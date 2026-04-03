আর্যর বিস্ফোরক ইনিংসের পর শ্রেয়সের হাফসেঞ্চুরি, ডেরায় গিয়ে চেন্নাই 'বধ' পঞ্জাবের

আর্যর বিস্ফোরক ইনিংসের পর শ্রেয়সের হাফসেঞ্চুরি, ডেরায় গিয়ে চেন্নাই 'বধ' পঞ্জাবের
11 বলে 39 রান করে ম্যাচের সেরা আর্য ৷ ব্যাটারদের তাণ্ডবে 210 তাড়া করে ধোনিহীন সুপার কিংসকে হারাল পঞ্জাব কিংস ৷
Published : April 3, 2026 at 11:59 PM IST
চেন্নাই, 3 এপ্রিল: ঘরের মাঠে ফিরলেও 2026 আইপিএলের দ্বিতীয় ম্যাচেও জয় অধরা চেন্নাই সুপার কিংসের ৷ চিপকে শুক্রবার দু'শোর উপর রান তুলেও হারল পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ অন্যদিকে ব্যাটারদের তাণ্ডবে 210 রান তাড়া করে রুতুরাজ অ্যান্ড কোংকে হারাল পঞ্জাব কিংস ৷ আট বল বাকি থাকতে ম্যাচ জিতে দু'য়ে দুই করল প্রীতি জিন্টার দল ৷ ওপেনিংয়ে ইমপ্যাক্ট-সাব প্রিয়াংশ আর্যর বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের পর হাফসেঞ্চুরি করে দলের জয় নিশ্চিত করলেন শ্রেয়স আইয়ার ৷
শুরুর পাঁচ ম্যাচের সবক'টিতে রান তাড়া করা দল জয় পাওয়ার পর বৃহস্পতিবার চলতি আইপিএলে প্রথমবার প্রথম ব্যাটিং করে জিতেছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ৷ কিন্তু সেই পথে না-হেঁটে ট্রেন্ড ফলো করল গতবারের রানার্সরা ৷ উল্লেখ্য, চলতি টুর্নামেন্টে নিজেদের প্রথম ম্যাচে কুপার কনোলির ব্যাটে গুজরাত টাইটান্সকে তিন উইকেটে হারিয়েছিল পঞ্জাব ৷ এদিনও 210 রান তাড়া করতে নেমে 22 বলে 36 রানের মূল্যবান ইনিংস খেললেন অজি অলরাউন্ডার ৷ তবে বড় রান তাড়া করার রাস্তাটা মসৃণ করে দেন দুই ওপেনার প্রিয়াংশ আর্য ও প্রভসিমরন সিং ৷
তিনটি চার ও চারটি ছ'য়ে 11 বলে 39 রান করে পঞ্জাবের রান তাড়ার শুরুটা ধুমধাড়াক্কা করেন আর্য ৷ ম্যাচের সেরা বাঁ-হাতি ওপেনারই ৷ তিনি যখন আউট হন দলের রান তখন 4.2 ওভারে 61 ৷ আর্য আউট হওয়ার পর রানের গতি সচল রেখেছিলেন প্রভসিমরন ৷ পাওয়ার-প্লে'তে এক উইকেটে 68 রান তোলে পঞ্জাব ৷ এরপর রানআউট হয়ে নিশ্চিত হাফসেঞ্চুরি মাঠে ফেলে আসেন প্রভসিমরন ৷ ছ'টি চার ও একটি ছক্কায় 34 বলে 43 রানে ফেরেন তিনি ৷ 22 বলে 36 রানে আউট হন কনোলি ৷ এরপর নেহাল ওয়াধেরাকে নিয়ে চতুর্থ উইকেটে 59 রান যোগ করে দলকে জয়ের কাছাকাছি নিয়ে যান অধিনায়ক শ্রেয়স ৷ তাঁর ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে কখনোই আস্কিং-রেট হাতের বাইরে বেরিয়ে যায়নি ৷
17 ওভারের শেষ বলে তিনি যখন 29 বলে 50 রানে আউট হন তখন 24 রান দরকার দলের ৷ শ্রেয়সের ইনিংস সাজানো ছিল চারটি চার ও তিন ছক্কায় ৷ 18 ওভারের প্রথম বলে ওয়াধেরাও ফেরেন 10 রানে ৷ কিন্তু পঞ্জাবের জয় আটকায়নি ৷ 18.4 ওভারে মার্কাস স্টোইনিস চার মেরে পঞ্জাবকে পাঁচ উইকেটে জয় এনে দেন ৷ তিন বলে নয় রানে নটআউট থেকে যান অজি অলরাউন্ডার ৷ শশাঙ্ক সিং অপরাজিত থেকে যান 14 রানে ৷
টস হেরে প্রথম ব্যাটিং করা চেন্নাইকে এদিন রানের পাহাড়ে পৌঁছে দেন আয়ুষ মাত্রে ৷ ছ'টি চার ও পাঁচটি ছ'য়ে 43 বলে 73 রান করেন বিশ্বজয়ী ভারতের যুব দলের অধিনায়ক ৷ 12 বলে মারকাটারি 32 রানের ক্যামিয়ো খেলেন সরফরাজ খান ৷ 27 বলে 45 রানে অপরাজিত থেকে চেন্নাইকে 209-এ (পাঁচ উইকেট) পৌঁছে দেন শিবম দুবে ৷ 38 রান দিয়ে জোড়া উইকেট নেন বিজয়কুমার বিশাখ ৷ তিন ওভারে 21 রান দিয়ে এক উইকেট নেন যুজবেন্দ্র চাহাল ৷