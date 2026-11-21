সেঞ্চুরি খুইয়েও মাইলস্টোনে গিল, প্রথম ভারতীয় হিসেবে ডব্লিউটিসিতে অনন্য নজির অধিনায়কের
সার্বিকভাবে বিশ্বের একাদশ ব্যাটার হিসেবে ডব্লিউটিসিতে 3,000 রানের ক্লাবে জুড়ল 27 বছর বয়সি ভারতীয় ব্যাটারের নাম ৷
Published : November 21, 2026 at 2:42 PM IST
ওয়েলিংটন, 21 নভেম্বর: প্রথম টেস্টের তৃতীয়দিন পুরো সময়টাই বেসিন রিজার্ভের বাইশ গজে ছড়ি ঘোরালেন ভারতীয় ব্যাটাররা ৷ তবু শেষবেলায় এসে শুভমন গিল অল্পের জন্য শতরান হাতছাড়া করায় হতাশা গ্রাস করল ভারতীয় শিবিরকে ৷ দিনের শেষ ওভারে 98 রানে জ্যাকব ডাফির শিকার হন ভারত অধিনায়ক ৷ তবে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে প্রথম শতরান হাতছাড়া হলেও পঞ্জাব ব্যাটার এদিন দুর্ধর্ষ একটি মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলেন ৷
দেশের প্রথম ব্যাটার হিসেবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে 3,000 রানের মাইলফলক এদিন স্পর্শ করেন গিল ৷ সার্বিকভাবে বিশ্বের একাদশ ব্যাটার হিসেবে ডব্লিউটিসিতে 3,000 রানের ক্লাবে জুড়ল 27 বছর বয়সি ভারতীয় ব্যাটারের নাম ৷ বেসিন রিজার্ভে শনিবার এই মাইলস্টোন ছুঁতে 83 রান প্রয়োজন ছিল ভারত অধিনায়কের ৷ তৃতীয় সেশনে 115তম ওভারে গ্লেন ফিলিপ্সকে ছক্কা হাঁকিয়ে 78 থেকে 84 রানে পৌঁছন গিল ৷ একইসঙ্গে জো রুট, স্টিভ স্মিথ, কেন উইলিয়ামসনদের মতো কিংবদন্তিদের সঙ্গে জায়গা করে নেন একই পংক্তিতে ৷
'নার্ভাস-নাইন্টি'তে আউট হওয়ার পর ডব্লিউটিসিতে আপাতত 43 ম্য়াচে 77 ইনিংস খেলে গিল সংগ্রহ করেছেন 3,015 রান ৷ এশিয়ার নিরিখে যদি ধরা হয় তাহলে মহাদেশের দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে এই কীর্তিতে নাম জুড়লেন গিল ৷ এর আগে এশিয়ান ব্যাটার হিসেবে তিন হাজার ডব্লিউটিসি রান পূর্ণ করেছেন একমাত্র বাবর আজম (3,626 রান*) ৷ তাছাড়া গিলের এদিনের ইনিংস নিউজিল্যান্ডের মাটিতে ভারত অধিনায়ক হিসেবে চতুর্থ সর্বাধিক রানের ইনিংস ৷
🚨 HISTORY BY SHUBMAN GILL 🇮🇳 - He becomes the first Indian batter to complete 3000 runs in WTC history. https://t.co/uHPOtLjuzF— Johns. (@CricCrazyJohns) November 21, 2026
রিচার্ড হ্যাডলির দেশে ভারত অধিনায়ক হিসেবে জোড়া শতরানের ইনিংস রয়েছে মহম্মদ আজহারউদ্দিনের ৷ 1990 সালে অকল্যান্ডে 192 রানের দুর্ধর্ষ ইনিংস খেলেছিলেন তিনি ৷ যা ভারত অধিনায়ক হিসেবে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে সর্বাধিক রানের ইনিংসও বটে ৷ পরবর্তীতে 1998 সালে ওয়েলিংটনেই অপরাজিত 103 রান এসেছিল আজহারের ব্যাটে ৷ তবে সর্বপ্রথম অধিনায়ক হিসেবে নিউজিল্যান্ডে সেঞ্চুরি করেছিলেন সুনীল গাভাসকর ৷ 1976 সালে অকল্য়ান্ডে 116 রান এসেছিল 'লিটল-মাস্টারে'র ব্যাট থেকে ৷ এরপরই জায়গা করে নিল এদিন গিলের 98 রানের ইনিংস ৷ 2014 সালে মহেন্দ্র সিং ধোনির 68 রানের ইনিংসকে পিছনে ফেলে তালিকার চতুর্থস্থানে উঠে এলেন পঞ্জাব ব্যাটার ৷
💔 Watch #NZvIND Day 3 HIGHLIGHTS on #SonyLIV & #SonySportsNetwork 📺 https://t.co/bM8XIghZDy— Sony LIV (@SonyLIV) November 21, 2026
তবে গিলের পর শেষবেলায় দ্বিতীয় ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে ডব্লিউটিসিতে 3,000 রানের মাইলস্টোন সম্পূর্ণ করলেন ঋষভ পন্তও ৷ হাফসেঞ্চুরির পর 52 রান পূর্ণ করতেই মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলেন ভারতীয় স্টাম্পার-ব্যাটার ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে প্রথম উইকেটরক্ষক-ব্যাটার হিসেবে ডব্লিউটিসিতে এই অনন্য কীর্তি গড়লেন পন্ত ৷ দিনের শেষে 55 রানে ক্রিজে রয়েছেন তিনি ৷ নিউজিল্যান্ডে 368 রানের জবাবে তৃতীয়দিন চার উইকেটে 486 রান তুলে শেষ করেছে ৷ আপাতত 118 রানে এগিয়ে অতিথি দল ৷
- ভারতীয় হিসেবে ডব্লিউটিসি-তে সর্বাধিক রানস্কোরার (প্রথম পাঁচ):
- শুভমন গিল- 3,015*
- ঋষভ পন্ত- 3,003*
- রোহিত শর্মা- 2,716
- রবীন্দ্র জাদেজা- 2,675*
- যশস্বী জয়সওয়াল- 2,673*