জল্পনা সত্যি করে ভারতের নয়া টি-20 অধিনায়ক শ্রেয়স, দলে সূর্যবংশী

জল্পনা সত্যি করে ভারতের নয়া টি-20 অধিনায়ক শ্রেয়স, দলে সূর্যবংশী
মুম্বইয়ে শনিবার বিসিসিআই'য়ের সদর দফতরে আসন্ন আয়ারল্য়ান্ড, ইংল্য়ান্ড সফরের টি-20 সিরিজের স্কোয়াড ঘোষণা করা হয় ৷
Published : June 6, 2026 at 1:19 PM IST
মুম্বই, 6 জুন: বিগত কয়েকদিন ধরে চলা জল্পনার অবসান ৷ বলা ভালো কয়েকদিন ধরে চলা জল্পনায় শেষমেশ সিলমোহর দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ সূর্যকুমার যাদবকে সরিয়ে টি-20 ফরম্য়াটে ভারতের নয়া নেতা হলেন শ্রেয়স আইয়ার ৷ মুম্বইয়ে এদিন বিসিসিআই'য়ের সদর দফতরে আসন্ন আয়ারল্য়ান্ড, ইংল্য়ান্ড সফরের টি-20 সিরিজের স্কোয়াড ঘোষণা করা হয় ৷ সেখানেই কুড়ি-বিশের ক্রিকেটে 'মেন ইন ব্লু'র নয়া নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন মুম্বই ক্রিকেটার ৷
বিশ্বকাপ জিতিয়েও অধিনায়ক হিসেবে সূর্যকুমার যাদবের প্রস্থান নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ৷ এমনকী আয়ারল্য়ান্ড ও ইংল্যান্ড সফরের স্কোয়াডে জায়গাও হল না 'স্কাই'য়ের ৷ আইয়ার'কে অধিনায়ক ঘোষণার পাশাপাশি বড় চমক বৈভব সূর্যবংশীর ভারতীয় দলে মেডেন কল-আপ ৷ আয়ারল্য়ান্ড ও ইংল্য়ান্ড সফরের পাশাপাশি এশিয়ান গেমসের স্কোয়াডও এদিন ঘোষণা হল বিসিসিআই'য়ের তরফে ৷ সেই দলেও জায়গা করে নিলেন বছর পনেরোর 'বিস্ময় বালক' ৷ বৈভবের পাশাপাশি সদ্য সমাপ্ত আইপিএলে ভালো পারফরম্য়ান্সের পুরস্কার পেলেন প্রিন্স যাদব ৷ লখনউ সুপার জায়ান্টস পেসারকে রেখে আয়ারল্যান্ড ও ইংল্য়ান্ড সফরের স্কোয়াড ঘোষিত হল ৷
ওয়ার্কলোড ম্য়ানেজমেন্টের কথা মাথায় রেখে আয়ারল্যান্ড ও ইংল্য়ান্ড সফরের দলে রাখা হয়নি জসপ্রীত বুমরাকে ৷ তবে এশিয়াডের দলে রাখা হল স্পিডস্টারকে ৷ উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বরে শুরু হতে চলা মহাদেশীয় স্পোর্টিং ইভেন্টে স্বর্ণপদক ধরে রাখার লক্ষ্যে নামবে টিম ইন্ডিয়া ৷ সেখানেও ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন শ্রেয়স আইয়ার ৷ টি-20'তে তাঁর ডেপুটি ঘোষিত হলেন তিলক বর্মা ৷
Presenting #TeamIndia's T20I squads for the tours of England & Ireland 2026 🇮🇳#ENGvIND | #IREvIND pic.twitter.com/f84kSSAIDf— BCCI (@BCCI) June 6, 2026
উল্লেখ্য, ভারতকে চলতি বছর টি-20 বিশ্বকাপ জেতালেও সূর্যকুমার যাদবের অফ-ফর্ম উদ্বেগ বাড়িয়েছিল ৷ 2026 আইপিএলে 13 ম্য়াচে মাত্র 270 রান এসেছে মুম্বই ক্রিকেটারের ব্য়াটে ৷ অন্যদিকে সদ্য সমাপ্ত আইপিএলে শেষটা ভালো না-হলেও গত মরশুমে পঞ্জাব কিংসকে ফাইনালে তুলেছিলেন শ্রেয়স ৷ তার আগের মরশুমে অর্থাৎ, 2024 সালে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে খেতাব এনে দিয়েছিলেন তিনি ৷ ব্য়াট হাতেও ছন্দে তিনি ৷ ফলত এক মুম্বইকরের পরিবর্তে আরেক মুম্বইকরের হাতে জাতীয় টি-20 দলের দায়িত্ব সঁপে দিল বোর্ড ৷ তাছাড়া ওডিআই দলের সহ-অধিনায়কও শ্রেয়স ৷ এই বিষয়টিও কাজ করেছে টি-20'তে তাঁর নয়া নেতা হওয়ার পিছনে ৷
Here's a look at #TeamIndia's squad for the Asian Games 2026 in Japan this September 👏#AsianGames pic.twitter.com/euMfmhWEcN— BCCI (@BCCI) June 6, 2026
পাশাপাশি চর্চা চলছিল বৈভব সূর্যবংশীকে নিয়ে ৷ বয়সভিত্তিক জাতীয় দলে ইতিমধ্যেই নিজেকে প্রমাণ করেছেন বিহার ক্রিকেটার ৷ এরপর 2026 আইপিএলে সর্বাধিক 776 রান সংগ্রহ করে ভারতীয়-এ দলেও জায়গা করে নিয়েছেন তিনি ৷ কিন্তু আইপিএলে অরেঞ্জ ক্যাপ পাওয়ার পর রাজস্থান রয়্য়ালস ক্রিকেটারকে জাতীয় দলে দেখার দাবি জোরালো হচ্ছিল ৷ সেই দাবিতেই যেন সিলমোহর পড়ল এদিন ৷ আইপিএলে 16 উইকেট নিয়ে জাতীয় দলের দরজা খুলল প্রিন্স যাদবের জন্যও ৷ তবে ফিটনেসের কারণে আয়ারল্যান্ড-ইংল্যান্ড সফর তো বটেই, এশিয়াডের দলে জায়গা হয়নি জোড়া বিশ্বকাপজয়ী অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়ার ৷ পরিবর্তে তিনটি স্কোয়াডে সুযোগ পেয়েছেন হায়দরাবাদ ক্রিকেটার নীতীশ রেড্ডি ৷