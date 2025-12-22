বিশ্বকাপ স্কোয়াড থেকে বাদ পড়ার দু'দিনের মধ্যেই গিলকে ডেকে নিল দল

বিশ্বকাপ স্কোয়াড থেকে বাদ পড়ার দু'দিনের মধ্যেই গিলকে ডেকে নিল দল
বিজয় হাজারে ট্রফির স্কোয়াডে ভারত অধিনায়ক ছাড়াও পঞ্জাব ডেকে নিল দুই জাতীয় দলের ক্রিকেটারকে ৷
Published : December 22, 2025 at 4:29 PM IST
হায়দরাবাদ, 22 ডিসেম্বর: সাম্প্রতিক সময়ে সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে খারাপ পারফরম্য়ান্সের জের ৷ শনিবার ঘোষিত টি-20 বিশ্বকাপের দলে জায়গা হয়নি টেস্ট এবং ওয়ান-ডে অধিনায়ক শুভমন গিলের ৷ সূর্যকুমার যাদবের ডেপুটি বিশ্বকাপের দলে জায়গা না-পাওয়ায় সুর চড়িয়েছেন সুনীল গাভাসকর, কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তেরা ৷ এমন সময় রাজ্য দলের তরফে ডেকে নেওয়া হল শুভমন গিলকে ৷ পঞ্জাবের হয়ে আসন্ন বিজয় হাজারে ট্রফিতে অংশগ্রহণ করবেন ভারত অধিনায়ক ৷
ঘরোয়া ওডিআই টুর্নামেন্টের জন্য রাজ্য দলের হয়ে ডাক পড়ল অভিষেক শর্মা, আর্শদীপ সিংয়েরও ৷ এই দুই ক্রিকেটার অবশ্য সদ্য ঘোষিত টি-20 বিশ্বকাপের দলেও জায়গা করে নিয়েছেন ৷ আগামী 24 ডিসেম্বর রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিজয় হাজারেতে অভিযান শুরু করবে গিলের পঞ্জাব ৷ তবে গ্রুপ পর্বে ঠিক কতগুলি ম্যাচ গিল খেলবেন, তা অবশ্য এখনও স্পষ্ট হয়নি ৷ এমনিতে গ্রুপ পর্বের হার্ডল পেরিয়ে পঞ্জাব নকআউটে পৌঁছলে সেখানে পাওয়া যাবে না গিল ও আর্শদীপকে ৷ কারণ আগামী 11 জানুয়ারি নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান-ডে সিরিজে অভিযান শুরু করবে ভারতীয় দল ৷ অন্য়দিকে আগামী 13 জানুয়ারি শুরু হচ্ছে বিজয় হাজারে ট্রফির নকআউট পর্ব ৷
তার আগে 8 জানুয়ারি, অর্থাৎ নিউজিল্যান্ড সফরের তিনদিন আগে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে বিজয় হাজারের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচ খেলবে পঞ্জাব ৷ সেই ম্য়াচেও ভারত অধিনায়ককে পাওয়া যাবে না বলেই ধরে নেওয়া যায় ৷ এখন দেখার সাত ম্যাচের মধ্যে গ্রুপ পর্বে ক'টি ম্যাচ খেলেন গিল-আর্শদীপরা ৷
🚨 SHUBMAN GILL IN VIJAY HAZARE 🚨— Tanuj (@ImTanujSingh) December 22, 2025
- PCA Confirms Shubman Gill will play this Vijay Hazare Trophy. pic.twitter.com/uutx5DXHiy
ঘরোয়া টুর্নামেন্টে গিল পঞ্জাবকে নেতৃত্ব দেবেন কি না, সেই বিষয়টিও পরিষ্কার নয় এখনও ৷ সদ্য সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে পঞ্জাবকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জাতীয় দলের ওপেনার অভিষেক শর্মা ৷ তিনি জাতীয় দলে যোগ দেওয়ার পর বাকি পর্বে নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব সামলাতে হয়েছিল প্রভসিমরন সিংকে ৷ তবে বিজয় হাজারে ট্রফিতে গিলের কাঁধে অধিনায়কত্বের ভার সঁপে দেওয়া হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই ৷ কারণ টেস্টের পাশাপাশি জাতীয় দলের ওয়ান-ডে অধিনায়কও এখন তিনিই ৷
উল্লেখ্য, গত মরশুমে গ্রুপ পর্বে সাত ম্যাচের মধ্যে ছ'টিতে জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছিল পঞ্জাব ৷ কিন্তু শেষ আটে মহারাষ্ট্রের কাছে বড় ব্যবধানে হেরে ছিটকে যেতে হয়েছিল তাঁদের ৷ গতবারের হতাশা ভুলে গিলদের ডেকে নিয়ে ঘরোয়া ওডিআই টুর্নামেন্টে প্রথমবার খেতাবের লক্ষ্যে পঞ্জাব ৷
- একনজরে 18 সদস্যের স্কোয়াড: শুভমন গিল, অভিষেক শর্মা, আর্শদীপ সিং, প্রভসিমরন সিং (উইকেটরক্ষক), হার্নুর পান্নু, আনমোলপ্রীত সিং, উদয় সাহারান, নমন ধির, সলিল অরোরা (উইকেটরক্ষক), সনবীর সিং, রমনদীপ সিং, জশনপ্রীত সিং, গুর্নুর ব্রার, হরপ্রীত ব্রার, রঘু শর্মা, কৃষ ভগৎ, গৌরব চৌধুরি, সুখদীপ বাজওয়া ৷