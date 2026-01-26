তিলককে নিয়ে অযথা ঝুঁকি নয়, কিউয়িদের বিরুদ্ধে বাকি দু'ম্যাচে থেকে যাচ্ছেন শ্রেয়স

তিলককে নিয়ে অযথা ঝুঁকি নয়, কিউয়িদের বিরুদ্ধে বাকি দু'ম্যাচে থেকে যাচ্ছেন শ্রেয়স
বিশ্বকাপের স্কোয়াড নিয়ে আপোস নয় ৷ তাই তিলকের ব্যাক-আপ রাখার ভাবনায় বোর্ড ৷
Published : January 26, 2026 at 1:51 PM IST
হায়দরাবাদ, 26 জানুয়ারি: টানা তিন ম্যাচ জিতে বিশ্বকাপ শুরুর আগে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ মুঠোয় ৷ বাকি দু'ম্য়াচে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে হয়তো বেশকিছু বিকল্প দেখে নেওয়া যেতে পারে ৷ কিন্তু চতুর্থ ম্য়াচের আগে ভারতীয় দলে সবচেয়ে বেশি চিন্তা যে বিষয়টি নিয়ে তা হল তিলক বর্মার শারীরিক অবস্থা ৷ তলপেটে অস্ত্রোপচারের কারণে কিউয়িদের বিরুদ্ধে প্রথম তিন ম্য়াচ থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন তিনি ৷ যা পরিস্থিতি তাতে শেষ দু'ম্য়াচও সম্ভবত খেলা হচ্ছে না এশিয়া কাপ জয়ের নায়কের ৷
এই মুহূর্তে তিলক অস্ত্রোপচারের জায়গায় কোনও ব্যথা অনুভব করছেন না ৷ মাঠে নামার জন্য বোর্ডের সেন্টার অব এক্সেলেন্সের প্রয়োজনীয় সবুজ সংকেত পাওয়ার অপেক্ষায় তিনি ৷ কিন্তু বিশ্বকাপের আগে তাঁকে নিয়ে অযথা তাড়াহুড়ো করতে নারাজ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ এমনটাই টাইমস অব ইন্ডিয়ার রিপোর্টে প্রকাশ ৷ সেই কারণে তিলকের বাইশ গজে ফেরার বিষয়টি বিলম্বিত হতে চলেছে ৷
সেক্ষেত্রে পরিবর্ত হিসেবে প্রথম তিন ম্য়াচ স্কোয়াডে থাকা শ্রেয়স আইয়ার থেকে যাচ্ছেন বাকি দু'ম্যাচের (ভাইজাগ ও তিরুঅনন্তপুরম) জন্যেও ৷ বিশ্বকাপের শুরু থেকে তিলককে যাতে পাওয়া যায়, সে কারণেই হয়তো এমন সিদ্ধান্ত ৷ তবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে এ বিষয়ে এখনও কিছু জানানো হয়নি ৷
তবে টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বোর্ডের এক সূত্র বলেছে, "এই মুহূর্তে তাঁর কোনও যন্ত্রণা নেই ৷ বিশ্বকাপের আগে সেন্টার অব এক্সেলেন্সের তরফে সবুজ সংকেত পাওয়ার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ৷ চতুর্থ টি-20 ম্যাচ থেকে তাঁকে ফেরানোর প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল ৷ তবে আপাতত যা পরিস্থিতি তাতে সিরিজের শেষ ম্য়াচে তাঁকে পাওয়া গেলেও যেতে পারে ৷ তবে মুম্বইয়ে প্রস্তুতি ম্য়াচ থেকে তাঁকে পুরোদমে পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷"
তবে কোনওকিছুই নিশ্চিত নয় এখনও ৷ কারণ, খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যে বিশ্বকাপ স্কোয়াডের সঙ্গে বোর্ড কোনওরকম আপোস করতে রাজি নয় ৷ তাই তিলকের ব্যাক-আপ প্রস্তুত রাখার ভাবনায় তাঁরা, জানানো হয়েছে টাইমস অব ইন্ডিয়া'র রিপোর্টে ৷ সেক্ষেত্রে প্রথম তিন ম্যাচে না-খেললেও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ দু'ম্যাচে শ্রেয়স আইয়ারকে দেখে নিতে পারে দল ৷
এদিকে তিলকের পরিবর্তে চলতি নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে তিনে ব্য়াটিং করে আস্থা কুড়িযেছেন ঈশান কিষাণ ৷ দ্বিতীয় ম্যাচে 32 বলে বিস্ফোরক 76 রান করে ম্য়াচ জেতান তিনি ৷ ইনিংস লম্বা না-হলেও গুয়াহাটিতে 13 বলে 28 রানের ঝোড়ো ক্য়ামিয়ো আসে আশানের ব্য়াটে ৷ বিশ্বকাপের আগে ফর্মে ফিরেছেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবও ৷ ওপেনার সঞ্জু স্যামসনের অফ ফর্ম বাদ দিলে বিশ্বকাপের আগে ভারতের ব্য়াটিং বিপক্ষের চিন্তার কারণ হতে বাধ্য ৷ এমন সময় তিলক অন্তর্ভুক্ত হলে কেমন হয় ভারতের ব্য়াটিং লাইন-আপ, সেটাই দেখার ৷