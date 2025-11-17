হাসপাতাল থেকে বেরোলেও দ্বিতীয় টেস্টে অনিশ্চিত গিল, কী হয়েছে ভারত অধিনায়কের ?

হাসপাতাল থেকে বেরোলেও দ্বিতীয় টেস্টে অনিশ্চিত গিল, কী হয়েছে ভারত অধিনায়কের ?
ভারতীয় দলের বুধবার কলকাতা ছাড়ার কথা থাকলেও দলের সঙ্গে ট্রাভেল নাও করতে পারেন গিল ৷
Published : November 17, 2025 at 4:46 PM IST
কলকাতা, 17 নভেম্বর: প্রথম টেস্ট হেরে 26 বছর পর দেশের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজ হারের আশঙ্কা টিম ইন্ডিয়ার ৷ এমন সময় ইডেন টেস্টে হারের দিন সন্ধ্যাতেই অধিনায়ক শুভমন গিল হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন ৷ ঠিক তাঁর আগেরদিন ব্যাটিংয়ের সময় গলায় চোট পান তিনি ৷ 'নেক স্প্য়াজম'-এর কারণে দিনের খেলা শেষে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল পঞ্জাব ব্যাটারকে ৷ রবিবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও দ্বিতীয় টেস্টে গিলের বিষয়ে কোনও নিশ্চয়তা নেই ৷
- কী হয়েছে গিলের: সংবাদমাধ্যমে গত দু'দিন শুভমন গিলের গলায় চোট নিয়ে বিস্তর কাটাছেঁড়া চলেছে ৷ কিন্তু কী হয়েছে ভারত অধিনায়কের ? সূত্রের খবর, ইন্টার স্পাইনাস লিগামেন্ট ইনজুরিতে ভুগছেন শুভমন গিল ৷ কলকাতার হাসপাতালে এমআরআই'য়ের পর এ ব্য়াপারে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে ৷ সমস্য়াটি পুরনো হলেও গুরুতর নয় বলেই জানানো হয়েছে ৷
- দ্বিতীয় টেস্টে কি খেলবেন গিল: হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও এখনই বলা যাচ্ছে না গুয়াহাটিতে গিল আদৌ খেলতে পারবেন কি না ৷ কারণ পরিস্থিতি এমনই যে, আগামী বুধবার ভারতীয় দল কলকাতা ছাড়লেও গিল সম্ভবত শহর ছাড়তে পারছেন না ওইদিন ৷ চিকিৎসকদের নির্দেশ অনুযায়ী, একদিন পর অর্থাৎ, বৃহস্পতিবার শহর ছাড়তে পারেন ভারত অধিনায়ক ৷ সূত্রের খবর, তার আগে আগামিকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার ফের হাসপাতালে চেক-আপের জন্য ভারত অধিনয়াককে যেতে বলা হয়েছে ৷ সবমিলিয়ে নির্ণায়ক টেস্টে ভারত অধিনায়কের অংশগ্রহণের বিষয়টি এখনও 50-50 ৷
রবিবার ছাড়া পাওয়ার আগে হাসপাতালে শুভমন গিলকে দেখতে গিয়েছিলেন সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ ইডেন গার্ডেন্সে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টের দ্বিতীয় দিন নেক স্প্যাজম-এর কারণে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শুভমনকে ৷ সেখানে আইসিইউ মনিটরিংয়ে ছিলেন তিনি ৷ টেস্টের তৃতীয়দিন সকালেই বোর্ডের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয় ইডেন টেস্টের বাকি পর্বে নেই ভারত অধিনায়ক ৷ ফলত দ্বিতীয় ইনিংসে ব্য়াট হাতে নামেওনি গিল ৷
এদিকে 30 রানে ইডেন টেস্ট জিতে সিরিজে 1-0 ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ ভারতের সামনে প্রথম টেস্ট জয়ের জন্য 124 রানের লক্ষ্যমাত্রা রেখেছিল তেম্বা বাভুমা অ্যান্ড কোম্পানি ৷ জবাবে 93 রানে গুটিয়ে যায় ভারতের ইনিংস ৷ প্রথম ইনিংসের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও চার উইকেট নিয়ে ম্য়াচের সেরা হয়েছেন সাইমন হারমার ৷ তার আগে ব্যাট হাতে 55 রানের চোয়ালচাপা ইনিংস খেলেন প্রোটিয়া দলনায়ক তেম্বা বাভুমা ৷