অধিনায়কের সেঞ্চুরিতে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে টি-20'তে এগোল ভারত, কিউয়ি সিরিজে প্রত্যাবর্তন ভুবির

অধিনায়কের সেঞ্চুরিতে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে টি-20'তে এগোল ভারত, কিউয়ি সিরিজে প্রত্যাবর্তন ভুবির
আইপিএলে টানা দু'টি মরশুমে দুর্ধর্ষ ফর্মে ধরা দেওয়ার পর ফের ভারতীয় দলে ডাক পেলেন বছর ছত্রিশের ভুবি ৷
Published : October 7, 2026 at 10:58 AM IST
লখনউ, 7 অক্টোবর: জেটল্যাগের বালাই নেই ৷ বরং জাপানে এশিয়ান গেমসে সোনা জয়ের 72 ঘণ্টার মধ্যে দেশের মাটিতে প্রথম টি-20 সেঞ্চুরি হাঁকালেন শ্রেয়স আইয়ার ৷ আর অধিনায়কের সেঞ্চুরিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ আট উইকেটে হেলায় জিতে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে এগোল ভারত ৷ অতিথি দলের দেওয়া 172 রানের টার্গেট দুই উইকেট হারিয়ে তুলে দিল ভারত ৷ তাও আবার 32 বল বাকি থাকতে ৷
লখনউয়ে এদিন নীল জার্সিতে অভিষেক হয় নমন ধিরের ৷ আত্মপ্রকাশে 31 রানে তিন উইকেট নিলেন পঞ্জাবের স্পিনিং অলরাউন্ডার ৷ এছাড়া জোড়া উইকেট নিলেন অক্ষর প্যাটেল ও কুলদীপ যাদব ৷ জসপ্রীত বুমরার অনুপস্থিতিতে দুই পেসার আর্শদীপ সিং ও ময়াঙ্ক যাদব নেন একটি করে উইকেট ৷ অধিনায়ক শাই হোপ ও শেরফান রাদারফোর্ডের ঝোড়ো হাফসেঞ্চুরিতে স্কোরবোর্ডে লড়াইয়ের পুঁজি জোগাড় করে ক্যারিবিয়ানরা ৷
ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক হোপ ওডিআই সিরিজের ফর্ম ধরে রেখে টি-20 সিরিজের প্রথম ম্যাচে করেন 37 বলে 52 রান ৷ মারেন ছ'টি চার ও দু'টি ছক্কা ৷ রাদারফোর্ড খেলেন 34 বলে 56 রানের ইনিংস ৷ তাঁর ইনিংসে ছিল ছ'টি চার ও তিনটি ছক্কা ৷ শেষদিকে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়ে 19.1 ওভারে 171 রানে অলআউট হয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷
জবাবে 35 রানের মধ্যে দুই ওপেনার সঞ্জু স্যামসন (11) ও অভিষেক শর্মার (21) উইকেট হারালেও সহজ জয় পেতে সমস্যা হয়নি বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ও এশিয়াডে সোনাজয়ীদের ৷ তৃতীয় উইকেটে ঈশান কিষাণ ও শ্রেয়সের 137 রানের অবিভক্ত জুটি সিরিজে এগিয়ে দেয় ভারতকে ৷ ক্যারিবিয়ান বোলারদের নির্মম প্রহার করে এদিন 28 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ভারত অধিনায়ক ৷ তাঁর পরের 50 রান আসে মাত্র 14 বলে ৷
Sealed in 𝙨𝙤𝙢𝙚 𝙨𝙩𝙮𝙡𝙚! 💥 🎥 A breathtaking batting display from #TeamIndia to clinch the 1️⃣st T20I by eight wickets 👊 Scorecard ▶️ https://t.co/2czVyKWreK #INDvWI | @mflone_ https://t.co/JgxYkZLDwS— BCCI (@BCCI) October 6, 2026
অর্থাৎ, 42 বলে কেরিয়ারের প্রথম টি-20 সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন শ্রেয়স ৷ তাঁর 43 বলে অপরাজিত 102 রানের ইনিংসে ছিল 10টি চার ও ছ'টি ছয় ৷ কিষাণ অপরাজিত থাকেন 27 বলে 37 রানে ৷ সবমিলিয়ে প্রাথমিক ধাক্কা সামলে মাত্র 14.4 ওভারে দুই উইকেট হারিয়ে 172 রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় ভারত ৷
🚨 Announcement 🚨 #TeamIndia's T20I squad and India A squads for New Zealand tour announced 📝 Bhuvneshwar Kumar makes a comeback to the T20I side 🙌 More Details ▶️ https://t.co/oJ52QSH0DO #NZvIND https://t.co/btbXlQ0nQD— BCCI (@BCCI) October 6, 2026
এদিকে উইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টি-20 জয়ের দিনে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে কুড়ি-বিশের সিরিজের দলঘোষণা করল বিসিসিআই ৷ যেখানে চার বছর বাদে জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন হল পেসার ভুবনেশ্বর কুমারের ৷ আইপিএলে টানা দু'টি মরশুমে দুর্ধর্ষ ফর্মে ধরা দেওয়ার পর ফের ভারতীয় দলে ডাক পেলেন বছর ছত্রিশের ভুবি ৷ গত দু'টি আইপিএল মরশুমে ভুবনেশ্বরের ঝুলিতে এসেছে 45টি আইপিএল উইকেট ৷ যার ফলস্বরূপ অন্তর্বর্তীকালীন চেয়ারম্যান প্রজ্ঞান ওঝা নেতৃত্বাধীন বিসিসিআইয়ের নির্বাচক কমিটি ডেকে নিল তাঁকে ৷
- একনজরে ঘোষিত টি-20 স্কোয়াড: শ্রেয়স (অধিনায়ক), অভিষেক, সঞ্জু (উইকেটরক্ষক), বৈভব, ঈশান (উইকেটরক্ষক), তিলক (সহ-অধিনায়ক), অক্ষর, শিবম, নীতীশ, নমন, প্রিন্স, ময়াঙ্ক, আর্শদীপ, ভুবনেশ্বর, বরুণ ও কুলদীপ ৷