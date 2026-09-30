ক্য়াপ্টেনের দ্রুততম ডাবল-সেঞ্চুরিতে সর্বাধিক রান তাড়ার নজির, ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে সিরিজ জয় ভারতের

ক্য়াপ্টেনের দ্রুততম ডাবল-সেঞ্চুরিতে সর্বাধিক রান তাড়ার নজির, ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে সিরিজ জয় ভারতের
রোহিত শর্মা'র পর দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে ওডিআই ক্রিকেটে একাধিক ডাবল সেঞ্চুরির নজিরও এদিন নিজের নামে জুড়ে নিলেন ভারত অধিনায়ক ৷
Published : September 30, 2026 at 11:11 PM IST
গুয়াহাটি, 30 সেপ্টেম্বর: আগামী বছর বিশ্বকাপের সূচি ঘোষিত হতে চলেছে বৃহস্পতিবার সন্ধেয় ৷ তার ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা আগে মহড়ার গনগনে আঁচটা টের পাইয়ে দিল টিম ইন্ডিয়া ৷ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় ওডিআই ম্যাচে 406 রান তাড়া করে আট উইকেটে জিতল ভারতীয় দল ৷ তাও আবার 39 বল বাকি থাকতে ৷ যা 50 ওভারের ফরম্যাটে তাদের সর্বাধিক রান তাড়া করে জয়ের নজির ৷
তিন ক্যারিবিয়ান ব্যাটারের সেঞ্চুরির পাল্টা ডাবল-সেঞ্চুরিতে দিলেন অধিনায়ক গিল ৷ শতরান এল রোহিত শর্মার ব্যাটেও ৷ সবমিলিয়ে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ মুঠোয় পুরে নিল 'মেন ইন ব্লু' ৷ ভারত অধিনায়ক কেরিয়ারের দ্বিতীয় ওডিআই দ্বিশতরান হাঁকানোর পথে গড়লেন বিশ্বরেকর্ড ৷ সতীর্থ ঈশান কিষাণের নজির ভেঙে ওডিআই ক্রিকেটে দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরির নজির গড়লেন পঞ্জাব ব্যাটার ৷ 117 বলে ডাবল-সেঞ্চুরি এল গিলের ব্যাটে ৷ ঈশান করেছিলেন 126 বলে ৷ শেষপর্যন্ত 133 বলে 223 রানে অপরাজিত রয়ে যান ভারত অধিনায়ক ৷ তাঁর রাজকীয় ইনিংস সাজানো 26টি চার ও আটটি ছক্কায় ৷
𝗗𝗢𝗨𝗕𝗟𝗘 𝗖𝗘𝗡𝗧𝗨𝗥𝗬 💯💯— BCCI (@BCCI) September 30, 2026
Take a bow, skipper! 🙇♂️
Shubman Gill smashes the fastest ODI double hundred 🫡
Updates ▶️ https://t.co/6XCYRtZLAi#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @ShubmanGill pic.twitter.com/2gizUXMAnT
বীরেন্দ্র সেহওয়াগ ও রোহিত শর্মা'র পর তৃতীয় ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে দ্বিশতরান পূর্ণ করার আগে মাত্র 62 বলে এদিন কেরিয়ারের একাদশ সেঞ্চুরিটি হাঁকান গিল ৷ যা ভারত অধিনায়ক হিসেবে দ্রুততম সেঞ্চুরির নজির ৷ এই নজিরে তিনি এদিন পিছনে ফেলেন তাঁর ওপেনিং পার্টনার রোহিত গুরুনাথ শর্মা'কে ৷ ভারত অধিনায়ক হিসেবে 'হিটম্যানে'র ঝুলিতে রয়েছে 63 বলে সেঞ্চুরির রেকর্ড ৷ খুব স্বাভাবিক কারণেই ম্যাচের সেরা গিল ৷ তবে বড় রান তাড়া করতে নেমে কম যাননি রোহিতও ৷ কেরিয়ারের 35তম শতরান হাঁকিয়ে ফর্মে ফেরেন প্রাক্তন দলনায়ক ৷ একইসঙ্গে তৃতীয় ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে 12 হাজার ওডিআই রানের মাইলস্টোন এদিন ছুঁয়ে ফেলেন মুম্বইকর ৷
Record-Breaking opening stand for the ages ✅— BCCI (@BCCI) September 30, 2026
Rate that mammoth partnership 🔽 #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @ShubmanGill | @ImRo45 pic.twitter.com/Np6PLNrfqd
ধুন্ধুমার ব্যাটিংয়ে ওপেনিং জুটিতে 255 তোলেন গিল-রোহিত ৷ যা ওডিআই ক্রিকেটে ভারতের জন্য দ্বিতীয় সর্বাধিক রানের পার্টনারশিপ ৷ মাত্র চার রানের জন্য 2001 সালে সচিন তেন্ডুলকর ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের 258 রানের ওপেনিং পার্টনারশিপ ভাঙতে পারেননি দু'জনে ৷ রোহিত এদিন শতরান পূর্ণ করেন 72 বলে ৷ এরপর অবশ্য লম্বা হয়নি তাঁর ইনিংস ৷ 10টি চার ও ছয় ছক্কায় 75 বলে 101 রান করে আউট হন তিনি ৷ তবে ঠেকানো যায়নি গিল'কে ৷ গত ম্যাচের শতরানকারী বিরাট কোহলি 19 বলে 29 রানে ফিরলেও রুতুরাজ গোয়কোয়াড়'কে সঙ্গে নিয়ে ম্যাচ জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি ৷ 31 রানে অপরাজিত থাকেন রুতুরাজ ৷ 43.3 ওভারে দুই উইকেটে 406 রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় টিম ইন্ডিয়া ৷
𝗠𝗔𝗝𝗘𝗦𝗧𝗜𝗖. 𝗠𝗔𝗥𝗩𝗘𝗟𝗢𝗨𝗦. 𝗠𝗔𝗚𝗡𝗜𝗙𝗜𝗖𝗘𝗡𝗧 🫡— BCCI (@BCCI) September 30, 2026
Shubman Gill becomes just the 2️⃣nd Indian to score multiple ODI double hundreds 👏👏
Updates ▶️ https://t.co/6XCYRtZLAi#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @ShubmanGill pic.twitter.com/e6MCoUfNbV
প্রথম ব্যাটিংয়ে নেমে এদিন গুয়াহাটিতে ভারতীয় বোলারদের উপর ছড়ি ঘোরান ক্যারিবিয়ান ব্যাটাররা ৷ সেঞ্চুরি করেন ওপেনার জন ক্যাম্পবেল (101), অধিনায়ক শাই হোপ (104) ও আমির জাঙ্গু (114) ৷ এই প্রথম একটি ওডিআই ইনিংসে তিনি ক্যারিবিয়ান ব্যাটার সেঞ্চুরির নজির গড়লেন ৷ দু'টি উইকেট নিলেও ভারতের হয়ে বল হাতে এদিন 96 রান দেন গুর্নুর ব্রার ৷ সাত উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 405 রান তুলেছিল অতিথি দল ৷