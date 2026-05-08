'স্কাই'-জমানার অবসান, আইপিএলের পর ভারতের নয়া টি-20 নেতা শ্রেয়স !

'স্কাই'-জমানার অবসান, আইপিএলের পর ভারতের নয়া টি-20 নেতা শ্রেয়স !
আইপিএলের পর আসন্ন আয়ারল্যান্ড সফরের স্কোয়াড বেছে নিতে বসবেন নির্বাচকরা ৷ সেখানেই শ্রেয়সকে অধিনায়ক বেছে নেওয়া হবে ৷
Published : May 8, 2026 at 1:44 PM IST
মুম্বই, 8 মে: দেশকে টি-20 বিশ্বকাপ জেতানোর সুখ সম্ভবত দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না সূর্যকুমার যাদবের ৷ পরিস্থিতি যে দিকে এগোচ্ছে তাতে আইপিএল মিটলেই ভারতের টি-20 অধিনায়কত্ব হারাতে চলেছেন বিশ্বজয়ী অধিনায়ক সূর্যকুমার ৷ পরিবর্তে শ্রেয়স আইয়ারকে নেতা বেছে তাঁকে টি-20 সেট-আপে ফেরাতে চলেছেন নির্বাচকরা ৷ টাইমস অব ইন্ডিয়া'র রিপোর্ট তেমনটাই ৷
রিপোর্টে প্রকাশ ফ্র্য়াঞ্চাইজি লিগ মিটতেই আসন্ন আয়ারল্যান্ড সফরের স্কোয়াড বেছে নিতে বসবেন নির্বাচকরা ৷ পরবর্তীতে ইংল্য়ান্ডেও কুড়ি-বিশের সিরিজ খেলবে বিশ্বজয়ী ভারতীয় দল ৷ ফলত নয়া টি-20 চক্রে প্রবেশের আগেই নতুন নেতা বেছে নেওয়ার বিষয়টি কার্যত চূড়ান্ত ৷ এক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ে ব্য়াট হাতে সূর্যকুমারের রানের খরার বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে ৷ পক্ষান্তরে চলতি আইপিএল দারুণ ছন্দে শ্রেয়স ৷ ফলত তাঁকে গুরুদায়িত্ব দিয়ে সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটের সেট-আপে ফেরানো হচ্ছে বলে টাইমস অব ইন্ডিয়া'র রিপোর্টে প্রকাশ ৷
2028 লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক্স ও একই বছরে পরবর্তী টি-20 বিশ্বকাপে এখন পাখির চোখ ভারতের ৷ সে কথা মাথায় রেখে পঁয়ত্রিশের 'স্কাই'কে নেতৃত্ব থেকে সরানোর বিষয়টি কার্যত পাকা হয়ে গেলেও কেবল ব্য়াটার হিসেবে তিনি সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে রয়ে যান কি না, সেটাই এখন দেখার ৷ সবমিলিয়ে অধিনায়ক হিসেবে দেশকে বিশ্বকাপ দেওয়ার পর আগামী দু'বছর নেতৃত্ব পদে থেকে যাওয়ার ইচ্ছেপ্রকাশ করলেও সূর্যর সেই ইচ্ছেকে মান্যতা দিচ্ছেন না নির্বাচকেরা ৷
ভারতের অধিনায়ক হিসেবে সূর্যকুমারে ব্য়াটিং পরিসংখ্যান এমনিতেই যথেষ্ট উদ্বেগজনক ৷ ভারত খেতাব ধরে রাখলেও বিশ্বকাপে চাপের মুখে বারেবারে ব্য়র্থ হয়েছেন মুম্বইকর ৷ প্রতিযোগিতায় ন'ম্য়াচে তাঁর ব্য়াট থেকে এসেছে 242 রান ৷ যার মধ্যে অপেক্ষাকৃত সহজ প্রতিপক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রথম ম্য়াচে 84 করেছিলেন ভারত অধিনায়ক ৷ অধিনায়ক হিসেবে 45টি টি-20 ম্য়াচে 'স্কাই'য়ের সংগ্রহে মাত্র 932 রান ৷
বিশ্বস্ত সূত্র টাইমস অব ইন্ডিয়া'কে এও জানিয়েছে যে, সূর্যকুমার লম্বা সময় ধরে কব্জির সমস্যাতেও ভুগছেন ৷ গত আইপিএলের সময় থেকেই নাকি ডান-হাতের কব্জিতে টেপ বেঁধে ব্য়াটিং এবং ফিল্ডিং করছেন মুম্বই ক্রিকেটার ৷ টি-20 বিশ্বকাপের সময় ছবিটা প্রকট হয়েছিল ৷ যদিও সহকারি কোচ রায়ান টেন দুশখাতে'কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি এটিকে স্বাভাবিক ঘটনা বলে এড়িয়েছিলেন তিনি ৷ সবমিলিয়ে অধিনায়ক হিসেবে এশিয়া কাপ, টি-20 বিশ্বকাপ দিলেও ব্য়াট হাতে হতাশাজনক পারফরম্য়ান্স এবং কব্জির সমস্য়া সূর্যর পদ যাওয়ার পিছনে অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করছে ৷
পরিবর্তে অধিনায়ক হিসেবে ভেসে উঠেছিল সঞ্জু স্যামসন, ঈশান কিষাণের নামও ৷ কিন্তু বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজির নেতা হিসেবে আইপিএলে সাফল্য এবং ব্য়াট হাতে দুরন্ত পারফরম্য়ান্স শ্রেয়সের পথ সুগম করেছে ভারতের নয়া টি-20 অধিনায়ক হিসেবে ৷