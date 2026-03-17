'হৃদয় চলে এসেছে', অধিনায়ক গিলের যোগদানের ঘোষণায় জানাল গুজরাত টাইটান্স

'হৃদয় চলে এসেছে', অধিনায়ক গিলের যোগদানের ঘোষণায় জানাল গুজরাত টাইটান্স
ব্য়াটিং কোচ হিসেবে ম্যাথু হেডেনকে এবার নিয়োগ করেছে গুজরাত শিবির ৷ ইতিমধ্যেই শিবিরে যোগ দিয়েছেন তিনিও ৷
Published : March 17, 2026 at 12:05 PM IST
আমেদাবাদ, 17 মার্চ: চড়ছে উত্তাপ ৷ একে একে আইপিএলের বৃত্তে প্রবেশ করছেন বাইশ গজের মহাতারকারা ৷ আগামী 28 মার্চ শুরু হচ্ছে আইপিএলের 19তম সংস্করণ ৷ 31 মার্চ প্রতিযোগিতার প্রথম ম্য়াচ খেলবে গুজরাত টাইটান্স ৷ প্রথম ম্য়াচের দিন পনেরো আগে শিবিরে যোগ দিলেন ফ্র্য়াঞ্চাইজির অধিনায়ক শুভমন গিল ৷
আইপিএলের প্রস্তুতি অবশ্য আগেই শুরু করেছে 2022-এর খেতাবজয়ীরা ৷ রাজস্থানে প্রাক-মরশুম প্রস্তুতি শিবিরও সেরেছে তারা ৷ এরপর সোমবার দলের সঙ্গে অধিনায়কের যোগদানে উচ্ছ্বসিত টাইটান্স শিবির ৷ জাতীয় দলের টেস্ট ও ওয়ান-ডে ক্যাপ্টেনের যোগদানের ছবি সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করে নিয়েছে তারা ৷ ক্য়াপশন হিসেবে লেখা হয়েছে, "দেখো গুজরাটের হৃদয় চলে এসেছে ৷" একইদিনে গুজরাত শিবিরে যোগ দিয়েছেন জাতীয় দলের তারকা পেসার ও টি-20 বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য মহম্মদ সিরাজও ৷ তাঁর আগমনের ভিডিয়ো ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে শেয়ার করা হয়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷
আগামী 31 মার্চ নিউ চণ্ডীগড়ে পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্য়াচ দিয়ে আইপিএল অভিযান শুরু করছে টাইটান্স ৷ 4 এপ্রিল দ্বিতীয় ম্য়াচে ঘরের মাঠ নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে গিলদের প্রতিপক্ষ রাজস্থান রয়্যালস ৷ এরপর 8 এপ্রিল ও 12 এপ্রিল যথাক্রমে দিল্লি ক্যাপিটালস ও লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে খেলবে টাইটান্স ৷ প্রথম পর্বের সূচিতে চার ম্য়াচের মধ্যে মাত্র একটি ম্য়াচই ঘরের মাঠে খেলবেন গিলরা ৷
Jovo, Gujarat nu Dil aavi gayo chhe! 🤩🫶
2022 সালে আবির্ভাবে খেতাব জিতে শুরু করা গুজরাত টাইটান্সকে আইপিএলের অন্যতম ধারাবহিক দল বলা যেতে পারে ৷ চারবারের মধ্যে তিনবারই প্লে-অফে অংশ নিয়েছে তারা ৷ দ্বিতীয়বার খেতাবের লক্ষ্যে 2026 আইপিএলের আগে নয়া ব্য়াটিং কোচ হিসেবে ম্যাথু হেডেনের নাম ঘোষণা করেছে সংশ্লিষ্ট ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ ইতিমধ্যে শিবিরে যোগ দিয়েছেন অজি কিংবদন্তিও ৷ এছাড়া হেড কোচ আশিস নেহরার সহকারি হিসেবে ভারতীয় দলের প্রাক্তন স্টাম্পার-ব্য়াটার বিজয় দাহিয়াকে নিয়োগ করেছে তারা ৷ এবার দেখার মাঠে নেমে কতটা পারফর্ম করতে পারে গিল অ্যান্ড কোম্পানি ৷
We just BELIEVE 💫 pic.twitter.com/d21aMFqAL0— Gujarat Titans (@gujarat_titans) March 16, 2026
শুভমন গিলের পাশাপাশি সাই সুদর্শন, রশিদ খান, জস বাটলারদের মতো তারকাদের এবার নিলামের আগে ধরে রেখেছিল গুজরাত টাইটান্স ৷ এরপর মিনি নিলামে জেসন হোল্ডারের মতো ইউটিলিটি অলরাউন্ডারের পাশাপাশি টম ব্যান্টনের মতো মারকুটে ইংলিশ ব্য়াটারকে দলে নিয়েছে তারা ৷ যোগ দিয়েছেন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় ক্রিকেটারও ৷
- গুজরাত টাইটান্সের প্রথম চার ম্য়াচের সূচি একনজরে:
- বনাম পঞ্জাব কিংস- 31 মার্চ, নিউ চণ্ডীগড়
- বনাম রাজস্থান রয়্য়ালস- 4 এপ্রিল, আমেদাবাদ
- বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস- 8 এপ্রিল, নয়াদিল্লি
- বনাম লখনউ সুপার জায়ান্টস- 12 এপ্রিল, লখনউ