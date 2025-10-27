আইসিইউ-তে আইয়ার, সিডিনি'র হাসপাতালে ভর্তি টিম ইন্ডিয়ার সহ-অধিনায়ক

আইসিইউ-তে আইয়ার, সিডিনি'র হাসপাতালে ভর্তি টিম ইন্ডিয়ার সহ-অধিনায়ক
সিডনি'র হাসপাতালে আইসিইউ-তে ভর্তি শ্রেয়স আইয়ার ৷ শনিবার এসসিজি-তে শেষ ওয়ান ডে ম্যাচে ক্যাচ ধরতে গিয়ে পাঁজরে চোট পান ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক।
By PTI
Published : October 27, 2025 at 1:06 PM IST|
Updated : October 27, 2025 at 1:38 PM IST
নয়াদিল্লি, 27 অক্টোবর: চোট পাওয়া জায়গায় রক্তক্ষরণ, সিডনি'র এক হাসপাতালে আইসিইউ-তে ভর্তি ওয়ান ডে ক্রিকেটে টিম ইন্ডিয়ার সহ-অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার ৷ এখনও কেমন রয়েছে ভারতীয় ব্যাটার ?
শনিবার সিডনিতে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার সিরিজের শেষ তথা তৃতীয় ওয়ান ডে ম্যাচে অ্যালেক্স ক্যারের ক্যাচ ধরতে গিয়ে বাঁ-দিকে পাঁজরে চোট পান আইয়ার । দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় শুভমন গিলের ডেপুটিকে ৷ সিডিনিতে ব্যাট করার মতো পরিস্থিতিতে ছিলেন না তিনি ৷ রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির দুরন্ত ব্যাটিংয়ের কারণে আইয়ারের প্রয়োজনও পড়েনি ৷ কিন্তু পাঁজরে চোট পাওয়া জায়গা থেকে রক্তক্ষরণ হওয়ায় তাঁকে সিডনি'র এক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ সংবাদসংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, আইসিইউ-তে রাখা হয়েছে ভারতীয় ব্যাটারকে ৷
পিছন দিকে দৌড়ে দুরন্ত ক্যাচ নিয়ে অ্যালেক্সকে আউট করেন আইয়ার ৷ সেই সময় বাঁ-দিকের পাঁজরে গুরুতর চোট পান তিনি ৷ সুত্রের খবর, ড্রেসিংরুমে ফেরার পরই জ্ঞান হারান আইয়ার ৷ রক্তচাপ থেকে শুরু করে অক্সিজেনের মাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় কমতে থাকে ৷ স্ক্যান রিপোর্টে দেখা যায় তাঁর প্লীহায় আঘাত লেগেছে ৷ সেখান থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে ৷ তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷
Medical update on Shreyas Iyer. Details 🔽 #TeamIndia | #AUSvIND https://t.co/8LTbv7G1xy— BCCI (@BCCI) October 27, 2025
সোমবার বোর্ডের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়, "শ্রেয়স আইয়ারে বাঁ-দিকে পাঁজরে চোট লেগেছে ৷ ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ স্ক্যান করে দেখা যায়, প্লীহায় আঘাত লেগেছে ৷ চিকিৎসা চলছে ৷ ওর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল ৷ দ্রুত সেরে উঠছে ৷"
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, "বোর্ডের চিকিৎসরা সিডনি ও ভারতের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিচ্ছেন ৷ বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল টিম শ্রেয়সের অবস্থা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে । ভারতীয় দলের চিকিৎসক শ্রেয়সের সঙ্গে সিডনিতে থাকবেন এবং তাঁর প্রতিদিনের অগ্রগতি মূল্যায়ন করবেন ৷" বছর তিরিশের এই ডানহাতি ব্যাটারকে 2 থেকে 7 দিন পর্যবেক্ষণে রাখা হবে ।
"শ্রেয়স গত কয়েকদিন ধরে আইসিইউ-তে ছিলেন । রিপোর্ট আসার পর রক্তক্ষরণ ধরা পড়ে এবং ফের তাঁকে দ্রুত ভর্তি করা হয়৷" বোর্ডের এক সুত্র পিটিআই-কে এমনটাই জানিয়েছে ৷ চোট পাওয়ার পর মাঠে কিছুক্ষণ চিকিৎসা হয়েছিল শ্রেয়সের । তার পর হেঁটেই ড্রেসিংরুমে ফেরেন আইয়ার । কিন্তু তার পরে তাঁর বেশ কিছু শারীরিক সমস্যা দেখা দেয় । ফলে বোর্ডের মেডিক্যাল দল কোনও ঝুঁকি নেয়নি । বোর্ডের সূত্র জানিয়েছে, “দলের চিকিৎসক ও ফিজিয়ো সময় নষ্ট করতে চাননি । শ্রেয়সকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । চোটের জায়গা থেকে রক্তক্ষণ হওয়ায় ওর সুস্থ হতে সময় লাগবে । কবে মাঠে ফিরতে পারবে, তা এখনই বলা সম্ভব নয়।”
প্রাথমিকভাবে, আইয়ারের প্রায় 3 সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে থাকার কথা বলা হলেও, এখন তাঁর সেরে উঠতে আরও সময় লাগতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে । ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব দেবজিৎ শইকিয়া একটি বিবৃতিতে জানিয়েছেন, শ্রেয়সের চিকিৎসা চলছে । বোর্ডের মেডিক্যাল দল তাঁর দিকে নজর রেখেছে । শ্রেয়সকে দ্রুত সুস্থ করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে ।
অস্ট্রেলিয়ায় তিন ওয়ান ডে-র সিরিজে 1-2 হারে ভারত ৷ সিরিজের প্রথম দুটি ম্যাচে হারলেও শনিবার তৃতীয় ম্যাচে অজিদের নাস্তানাবুদ করেন টিম ইন্ডিয়া ৷ বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার পাঁচ ম্যাচের টি-20 সিরিজ ৷ প্রথম ম্যাচ ক্যানবেরায় ৷ তবে টি-20 সিরিজে ভারতীয় দলে নেই শ্রেয়স ৷