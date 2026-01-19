'ব্যাক টু বেসিকস', সিরিজ হারের ধাক্কা কাটিয়ে রঞ্জিতে ফিরছেন গিল-জাদেজা

'ব্যাক টু বেসিকস', সিরিজ হারের ধাক্কা কাটিয়ে রঞ্জিতে ফিরছেন গিল-জাদেজা
সব ঠিক থাকলে 22 জানুয়ারি রঞ্জি ট্রফির ষষ্ঠ রাউন্ডের ম্য়াচে রাজকোটে মুখোমুখি গিল-জাদেজা ৷
Published : January 19, 2026 at 9:03 PM IST
রাজকোট, 19 জানুয়ারি: দেশের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দ্বিপাক্ষিক ওয়ান-ডে সিরিজে হার ভারতের ৷ রবিবার দলের অধিনায়ক হিসেবে লজ্জার নজিরে নাম তুলেছেন ভারত অধিনায়ক শুভমন গিল ৷ কিন্তু কিউয়িদের বিরুদ্ধে ওয়ান-ডে সিরিজের ফলাফল নিয়ে হতাশ হতে রাজি নন গিল ৷ তাইতো বিশ্রাম নয়, বরং গিল বেছে নিলেন রঞ্জি ট্রফিকে ৷ বিরতি না-নিয়ে পঞ্জাবের হয়ে রঞ্জি খেলতে রাজকোটে পৌঁছে গেলেন ভারতের টেস্ট ও ওয়ান-ডে অধিনায়ক ৷ আগামী 22 জানুয়ারি থেকে রাজকোটেই সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রঞ্জির ষষ্ঠ রাউন্ডের ম্য়াচ খেলবে পঞ্জাব ৷
নিউজিল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন টি-20 সিরিজ এবং পরবর্তীতে টি-20 বিশ্বকাপের স্কোয়াডেও রাখা হয়নি তরুণ পঞ্জাব ক্রিকেটারকে ৷ কিন্তু ফর্ম ধরে রাখতে এবং ফিটনেস বজায় রাখতে ম্যাচ প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন গিল ৷ দলের সঙ্গে যোগ দিতে ইন্দোর থেকে সোমবার সরাসরি রাজকোটে পৌঁছে গিয়েছেন পঞ্জাব ক্রিকেটার ৷ সদ্যসমাপ্ত নিউজিল্যান্ড সিরিজে দল হারলেও জোড়া অর্ধশতরান এসেছে অধিনায়ক গিলের ব্য়াটে ৷ ভদোদরা এবং রাজকোটে 56 রান এসেছিল তাঁর ব্য়াটে ৷ রবিবার ইন্দোর শেষ ম্য়াচে অবশ্য 23 রানে আউট হন গিল ৷
ভারত অধিনায়কের পাশাপাশি 22 জানুয়ারি থেকে আসন্ন রঞ্জি ট্রফির ম্য়াচ খেলার বিষয়ে সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট অ্য়াসোসিয়েশনকে সবুজ সংকেত দিয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজাও ৷ গিল জোড়া হাফসেঞ্চুরি পেলেও আগামী বছর বিশ্বকাপের স্কোয়াডে জায়গা পাওয়ার দৌড়ে নিজেকে রাখতে চাইলে খুব শীঘ্রই কিউয়ি সিরিজের কথা ভুলবেন জাদেজা ৷ কারণ তিন ম্য়াচে ব্য়াট হাতে মাত্র 43 রান সংগ্রহের পাশাপাশি বল হাতে সদ্যসমাপ্ত সিরিজে উইকেটহীন থেকেছেন সৌরাষ্ট্র অলরাউন্ডার ৷ তাই রঞ্জিতে ফেরার সিদ্ধান্ত ভারতীয় দলের সিনিয়র ক্রিকেটারের ৷
Saurashtra Cricket Association President Jaydev Shah to IANS: “Ravindra Jadeja called us and confirmed his availability for the team’s upcoming Ranji Trophy match against Punjab, scheduled to be played in Rajkot from January 22. I don’t know if he will play the matches after… pic.twitter.com/gB3o3oU1tZ— IANS (@ians_india) January 19, 2026
সবমিলিয়ে 22 জানুয়ারি রঞ্জি ট্রফির ষষ্ঠ রাউন্ডের ম্য়াচে রাজকোটে মুখোমুখি গিল-জাদেজা ৷ বাঁ-হাতি অলরাউন্ডারেরে রঞ্জি অংশগ্রহণ নিয়ে সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট অ্য়াসোসিয়েশেনর প্রেসিডেন্ট জয়দেব শাহ আইএএনএস'কে বলেন, "রবীন্দ্র জাদেজা আমাদের টেলিফোন করে পঞ্জাবের বিরুদ্ধে আসন্ন রঞ্জি ম্য়াচ খেলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ৷ যা 22 জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে রাজকোটে ৷ পরবর্তী ম্য়াচগুলোর জন্য তিনি কী সিদ্ধান্ত নেবেন জানা নেই, তবে পঞ্জাব ম্য়াচে পাওয়া যাবে তাঁকে ৷" পাশাপাশি গিলের রাজকোটে আসার খবরেও সিলমোহর দেন তিনি ৷
রঞ্জি ট্রফির এলিট গ্রুপ-বি'তে এই মুহূর্তে যথাক্রমে চার এবং ছ'য়ে রয়েছে সৌরাষ্ট্র ও পঞ্জাব ৷ পাঁচ ম্য়াচে সৌরাষ্ট্রের ঝুলিতে 13 পয়েন্ট ৷ সমসংখ্যক ম্য়াচে পঞ্জাবের ঝুলিতে 11 পয়েন্ট ৷