ETV Bharat / sports

আজ থেকে রিহ্যাবে ! বাইশ গজে ফেরার প্রস্তুতি শুরু অধিনায়ক গিলের

দিনকয়েক পরিবারের সঙ্গে কাটিয়ে আজই বেঙ্গালুরু উড়ে যাচ্ছেন ভারত অধিনায়ক ৷

SHUBMAN GILL
ফাইল ছবি (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 1, 2025 at 11:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 1 ডিসেম্বর: কাঁধের চোট ছিটকে দিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট থেকে ৷ চলতি ওডিআই সিরিজ থেকেও বাদ পড়তে হয়েছে ৷ এমতাবস্থায় উৎসুক অনুরাগীদের মনে প্রশ্ন শুভমন গিল মাঠে ফিরছেন কবে ? ভারতের টেস্ট এবং ওডিআই অধিনায়ক মাঠে কবে ফিরবেন, সে ব্যাপারে এখনই স্পষ্ট করে কিছু বলার জায়গা নেই ৷ তবে মাঠে ফেরার প্রস্তুতি তিনি শুরু করছেন সোমবার থেকেই ৷ ডিসেম্বরের প্রথমদিন থেকে বেঙ্গালুরুতে সেন্টার অব এক্সেলেন্সে প্রত্যাবর্তনের লড়াই শুরু করছেন শুভমন গিল ৷ এমনটা টাইমস অব ইন্ডিয়া'র রিপোর্টে প্রকাশ ৷

ইডেন গার্ডেন্সে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ব্য়াটিংয়ের সময় কাঁধে চোট পেয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক গিল ৷ নেক স্প্যাজমের কারণে পরবর্তীতে তাঁকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল ৷ প্রথম টেস্টের বাকি পর্ব থেকে তো বটেই, কাঁধের চোটে গুয়াহাটিতে দ্বিতীয় টেস্টও খেলতে পারেননি গিল ৷ দলের সঙ্গে গুয়াহাটি উড়ে গেলেও পরবর্তীতে গিল শুশ্রূষার জন্য মুম্বই পৌঁছন ৷

টাইমস অব ইন্ডিয়া'র প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, মায়ানগরীতে এক স্বনামধন্য স্পোর্টস মেডিসিন বিশেষজ্ঞের অধীনে প্রয়োজনীয় ফিজিয়োথেরাপি সম্পন্ন করে চণ্ডীগড়ে উড়ে গিয়েছিলেন চলতি বছর ইংল্য়ান্ড সফরে টেস্ট সিরিজের সর্বাধিক রান সংগ্রাহক ৷ সেখানে পরিবারের সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়ে সোমবারই বেঙ্গালুরুর বিমান ধরছেন গিল ৷ এই সময়কালে একাধিকবার বিমানে চলাফেরা করলেও কোনওরকম অস্বস্তি ভারত অধিনায়ক অনুভব করেননি বলেই সূত্রের খবর ৷ সব ঠিক থাকলে দিনকয়েকের মধ্যে ব্যাট হাতেও প্রস্তুতিতে দেখা যেতে পারে বছর ছাব্বিশের ক্রিকেটারকে ৷

গিল প্রসঙ্গে টাইমস অব ইন্ডিয়া'কে এক বিশ্বস্ত সূত্র বলেছে, "কলকাতা-গুয়াহাটি, গুয়াহাটি-মুম্বই, মুম্বই-চণ্ডীগড় ৷ এই সময়ের মধ্যে কোনওরকম অস্বস্তি ছাড়াই গিল একাধিকবার বিমানে যাতায়াত করেছেন ৷ তাঁকে মাঠে ফেরানোর সবরকম প্রচেষ্টা চলছে ৷ তবে এ ব্যাপারে কোনওরকম তাড়াহুড়ো করা হবে না ৷ এই মুহূর্তে মাঠে ফেরার বিষয়ে মানসিকভাবে তিনি 100 শতাংশ প্রস্তুত ৷ নিয়ম মেনে তিনি স্কোয়াডে ফিরবেন ৷ যেহেকু তিনি সকল ফরম্য়াটের একজন উপযোগী ক্রিকেটার তাই সকলেই চাইছে পুরোপুরি তৈরি হয়েই মাঠে নামুন তিনি ৷"

তিন ম্য়াচের ওডিআই সিরিজ পরবর্তী ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্য়াচের টি-20 সিরিজ খেলবে ভারত ৷ সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটের সিরিজে অংশগ্রহণের জন্য চেষ্টার কোনও কসুর রাখছেন না গিল ৷ কিন্তু প্রয়োজনীয় সমস্ত ধাপ পেরিয়ে গিল টি-20 সিরিজের আগে কি নিজেকে ফিট প্রমাণ করতে পারবেন ? উত্তর দেবে সময় ৷

আরও পড়ুন:

TAGGED:

SHUBMAN GILL REHABILITATION PROCESS
SHUBMAN GILL INJURY
শুভমন গিল
GILL TO COMMENCE REHAB
SHUBMAN GILL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.