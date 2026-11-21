ব্যাটারদের রাজত্বে একশো পেরোল লিড, ভারতের কব্জায় ওয়েলিংটন টেস্ট
বিদেশের মাটিতে প্রথমবার ভারতের প্রথম পাঁচ ব্যাটার কমপক্ষে হাফসেঞ্চুরি করলেন ৷ তৃতীয়দিনের শেষে 118 রানে এগিয়ে সফরকারী দল ৷
Published : November 21, 2026 at 12:37 PM IST
ওয়েলিংটন, 21 নভেম্বর: ডেপুটি কান্নুর লোকেশ রাহুলের ঐতিহাসিক সেঞ্চুরির পর নিউজিল্যান্ডের মাটিতে প্রথম টেস্ট শতরানের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন শুভমন গিলও ৷ কিন্তু দিনের অন্তিম ওভারে জ্যাকব ডাফির বিষাক্ত ইনস্যুইঙ্গারে ঠকে গিয়ে কিউয়িভূমে প্রথম শতরান হাতছাড়া করলেন ভারত অধিনায়ক ৷ 98 রানে ফিরলেন তিনি ৷ তাতে কী ? দ্বিতীয়দিনের রেশ ধরে রেখে শনিবার সারাদিন ওয়েলিংটনে রাজত্ব করে গেলেন ভারতীয় ব্য়াটাররা ৷ তৃতীয়দিনের শেষে একশোরও বেশি লিড নিয়ে বেসিন রিজার্ভে চালকের আসনে অতিথি দল ৷
প্রথম ইনিংসে কিউয়িদের 368 রানের পাল্টা এক উইকেটে 159 রান তুলে দ্বিতীয়দিনের খেলা শেষ করেছিল টিম ইন্ডিয়া ৷ গতকালের অপরাজিত ব্য়াটার রাহুল তৃতীয়দিন হাফসেঞ্চুরিকে সেঞ্চুরির রূপ দিয়ে প্রথমে ইতিহাস গড়েন ৷ এরপর সম্মিলিতভাবে ঐতিহাসিক কীর্তি গড়ে ফেলেন ভারতের প্রথম পাঁচ ব্য়াটার ৷ যা ক্রমেই পিছনের সারিতে ঠেলে দিল 'ব্ল্য়াক-ক্যাপস'কে ৷
দেশের মাটিতে এর আগে চারবার এমন ঘটনা ঘটলেও বিদেশের মাটিতে প্রথমবার ভারতের প্রথম পাঁচ ব্যাটারের প্রত্যেকেই কমপক্ষে হাফসেঞ্চুরি করলেন ৷ যা তৃতীয়দিনের শেষে চার উইকেট হারিয়ে ভারতকে পৌঁছে দিল 468 রানে ৷ অর্থাৎ, ভারত আপাতত এগিয়ে 118 রানে ৷ তবে রাহুল বাদে সেঞ্চুরি পূর্ণ করতে ব্যর্থ বাকিরা ৷ গতকাল 85 রানে ফিরেছিলেন জসয়ওয়াল ৷ শনিবার রাহুলের সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেটে 165 রান যোগ করে ব্যক্তিগত 80 রান কাইল জেমিসনের শিকার হন দেবদূত পারিক্কল ৷ তাঁর 175 বলের ইনিংসে ছিল 10টি বাউন্ডারি ৷
A knock of 9️⃣8️⃣(146) full of class and quality! 🫡 Well played, Captain @ShubmanGill 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/AfKNPUCjYW #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/OgKdWFHNun— BCCI (@BCCI) November 21, 2026
তবে ত্রয়োদশ সেঞ্চুরি পূর্ণ করে ইতিহাস গড়েন রাহুল ৷ প্রথম ভারতীয় ওপেনার হিসেবে SENA দেশগুলোর সবক'টিতে শতরান হাঁকিয়ে এলিট ক্লাবে প্রবেশ করেন তিনি ৷ 290 বল খেলে 136 রান করে তৃতীয় সেশনে সাজঘরে ফেরেন কর্ণাটক ব্যাটার ৷ ধ্রুপদী ইনিংসে মারেন ন'টি চার ও দু'টি ছক্কা ৷ অধিনায়কের সঙ্গে তৃতীয় উইকেটে 91 রান যোগ করেন ডেপুটি রাহুল ৷
Last-over strike from Jacob Duffy accounts for Shubman Gill, but India hold the sway in Wellington 👌 #WTC27 | 📝: https://t.co/R4zvuSfbyN https://t.co/FZCiTkk4Z6— ICC (@ICC) November 21, 2026
এরপর দিনের বাকি সময়টা ওয়েলিংটনের বাইশ গজে ছড়ি ঘোরান গিল ও ঋষভ পন্ত ৷ চতুর্থ উইকেটে 100 রান যোগ করেন দু'জনে ৷ পন্ত হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে দিনের শেষে 55 রানে অপরাজিত ৷ তাঁর 62 বলের আগ্রাসী ইনিংসে রয়েছে পাঁচটি চার ও জোড়া ছক্কা ৷ 146 বল খেলে গিল 98 রানে (ন'টি চার, দু'টি ছক্কা) ফেরার পর নৈশপ্রহরী হিসেবে ক্রিজে এসেছেন অংশুল কম্বোজ ৷ পন্তের সঙ্গে শূন্য রানে ক্রিজে রয়েছেন তিনি ৷ তৃতীয়দিন একটি করে উইকেট নেন তিন কিউয়ি পেসার জেমিসন, ন্য়াথন স্মিথ ও জ্যাকব ডাফি ৷