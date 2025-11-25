রিহ্যাব শুরু শ্রেয়সের, প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ওয়ান-ডে সিরিজের আগে সুখবর

রিহ্যাব শুরু শ্রেয়সের, প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ওয়ান-ডে সিরিজের আগে সুখবর
সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে অনুরাগীদের মঙ্গলবার খুশির খবর দিলেন আইয়ার নিজেই ৷
Published : November 25, 2025 at 5:37 PM IST
হায়দরাবাদ, 25 নভেম্বর: প্লীহার চোটে অস্ট্রেলিয়া সফরে ওয়ান-ডে সিরিজের মাঝপথে ছিটকে গিয়েছিলেন ৷ গত 25 অক্টোবর অজি সফরে তৃতীয় ওয়ান-ডে'তে দুর্ঘটনার পর হাসপাতালের আইসিইউতেও কাটিয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার ৷ একদিনের ক্রিকেটে ভারতের সহঅধিনায়ক কবে বাইশ গজে ফিরবেন, সে সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলা না-গেলেও সামনে এল সুখবর ৷ চোট পর্ব পেরিয়ে রিহ্যাব শুরু করলেন তারকা ব্য়াটার ৷
মঙ্গলবার সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে অনুরাগীদের খুশির খবর দিয়েছেন আইয়ার নিজেই ৷ ভারতীয় দল ফিরে এলেও চিকিৎসার কারণে অস্ট্রেলিয়ায় বেশ কিছুদিন থেকে গিয়েছিলেন শ্রেয়স ৷ পরবর্তীতে বিসিসিআই নিশ্চিত করেছিল প্লীহার চোটের কারণে পেটের ভিতরে রক্তক্ষরণও হয়েছে শ্রেয়সের ৷ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় ওয়ান-ডে ম্য়াচে একটি ক্য়াচ তালুবন্দি করতে গিয়ে বিপদে পড়েছিলেন সাদা-বলের ক্রিকেটে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার ৷
যা পরিস্থিতি তাতে কয়েকমাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে শ্রেয়সকে ৷ কিন্তু এক মাসের মধ্যেই রিহ্যাব শুরু করা নিঃসন্দেহে স্বস্তির খবর ভারতীয় দলের জন্য ৷ আগামী জানুয়ারিতে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সাদা-বলের সিরিজ খেলবে ভারতীয় দল ৷ সেখানে সুযোগ পাওয়া মুশকিল হলেও আগামী বছর গোড়ার দিকেই কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপের জন্য বিবেচনার জায়গায় পৌঁছে যেতে পারেন শ্রেয়স ৷ এদিন তাঁর সোশাল মিডিয়া পোস্টের পর সেই সম্ভাবনা তৈরি হল বৈকি ৷
🚨 GOOD NEWS FOR INDIA 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) November 25, 2025
- Shreyas Iyer has started the training. 🦁 pic.twitter.com/x3UgCRvIef
এদিন ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে জিম সেশনের একটি ছবি পোস্ট করেন চলতি বছর চ্য়াম্পিয়ন্স ট্রফি জেতা ভারতীয় দলের হয়ে সর্বাধিক রান করা ক্রিকেটার ৷ সেখানে ভিকট্রি ইঙ্গিত করছেন তিনি ৷ সূত্রের খবর দেশে ফেরার পর বিখ্যাত স্পোর্টস মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডঃ দিনশ পার্দিওয়ালার পর্যবেক্ষণে নিয়মিত থেকেছেন শ্রেয়স ৷ সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ওয়ান-ডে সিরিজের জন্য ঘোষিত স্কোয়াড থেকে স্বাভাবিকভাবেই ছিটকে গিয়েছেন তিনি ৷
শুভমন গিলও চোটের কবলে থাকায় ওয়ান-ডে সিরিজে নেতৃত্ব দিতে দেখা যাবে কেএল রাহুলকে ৷ আইয়ার সুস্থ থাকলে নেতৃত্বের ব্য়াটন সামলাতে হত তাঁকেই ৷ সে যাইহোক, হতাশা ভুলে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে মাঠে নামার প্রক্রিয়া শুরু করে দিলেন শ্রেয়স ৷ সেটা তাঁর সোশাল মিডিয়া পোস্টেই প্রমাণ ৷ অজিভূমে যে স্কোয়াড অংশ নিয়েছিল প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে সেই স্কোয়াডে চারটি পরিবর্তন এনেছে অজিত আগরকর নেতৃত্বাধীন জাতীয় নির্বাচক কমিটি ৷ গিল এবং শ্রেয়স চোটের কারণে না-থাকায় জোড়া পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ছিল ৷ এছাড়া অস্ট্রেলিয়া সিরিজের স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছেন অক্ষর প্যাটেল এবং মহম্মদ সিরাজ ৷ পরিবর্তে ওয়ান-ডে সেট-আপে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা এবং স্টাম্পার-ব্যাটার ঋষভ পন্তের ৷