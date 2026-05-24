শ্রেয়সের প্রথম আইপিএল সেঞ্চুরিতে ক্ষীণ হল নাইটদের আশা, কোন পথে প্লে-অফে রাহানেরা ?

শ্রেয়সের প্রথম আইপিএল সেঞ্চুরিতে ক্ষীণ হল নাইটদের আশা, কোন পথে প্লে-অফে রাহানেরা ?
আজ প্রথম ম্যাচে রাজস্থান জিতলে স্বপ্ন শেষ পঞ্জাব-কলকাতা দুই দলেরই ৷ রাজস্থান হারলেও প্লে-অফের দৌড়ে অ্যাডভান্টেজ শ্রেয়সরাই ৷
Published : May 24, 2026 at 10:27 AM IST
লখনউ, 24 মে: দু'ওভার বাকি থাকতে 197 রান তাড়া করে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে খাদের কিনারায় ঠেলে দিল পঞ্জাব কিংস ৷ ছ'ম্যাচ পর লিগের শেষ লড়াইয়ে জয়ে ফিরল প্রীতি জিন্টার দল ৷ যা তাদের জোরালোভাবে রাখল প্লে-অফের লড়াইয়ে ৷ আইপিএল কেরিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে লখনউ সুপার জায়ান্টের বিরুদ্ধে পঞ্জাবের জয়ে শনিবার সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন শ্রেয়স আইয়ার ৷
12 বল বাকি থাকতে সাত উইকেটে জিতে রান-রেটে নাইট রাইডার্স'কে অনেকটাই পিছনে ঠেলল গতবারের রানার্সরা ৷ ফলত রাজস্থান রয়্যালস যদি রবিবাসরীয় ডাবল-হেডারের প্রথম ম্যাচ হারে তাহলে দ্বিতীয় ম্যাচে দিল্লি ক্যাপিটালসকে হারিয়ে পয়েন্টের নিরিখে পঞ্জাবকে ছুঁয়ে ফেলা সম্ভব আজিঙ্কা রাহানেদের ৷ কিন্তু রানরেটের ঘাটতি পূরণ করতে হলে পাহাড় চড়তে হবে পার্পল ব্রিগেডকে ৷ সেটা না-পারলে রয়্যালসকে পিছনে ফেলে প্লে-অফে পৌঁছবে পঞ্জাব ৷ আর রয়্যালস যেহেতু এই মুহূর্তে 14 পয়েন্টে দাঁড়িয়ে তাই আজ মুম্বই ইন্ডিয়ান্স'কে হারালে প্লে-অফের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে পঞ্জাব এবং কলকাতা দু'দলের জন্যই ৷
Job done in Lucknow! 🙌 pic.twitter.com/OYDpBoBp0m— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) May 23, 2026
একানায় শনিবার প্রথম ব্যাটিং করে ছয় উইকেটে 196 রান তোলে লখনউ সুপার জায়ান্টস ৷ ন'টি চার ও দু'টি ছয়ে 44 বলে 72 রান করেন ওপেনার জোশ ইংলিস ৷ আয়ুষ বাদোনি খেলেন 18 বলে 43 রানের ঝোড়ো ক্যামিয়ো ৷ 20 বলে 37 রানে অপরাজিত থেকে দলের রান দু'শোর কাছাকাছি পৌঁছে দেন আব্দুল সামাদ ৷ পঞ্জাবের হয়ে দু'টি করে উইকেট নেন মার্কো জানসেন ও যুজবেন্দ্র চাহাল ৷
𝐁𝐚𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐜𝐡 𝐤𝐚 𝐒𝐚𝐫𝐩𝐚𝐧𝐜𝐡! 💪 pic.twitter.com/ljdkzE4k3p— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) May 23, 2026
জবাবে টানা হেরে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া পঞ্জাবকে জেতায় প্রভসিমরন সিং ও শ্রেয়সের ব্যাট ৷ 39 বলে 69 করেন প্রথমজন ৷ আর 18তম ওভারের শেষ বলে ছয় হাঁকিয়ে প্রথম আইপিএল শতরান পূর্ণ করেন পঞ্জাব দলনায়ক ৷ যা জয় এনে দেয় দলকে ৷ 11টি চার ও পাঁচটি ছ'য়ে 51 বলে 101 রানে অপরাজিত থেকে যান পঞ্জাব অধিনায়ক ৷ ম্যাচের সেরা তিনি ৷ 18 ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে 200 রান তুলে নেয় কিংস ৷ জয়ের ফলে 14 ম্যাচে 15 পয়েন্টে থামল তারা ৷ এদিন ম্যাচে একটি উইকেট নেন সচিন-পুত্র অর্জুন তেন্ডুলকর ৷ লখনউ জার্সিতে এদিন অভিষেক হয় তাঁর ৷
This feeling 🥹🫶pic.twitter.com/QumEoYHQC9— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) May 23, 2026
- কোন পথে প্লে-অফে যাবে কেকেআর:
- রবিবাসরীয় ডাবল-হেডারের প্রথম ম্যাচে রাজস্থান রয়্যালস'কে হারতেই হবে ৷
- এরপর দিল্লির বিরুদ্ধে প্রথম ব্যাটিং করলে 77 বা তার বেশি রানে ম্যাচ জিততে হবে নাইটদে ৷
- আর রান তাড়া করলে 12.1 ওভার বা তার কমে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে হবে রাহানেদের ৷ স্কোর টাই থাকা অবস্থায় নাইটরা যদি ছক্কা হাঁকিয়ে ম্যাচ শেষ করে তাহলে 12.4 ওভারেও ম্যাচ জিতলে প্লে-অফে যাবে তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷