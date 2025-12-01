আজ থেকে রিহ্যাবে ! বাইশ গজে ফেরার প্রস্তুতি শুরু অধিনায়ক গিলের

আজ থেকে রিহ্যাবে ! বাইশ গজে ফেরার প্রস্তুতি শুরু অধিনায়ক গিলের
দিনকয়েক পরিবারের সঙ্গে কাটিয়ে আজই বেঙ্গালুরু উড়ে যাচ্ছেন ভারত অধিনায়ক ৷
Published : December 1, 2025 at 11:49 AM IST
হায়দরাবাদ, 1 ডিসেম্বর: কাঁধের চোট ছিটকে দিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট থেকে ৷ চলতি ওডিআই সিরিজ থেকেও বাদ পড়তে হয়েছে ৷ এমতাবস্থায় উৎসুক অনুরাগীদের মনে প্রশ্ন শুভমন গিল মাঠে ফিরছেন কবে ? ভারতের টেস্ট এবং ওডিআই অধিনায়ক মাঠে কবে ফিরবেন, সে ব্যাপারে এখনই স্পষ্ট করে কিছু বলার জায়গা নেই ৷ তবে মাঠে ফেরার প্রস্তুতি তিনি শুরু করছেন সোমবার থেকেই ৷ ডিসেম্বরের প্রথমদিন থেকে বেঙ্গালুরুতে সেন্টার অব এক্সেলেন্সে প্রত্যাবর্তনের লড়াই শুরু করছেন শুভমন গিল ৷ এমনটা টাইমস অব ইন্ডিয়া'র রিপোর্টে প্রকাশ ৷
ইডেন গার্ডেন্সে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ব্য়াটিংয়ের সময় কাঁধে চোট পেয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক গিল ৷ নেক স্প্যাজমের কারণে পরবর্তীতে তাঁকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল ৷ প্রথম টেস্টের বাকি পর্ব থেকে তো বটেই, কাঁধের চোটে গুয়াহাটিতে দ্বিতীয় টেস্টও খেলতে পারেননি গিল ৷ দলের সঙ্গে গুয়াহাটি উড়ে গেলেও পরবর্তীতে গিল শুশ্রূষার জন্য মুম্বই পৌঁছন ৷
টাইমস অব ইন্ডিয়া'র প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, মায়ানগরীতে এক স্বনামধন্য স্পোর্টস মেডিসিন বিশেষজ্ঞের অধীনে প্রয়োজনীয় ফিজিয়োথেরাপি সম্পন্ন করে চণ্ডীগড়ে উড়ে গিয়েছিলেন চলতি বছর ইংল্য়ান্ড সফরে টেস্ট সিরিজের সর্বাধিক রান সংগ্রাহক ৷ সেখানে পরিবারের সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়ে সোমবারই বেঙ্গালুরুর বিমান ধরছেন গিল ৷ এই সময়কালে একাধিকবার বিমানে চলাফেরা করলেও কোনওরকম অস্বস্তি ভারত অধিনায়ক অনুভব করেননি বলেই সূত্রের খবর ৷ সব ঠিক থাকলে দিনকয়েকের মধ্যে ব্যাট হাতেও প্রস্তুতিতে দেখা যেতে পারে বছর ছাব্বিশের ক্রিকেটারকে ৷
UPDATE ON SHUBMAN GILL 🚨— Shubman Gill Fc (@ShubmanGill7fc) December 1, 2025
Indian Test and ODI captain Shubman Gill has begun his rehab today at the BCCI Centre of Excellence.
He is expected to resume batting in the coming days, and there is no discomfort reported so far.
A decision on his participation in the upcoming T20I… pic.twitter.com/o6ZPua7GqE
গিল প্রসঙ্গে টাইমস অব ইন্ডিয়া'কে এক বিশ্বস্ত সূত্র বলেছে, "কলকাতা-গুয়াহাটি, গুয়াহাটি-মুম্বই, মুম্বই-চণ্ডীগড় ৷ এই সময়ের মধ্যে কোনওরকম অস্বস্তি ছাড়াই গিল একাধিকবার বিমানে যাতায়াত করেছেন ৷ তাঁকে মাঠে ফেরানোর সবরকম প্রচেষ্টা চলছে ৷ তবে এ ব্যাপারে কোনওরকম তাড়াহুড়ো করা হবে না ৷ এই মুহূর্তে মাঠে ফেরার বিষয়ে মানসিকভাবে তিনি 100 শতাংশ প্রস্তুত ৷ নিয়ম মেনে তিনি স্কোয়াডে ফিরবেন ৷ যেহেকু তিনি সকল ফরম্য়াটের একজন উপযোগী ক্রিকেটার তাই সকলেই চাইছে পুরোপুরি তৈরি হয়েই মাঠে নামুন তিনি ৷"
তিন ম্য়াচের ওডিআই সিরিজ পরবর্তী ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্য়াচের টি-20 সিরিজ খেলবে ভারত ৷ সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটের সিরিজে অংশগ্রহণের জন্য চেষ্টার কোনও কসুর রাখছেন না গিল ৷ কিন্তু প্রয়োজনীয় সমস্ত ধাপ পেরিয়ে গিল টি-20 সিরিজের আগে কি নিজেকে ফিট প্রমাণ করতে পারবেন ? উত্তর দেবে সময় ৷