জোড়া সোনায় উজ্জ্বল শীতল দেবী, তিরন্দাজির সাফল্যে ফের পাঁচে উঠল ভারত

জোড়া সোনায় উজ্জ্বল শীতল দেবী, তিরন্দাজির সাফল্যে ফের পাঁচে উঠল ভারত
মিক্সড টিম কম্পাউন্ড ইভেন্টের পর ব্যক্তিগত কম্পাউন্ডেও পোডিয়াম টপে শেষ করলেন বছর আঠারোর প্যারা-অ্যাথলিট ৷
Published : October 22, 2026 at 2:00 PM IST
আইচি-নাগোয়া (জাপান), 22 অক্টোবর: কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে সর্বাধিক 720 পয়েন্টের মধ্যে 704 স্কোর করে আগেই এসেছিলেন শিরোনামে ৷ ছাপিয়ে গিয়েছিলেন নিজেরই তৈরি এশিয়ান রেকর্ড ৷ আর বৃহস্পতিবার এশিয়ান প্যারা-গেমসে মেয়েদের ব্যক্তিগত কম্পাউন্ড ইভেন্টে সোনা জিতে নিলেন শীতল দেবী ৷ মিক্সড টিম কম্পাউন্ড ইভেন্টের কিছুক্ষণের মধ্যেই চলতি গেমসের দ্বিতীয় সোনা এবং তৃতীয় পদক এল তারকা প্যারা-তিরন্দাজির ঝুলিতে ৷ যা ভারতকে পদকতালিকায় ফের তুলে আনল প্রথম পাঁচে ৷
2023 হ্যাংঝৌ এশিয়ান প্যারা-গেমসেও একই ইভেন্টে সোনা জিতেছিলেন এই প্যারা-অ্য়াথলিট ৷ অর্থাৎ, জাপানের মাটিতে শীতল দেবী খেতাব ধরে রাখলেন বলা যায় ৷ বৃহস্পতিবার পোডিয়াম টপে ফিনিশের পথে ফাইনালে সিঙ্গাপুরের প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারালেন শীতল দেবী ৷ নূর শিয়াহিদার বিরুদ্ধে তাঁর পক্ষে ফাইনালের ফলাফল 142-139 ৷ অথচ ফাইনালে এক সময় 55-59 ব্যবধানে পিছিয়ে ছিলেন বছর আঠারোর প্যারা-অ্যাথলিট ৷ অর্থাৎ, পিছিয়ে পড়ে বাজিমাত করে গেলেন শীতল ৷
ব্য়ক্তিগত কম্পাউন্ড ইভেন্টে সোনা আইচি-নাগোয়ায় সাফল্যের নয়া অধ্যায় যোগ করল শীতল দেবীর ঈর্ষণীয় কেরিয়ারে ৷ হ্যাংঝৌ গেমসে তিনবছর আগে যে দু'টি ইভেন্টে সোনা জিতেছিলেন, এদিন সেই দু'টি ইভেন্টেই খেতাব ধরে রাখলেন বিশ্বের অন্যতম সেরা প্যারা-তিরন্দাজ ৷ ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনা জয়ের আগে এদিন তোমান কুমারকে সঙ্গে নিয়ে মিক্সড টিম কম্পাউন্ড ইভেন্টে স্বর্ণপদক গলায় ঝোলান শীতল ৷ ইন্দোনেশিয়ার প্রতিপক্ষকে 151-148 ব্যবধানে পরাস্ত করে ভারতীয় জুটি ৷ যোগ্যতা অর্জন পর্বে 1402 পয়েন্ট স্কোর করে নয়া বিশ্বরেকর্ড গড়েছিল এই ভারতীয় জুটি ৷
INDIA IS BLESSED TO HAVE AN INCREDIBLE PARA ARCHER SHEETAL DEVI! 🇮🇳🥹 Paralympics 🥉 World Championships 🥇🥈🥈🥉 Asian Para Games 🥇🥇🥇🥇🥈🥈 World Para Series 🥇🥇🥇🥇🥈🥈🥉🥉 SHE IS AN INSPIRATION TO EVERYONE! 🫡 https://t.co/3QNaNEPo3H— The Khel India (@TheKhelIndia) October 22, 2026
চলতি গেমসে শীতল দেবীর পদকের সাফল্য অবশ্য রুপো দিয়ে ৷ পায়েল নাগের সঙ্গে জুটি বেঁধে মেয়েদের কম্পাউন্ড ডাবলসে দ্বিতীয়স্থানে শেষ করেছিলেন শীতল ৷ সবমিলিয়ে জোড়া সোনা এবং একটি রুপোয় গতবারের মতো প্যারা-এশিয়াডে একই সাফল্য ধরা দিল তাঁকে ৷ আর শীতল দেবীর জোড়া সোনাজয়ের সঙ্গে ভারতের ঝুলিতে এল 17তম স্বর্ণপদক ৷ যা ইরানকে টপকে ফের তাদের তুলে আনল পদকতালিকায় পাঁচ নম্বরে ৷ উল্লেখ্য, 2024 সালে প্যারিস প্যারালিম্পিক্সে ব্যক্তিগত কম্পাউন্ড ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন শীতল দেবী ৷