পন্ত

38তম টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে গুয়াহাটিতে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন পন্ত ৷

SHUBMAN GILL
চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ছেন গিল (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 21, 2025 at 1:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 21 নভেম্বর: কাঁধের চোট যতটা গুরুতর, তাতে তিনি যে দ্বিতীয় টেস্ট খেলবেন না সেটা একপ্রকার পরিষ্কারই ছিল ৷ তবু একটা শেষ চেষ্টা করেছিল বিসিসিআই'য়ের মেডিক্য়াল টিম ৷ কিন্তু তাতে লাভ একটা খুব একটা হল না ৷ আশঙ্কা সত্য়ি করে কাঁধের চোটের কারণে দ্বিতীয় টেস্ট থেকে ছিটকেই গেলেন ভারত অধিনায়ক শুভমন গিল ৷ যা গুয়াহাটিতে শুরু হচ্ছে শনিবার থেকে ৷

শুক্রবার সকালে সোশাল মিডিয়ায় অধিনায়ক গিলের দ্বিতীয় টেস্ট থেকে ছিটকে যাওয়ার বিষয়টি ঘোষণা করা হয় বিসিসিআই'য়ের তরফে ৷ সেখানে জানানো হয় দলের সঙ্গে গত 19 নভেম্বর কলকাতা থেকে গুয়াহাটি পৌঁছলেও দ্বিতীয় টেস্ট খেলার মতো প্রয়োজনীয় ফিটনেস তিনি জোগাড় করতে পারেননি ৷ শুধু তাই নয়, কাঁধের চোটের পুনর্মূল্যায়নের জন্য গিল মুম্বই উড়ে যাচ্ছেন বলেও জানানো হয়েছে বোর্ডের তরফে ৷

পরিবর্তে গুয়াহাটি টেস্টে ভারতকে নেতৃত্ব দিতে চলেছেন গিলের ডেপুটি ঋষভ পন্ত ৷ টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের 38তম অধিনায়ক হিসেবে দ্বিতীয় টেস্টে নেতৃত্ব দেবেন তারকা স্টাম্পার-ব্য়াটার ৷ ক্রিকেটের কুলীন ঘরানায় প্রথমবার নেতৃত্ব দিতে চললেও সাদা-বলের ক্রিকেটে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার নজির রয়েছে তাঁর ৷ বছরতিনেক আগে পাঁচটি টি-20 ম্য়াচে 'মেন ইন ব্লু'র অধিনায়ক ছিলেন তিনি ৷ গুয়াহাটিতে পন্ত অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করার অর্থ মহেন্দ্র সিং ধোনির পর দ্বিতীয় উইকেটরক্ষক হিসেবে টেস্টে ভারতকে নেতৃত্ব দিতে চলেছেন উত্তরাখণ্ড ক্রিকেটার ৷

তবে গুয়াহাটিতে নেতা হিসেবে পন্তের কাজটা সহজ হবে না ৷ ইডেনে প্রথম টেস্ট হেরে দু'ম্য়াচের সিরিজে পিছিয়ে পড়েছে ভারত ৷ অর্থাৎ, গুয়াহাটিতে ভারতের জয় ব্যতীত অন্য কোনও ফলাফলের অর্থ 1999-2000 সালের পর প্রথমবার এদেশে টেস্ট সিরিজ জিতে নেবে প্রোটিয়ারা ৷ সেক্ষেত্রে হ্য়ান্সি ক্রোনিয়েকে ছুঁয়ে ইতিহাস গড়ে ফেলবেন তেম্বা বাভুমা ৷

কলকাতায় প্রথম টেস্টে প্রথম ইনিংসে 30 রানে এগিয়ে থেকেও সমসংখ্যক রানেই ম্য়াচ হারতে হয়েছে ভারতকে ৷ আর হোম টিমকে হারিয়ে ভারতের মাটিতে 15 বছর পর কোনও টেস্ট ম্য়াচ জয়ের নজির গড়েছে নেলসন ম্য়ান্ডেলার দেশ ৷ দু'ইনিংস মিলিয়ে আট উইকেট শিকার করে ইডেনে ম্য়াচের সেরা হন দক্ষিণ আফ্রিকার বাঁ-হাতি স্পিনার সাইমন হারমার ৷ প্রথম টেস্টের দ্বিতীয়দিন ব্যাটিংয়ের সময় 'নেকস্প্য়াজম'-এর জেরে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল গিলকে ৷ পরবর্তীতে শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন ভারত অধিনায়ক ৷ পরদিনই অবশ্য তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় ৷

আরও পড়ুন:

TAGGED:

SHUBMAN GILL
IND VS SA 2ND TEST
RISHABH PANT NAMED INDIA CAPTAIN
ছিটকে গেলেন শুভমন গিল
SHUBMAN GILL RULED OUT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.