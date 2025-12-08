রিহ্যাব সেরে টি-20 সিরিজের আগে জাতীয় শিবিরে যোগ গিলের

রিহ্যাব সেরে টি-20 সিরিজের আগে জাতীয় শিবিরে যোগ গিলের
বারাবাটি স্টেডিয়ামে বুধবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টি-20 আগামিকাল ৷
হায়দরাবাদ, 8 ডিসেম্বর: ওয়ান-ডে সিরিজ জিতে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজ শুরুর আগে সুখবর ভারতীয় শিবিরে ৷ কাঁধের চোট সারিয়ে রিহ্যাব সম্পূর্ণ করে রবিবার শিবিরে যোগ দিলেন কুড়ি-বিশের ফরম্য়াটে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের ডেপুটি ৷ বেঙ্গালুরুতে সেন্টার অব এক্সেলেন্সে প্রয়োজনীয় রিহ্যাব সেরে ভারতীয় দলের সঙ্গে যোগ দিলেন পঞ্জাব ক্রিকেটার ৷ আগামী 9 ডিসেম্বর কটকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টি-20 ম্য়াচটি খেলবে টিম ইন্ডিয়া ৷
ভারতীয় শিবিরে রবিবার যোগ দেওয়ার পর টিম বাসে ওপেনিং পার্টনার অভিষেক শর্মার সঙ্গে গিলের একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ যেখানে অভিষেকের সঙ্গে খুনসুটি করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে ৷ বেঙ্গালুরুতে সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের মেডিক্যাল অফিসিয়ালরা জানিয়েছেন, ভারতের টেস্ট এবং ওডিআই অধিনায়ক রিহ্যাব সম্পূর্ণ না-করলেও দেশের হয়ে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফেরার জন্য ফিটনেসের প্রয়োজনীয় সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন ৷
দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ইডেন গার্ডেন্সে সিরিজের প্রথম টেস্ট চলাকালীন কাঁধে চোট পেয়েছিলেন শুভমন গিল ৷ চার রানে অবসৃত হয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে ৷ নেক স্প্যাজমের জেরে ওই টেস্টে তো বটেই, গিল ছিটকে গিয়েছিলেন পরবর্তী গুয়াহাটি টেস্টেও ৷ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তিও করা হয়েছিল ভারত অধিনায়ককে ৷ চোটের কারণে সদ্যসমাপ্ত ওয়ান-ডে সিরিজেও বাইরে ছিলেন বছর ছাব্বিশের ক্রিকেটার ৷ তবে চোট সারিয়ে রিহ্যাব সেরে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজে ফেরার জোরালো সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল ৷ গিলকে রেখেই ঘোষণা স্কোয়াড করেছিল বিসিসিআই ৷ অনুরাগীদের আশ্বস্ত করে সম্ভাবনায় সিলমোহর পড়ল শেষমেশ ৷
কলকাতা থেকে দলের সঙ্গেই গুয়াহাটি উড়ে গিয়েছিলেন গিল ৷ চোট সারাতে সেখান থেকে টপ-অর্ডার ব্য়াটারের গন্তব্য ছিল মুম্বই ৷ সেখান থেকে চণ্ডীগড়ে ফিরে পরিবারের সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়ে বেঙ্গালুরু উড়ে গিয়েছিলেন ইংল্য়ান্ড সফরে টেস্ট সিরিজের সর্বাধিক রানসংগ্রাহক ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে গিলের উপস্থিতি ভালোই টের পেয়েছিল ভারতীয় দল ৷ কলকাতার পর গুয়াহাটি টেস্টেও হেরে সিরিজে চুনকাম হতে হয়েছিল দলকে ৷
ওয়ান-ডে সিরিজে গিলের পরিবর্তে নেতৃত্বের দায়ভার ছিল কেএল রাহুলের কাঁধে ৷ দক্ষিণী ক্রিকেটারের নেতৃত্বে 2-1 ব্যবধানে জিতে টেস্ট সিরিজ হারের বদলা নেয় টিম ইন্ডিয়া ৷ কটকের বারাবাটি স্টেডিয়ামে টি-20 সিরিজের প্রথম ম্য়াচ আগামিকাল ৷
- দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতে টি-20 স্কোয়াড: সূর্যকুমার (অধিনায়ক), শুভমন, অভিষেক, তিলক, হার্দিক, শিবম, অক্ষর, জীতেশ (উইকেটরক্ষক), সঞ্জু (উইকেটরক্ষক), জসপ্রীত, বরুণ, আর্শদীপ, কুলদীপ, হর্ষিত ও ওয়াশিংটন ৷