ময়দানে শুরু সৌরভের বায়োপিকের কাজ, বড় ছাতায় লুক ঢাকলেন পর্দার মহারাজ

ময়দানে শুরু সৌরভের বায়োপিকের কাজ, বড় ছাতায় লুক ঢাকলেন পর্দার মহারাজ
রাজকুমার রাও'কে মহারাজকীয় লুকে কেমন লাগছে, তা জানতে বা দেখতে উৎসাহের অন্ত ছিল না বুধবার লেসলি ক্লডিয়াস সরণিতে ৷
Published : May 28, 2026 at 12:11 PM IST
কলকাতা, 28 মে: লেসলি ক্লডিয়াস সরণিতে বুধের দুপুরে আচমকা ব্যস্ততা ৷ ব্যস্ততার কেন্দ্রস্থল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব লাগোয়া এরিয়ান ক্লাব চত্বর ৷ খেলা নেই, জৈষ্ঠ্যের দুপুরে আপাত শান্ত এরিয়ান ক্লাবের এহেন ব্যস্ততায় চমকে যাওয়াটাই স্বাভাবিক ৷ পরে জানা গেল সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়ের বায়োপিকের শুটিং চলছে সেখানে ৷ আর সে কারণেই পারদ যেন আরও চড়েছে এরিয়ান ক্লাবে ৷
তবে সিনেমা নির্মাতাদের তরফে নিরাপত্তা ছিল নিশ্ছিদ্র ৷ সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়কে কেন্দ্র করে বাঙালির আবেগ চিরন্তন ৷ তাঁর চরিত্রে যে বলি তারকা রাজকুমার রাও অভিনয় করছেন, সেকথা নতুন নয় ৷ তবে তাঁকে মহারাজকীয় লুকে কেমন লাগছে, তা জানতে বা দেখতে উৎসাহের অন্ত ছিল না বুধবার লেসলি ক্লডিয়াস সরণিতে ৷ পর্দার মহারাজের লুক গোপন রাখার সর্বত চেষ্টা করা হয়েছে প্রোডাকশন হাউজের তরফে ৷ এদিন প্রত্যেকটি শটের পরে রাজকুমার রাও ভ্যানিটি ভ্যানে ফিরলেন বড় একটা ছাতার তলায় মুখ ঢেকে ৷ তবুও সোশাল মিডিয়ার যুগে তা গোপন রাখে কার সাধ্যি ৷
এরিয়ান মাঠে শুটিংয়ের সময় রাজকুমার রাও'য়ের বেশ কিছু ছবি এদিন ক্যামেরাবন্দি হয় ৷ ভ্যানিটি ভ্যান থেকে এরিয়ান ক্লাবে প্রবেশের রাস্তায় ছাতার নীচ থেকে একবারই দেখা গিয়েছে রাজকুমারকে ৷ সৌরভ রূপে রাজকুমারের সেই একচিলতে মুখের ছবি সঙ্গে সঙ্গে ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷ একইসঙ্গে তা উল্লসিত হওয়ার মতোই ৷ বেশভূষা দেখে পরিষ্কার খেলোয়াড় লুকেই এদিন শট দিয়েছেন 'নিউটন', 'সিটিলাইটস'-খ্যাত অভিনেতা ৷ উল্লেখ্য, এরিয়ান গ্যালারির নীচে রয়েছে দুখিরাম ক্রিকেট কোচিং সেন্টার ৷ সৌরভের ক্রিকেট জীবনের হাতেখড়ি এই কোচিং সেন্টারেই ৷
গত সোমবার থেকে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিকের কলকাতা পর্বের শুট শুরু হয়েছে ৷ 15 দিন ধরে শহরে চলবে এই শুটিং ৷ প্রথমদিন সৌরভের বেহালার বাড়িতেই শুটিং চলেছে ৷ সৌরভের মা অর্থাৎ নিরূপা দেবীর চরিত্রে অভিনয় করছেন অপরাজিতা আঢ্য ৷ বাবার চণ্ডীদাস গঙ্গোপাধ্য়ায়ের ভূমিকায় থাকছেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় ৷ সৌরভের ছোটবেলার ভূমিকায় অভিনয় করছেন বেদান্ত সিং ৷ ওটিটি'তে বেশ জনপ্রিয় মুখ বেদান্ত'কে দেখা গিয়েছে 'ফ্যামিলি ম্যান' ওয়েব সিরিজে শ্রীকান্ত তিওয়ারি অর্থাৎ, মনোজ বাজপেয়ীর ছেলের চরিত্রে ৷ সৌরভের স্ত্রী ডোনার চরিত্রে দেখা যাবে তানিয়া মানিকতলা'কে ৷
প্রথমে জানা গিয়েছিল মার্চ থেকে শুরু হবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিকের শুটিং। কিন্তু পরে তা খানিকটা পিছিয়ে যায় ৷ এপ্রিলের শুরুতে আরম্ভ হয়েছে ছবির শুটিং ৷ শুটিং শুরু হতেই সোশাল মিডিয়ায় ছবির নাম শেয়ার করে নেন রাজকুমার ৷ ভারতের অন্যতম সফল অধিনায়কের বায়োপিকের নাম রাখা হয়েছে 'দাদা-দ্য সৌরভ গাঙ্গুলি স্টোরি' ৷ বুধবার বিকেলে সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় স্বয়ং এসেছিলেন এরিয়ান ক্লাবে ৷ পর্দার সৌরভের সঙ্গে দেখা করেন বাস্তবের সৌরভ ৷ সবমিলিয়ে শুটিং চলছে পুরোদমে ৷ ক্রীড়াপ্রেমী সকলেই উৎসুক পর্দায় 'প্রিন্স অব ক্যালকাটা'র কিংবদন্তি হয়ে ওঠার গল্প দেখতে ৷ রাজকুমার রাও পর্দায় কতোটা দাদাগিরি দেখাতে পারেন, এখন তারই অপেক্ষা ৷